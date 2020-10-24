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1 : 1
завершен
сегодня, 14:30
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Стадион Лондон Стэдиум
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Антонио Мичейл
ассистент Коуфал Владимир
|1:0
|18’
|51’
|1:1
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Фоден Фил
ассистент Канселу Жоау
|Коуфал Владимир
|51’
|Бальбуэна Фабиан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фоден Фил
|Агуэро Серхио
|Ярмоленко Андрей
|Антонио Мичейл
|52’
|68’
|Де Брюйне Кевин
|Силва Бернарду
|Аллер Себастьен
|Боуэн Джаррод
|69’
|78’
|Зинченко Александр
|Уокер Кайл
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|6
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|7
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|14
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|0
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|6
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|0
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Пэпка опять обделался!
Пэпка опять обделался!
P.S. сколько там он просил 300+ к фунтов в неделю? Лол
P.S. сколько там он просил 300+ к фунтов в неделю? Лол