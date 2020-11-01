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2 : 1
завершен
01 ноября 2020, 22:15
воскресенье
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|Кейн Харри
|1:0(П)
|13’
|56’
|1:1
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Лемпти Тарик
ассистент Гросс Паскаль
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Бэйл Гарет
ассистент Регилон
|2:1
|73’
|Н'Домбеле Тангай
|7’
|Регилон
|39’
|45+4’
|Берн Дэн
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ло Чельсо Джовани
|Н'Домбеле Тангай
|64’
|65’
|Бернардо
|Марч Соломон
|Бэйл Гарет
|Ламела Эрик
|70’
|74’
|Уэлбек Дэнни
|Троссард Леандро
|79’
|МакАлистер Алексис
|Лемпти Тарик
|Дэвис Бен
|Сон Хын-Мин
|85’
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|9
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|4
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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1 Лестер 4/0 (Три в одном матче) +4
2 Челси 4/0 +4
3 Ливерпуль 3/2 +1
4 Арсенал 1/0 +1
5 МЮ 3/4 -1
6 Тоттенхэм 2/3 -1
7 МС 1/3 -2
П.С и только Ювентус не выходя на поле,мог забить ТРИ пенальти в ворота Наполи - показав ЛЕСТЕРУ мастер-класс.
Так что в топ 5 чемпионатах, Ювентус вне конкуренции.
1 Лестер 4/0 (Три в одном матче) +4
2 Челси 4/0 +4
3 Ливерпуль 3/2 +1
4 Арсенал 1/0 +1
5 МЮ 3/4 -1
6 Тоттенхэм 2/3 -1
7 МС 1/3 -2
П.С и только Ювентус не выходя на поле,мог забить ТРИ пенальти в ворота Наполи - показав ЛЕСТЕРУ мастер-класс.
Так что в топ 5 чемпионатах, Ювентус вне конкуренции.
Был аналогичный повод назначит пеналь в ворота Уго - но ВАР молчал,хотя пеналь был бы такой липовый,как и на Кейне,но повод уровнять был.НО САМОЕ ИЗУМИТЕЛЬНОЕ, нас ждало впереди,когда косой снесли Хейберга рефери проспал,находясь рядом,даже ВАР был не в силах ткнуть носом его в эпизод,он оказался упёртым шреком. Но даже варвар из кабинки - тоже очки забыл. И если бы не реаловская связка,то у Жозе был серьёзный повод разнести ко всем чертям судейскую бригаду,не доходя до подтрибунки.
Был аналогичный повод назначит пеналь в ворота Уго - но ВАР молчал,хотя пеналь был бы такой липовый,как и на Кейне,но повод уровнять был.НО САМОЕ ИЗУМИТЕЛЬНОЕ, нас ждало впереди,когда косой снесли Хейберга рефери проспал,находясь рядом,даже ВАР был не в силах ткнуть носом его в эпизод,он оказался упёртым шреком. Но даже варвар из кабинки - тоже очки забыл. И если бы не реаловская связка,то у Жозе был серьёзный повод разнести ко всем чертям судейскую бригаду,не доходя до подтрибунки.
И пусть Бэйл останется в Тоттенхэме навсегда!
Регилона можно вернуть через год или два, когда Марсело уйдет из Реала.
И знаете, что эта победа вывела Тоттенхэм на второе место?! Конечно у Астон Виллы, Лестера и Манчестера Сити есть игра в запасе.
А что касается Брайтона, то они дают бой, хоть и находится на 16 месте. Даже пропустили меньше, чем Ливерпуль.
Кстати, Эвертон опустился на 3 место!
И пусть Бэйл останется в Тоттенхэме навсегда!
Регилона можно вернуть через год или два, когда Марсело уйдет из Реала.
И знаете, что эта победа вывела Тоттенхэм на второе место?! Конечно у Астон Виллы, Лестера и Манчестера Сити есть игра в запасе.
А что касается Брайтона, то они дают бой, хоть и находится на 16 месте. Даже пропустили меньше, чем Ливерпуль.
Кстати, Эвертон опустился на 3 место!