В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 50 Гарсия Эрик Ударов всего: 1 Отборы: 3 Выносы: 3 Пасы: 102 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 78

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 111 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 108 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 68

Н 10 Агуэро Серхио Фолов заработано: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 5 Стоунз Джон

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 22

П 11 Зинченко Александр Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 80 Палмер Коул

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45