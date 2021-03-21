В 1 Лопеш Антони Голов пропущено: 4 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 22 Де Шильо Маттиа Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

З 5 Денайе Джейсон Фолов заработано: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 78

З 6 Марсело Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

П 25 Какере Максенс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 9 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

П 12 Лукас Пакета Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

П 23 Мендеш Тиаго Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 56

Н 10 Депай Мемфис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 56

Н 11 Кадевере Тино Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 56

З 27 Корне Максвел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

Н 7 Токо Экамби Карл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 30 Поллерсбек Юлиан

З 26 Бар Мелвин

З 3 Бенламри Джамалэддин

З 17 Густо Мало

З 2 Диоманде Синали Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 16

З 14 Дюбуа Лео Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 38

П 39 Бруно Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 38

Н 20 Слимани Ислам Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 38