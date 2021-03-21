|Лион
|2:4
|Пари Сен-Жермен
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2 : 4
завершен
21 марта 2021, 23:00
воскресенье
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Стадион Групама Стэдиум (Лион)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 1
|15’
|0:1
|Мбаппе Килиан
|32’
|0:2
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Данилу
ассистент Маркиньос
|47’
|0:3
|Ди Мария Анхель
|52’
|0:4
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Мбаппе Килиан
ассистент Верратти Марко
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Слимани Ислам
ассистент Корне Максвел
|1:4
|62’
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Корне Максвел
ассистент Шерки Райан
|2:4
|81’
|Кадевере Тино
|40’
|Диоманде Синали
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дюбуа Лео
|Кадевере Тино
|56’
|Бруно
|Мендеш Тиаго
|56’
|Слимани Ислам
|Депай Мемфис
|56’
|70’
|Неймар
|Мбаппе Килиан
|Шерки Райан
|Токо Экамби Карл
|74’
|Диоманде Синали
|Денайе Джейсон
|78’
|86’
|Эррера Андер
|Гейе Идрисса
|86’
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|90+1’
|Дракслер Юлиан
|Кин Моизе
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|8
|Удары по воротам
|14
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|7
|Удары в створ
|9
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|14
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|5
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|0
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