ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-01
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-26
2020-12-28
2021-01-02
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-16
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-30
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Тоттенхэм - Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла - Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Брайтон энд Хоув Альбион

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.235.73
BetCity 1.58 4.50 5.50
Fonbet 1.13 6.60 53.00
GGBet 1.59 4.45 5.68
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Кейн Харри 1:0(П) 13’
    56’ 1:1 Лемпти Тарик
    ассистент Гросс Паскаль
    Бэйл Гарет
    ассистент Регилон     		2:1 73’
    Наказания
    Н'Домбеле Тангай 7’
    Регилон 39’
    45+4’ Берн Дэн
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ло Чельсо Джовани Н'Домбеле Тангай 64’
    65’ Бернардо Марч Соломон
    Бэйл Гарет Ламела Эрик 70’
    74’ Уэлбек Дэнни Троссард Леандро
    79’ МакАлистер Алексис Лемпти Тарик
    Дэвис Бен Сон Хын-Мин 85’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 2
    		14 Фолы 13
    		4 Угловые 5
    		0 Офсайды 4
    		43% Владение мячом 57%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    League1
    League1
    вчера в 17:15
    Надолго ли Бэйла хватит... Скоро снова вспомнит, что он вообще-то на самом деле гольфист недоделанный и фсё...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 13:48, ред.
    по пенальтям надо провести статистику, сколько команда пробивала(+) и сколько ставили(-) в её ворота.

    1 Лестер 4/0 (Три в одном матче) +4
    2 Челси 4/0 +4
    3 Ливерпуль 3/2 +1
    4 Арсенал 1/0 +1
    5 МЮ 3/4 -1
    6 Тоттенхэм 2/3 -1
    7 МС 1/3 -2

    П.С и только Ювентус не выходя на поле,мог забить ТРИ пенальти в ворота Наполи - показав ЛЕСТЕРУ мастер-класс.
    Так что в топ 5 чемпионатах, Ювентус вне конкуренции.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Hoyar (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Насмешил конечно,какое чемпионство ?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Crooclin (раскрыть)
    вчера в 12:55, ред.
    забивает только по праздникам, вчера был День Всех Святых.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Hoyar (раскрыть)
    вчера в 12:54, ред.
    с такой игрой,если в бигфо удержатся,Жозэ должны ещё контракт продлить на пожизненное. Какой то Брайтон,практически всю игру доминировал и вкатал Шпор в штрафную.Безусловно,класс игроков у Шпор на порядок выше и именно он и позволил надеяться на чудо. Безусловно,везти весь сезон не будет - это же не МЮ или Юве, Реал и Барса,хотя каталонцам уже и БОЛЬШИНСТВО не помогает.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 12:48
    судейство довольно таки странное. Пенальти в ворота Чаек, конечно Лаллана дал повод,ну а Кейн почувствовал,рухнул,как будто НьюЙоркские близнецы 11 сентября.
    Был аналогичный повод назначит пеналь в ворота Уго - но ВАР молчал,хотя пеналь был бы такой липовый,как и на Кейне,но повод уровнять был.НО САМОЕ ИЗУМИТЕЛЬНОЕ, нас ждало впереди,когда косой снесли Хейберга рефери проспал,находясь рядом,даже ВАР был не в силах ткнуть носом его в эпизод,он оказался упёртым шреком. Но даже варвар из кабинки - тоже очки забыл. И если бы не реаловская связка,то у Жозе был серьёзный повод разнести ко всем чертям судейскую бригаду,не доходя до подтрибунки.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    вчера в 11:18
    ну да, считай на пивко как раз и заработал)))
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:26
    Коэфф мал согласен всего 1.17,но поставил 5000р и 850 р . на шару не волнуясь за итог ,смотря футбол и попивая пивко ,нормально.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 09:50
    с почином Бэйла, Кейн как всегда с пенки, боюсь индюки бомбить начнут.))))
    Hoyar
    Hoyar
    вчера в 09:09
    По мне Тоттенхэм в этом году будет бороться за чемпионство. Хорошо играют.
    Crooclin
    Crooclin
    вчера в 08:43
    А как шумели что Бейл не торт))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 08:42
    Бэйл - красава
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 07:08
    Пришла пора и Бейлу отличится.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 06:52
    Бэйл начал забивать,удачи ему!
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:45
    Вот пожалуйста и Бэйл отличился.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 00:51
    Воспитанник Реала и другой игрок Реала, который выступает в ТТХ на правах аренды, принесли победу для ТТХ! Надеюсь, что Регилон будет хорошо развиваться в Тоттенхэме, и вернётся в Реал Мадрид сильным опытным игроком!
    И пусть Бэйл останется в Тоттенхэме навсегда!
    Регилона можно вернуть через год или два, когда Марсело уйдет из Реала.
    И знаете, что эта победа вывела Тоттенхэм на второе место?! Конечно у Астон Виллы, Лестера и Манчестера Сити есть игра в запасе.
    А что касается Брайтона, то они дают бой, хоть и находится на 16 месте. Даже пропустили меньше, чем Ливерпуль.
    Кстати, Эвертон опустился на 3 место!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    вчера в 00:23
    Только на эту игру 1х?? Кф же очень и очень мал. Так толком и не выиграешь
    Foxes
    Foxes ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    вчера в 00:23
    С победой Валерий!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    вчера в 00:13
    Вымучили....
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    01 ноября в 23:54
    Поставил 5 к на 1X ,на Шпор,не рискнул на поббеду,больно защита дырявая.
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    01 ноября в 23:51
    Курятник красавцы !Ну не подведите ,ставочку мою оправдайте
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    01 ноября в 23:51
    Бейл! С возвращением))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    01 ноября в 23:40
    ТТХ в каждом матче пропускает ) защита дырявая)
    Klaus-S
    Klaus-S
    01 ноября в 23:39
    Ну это цирк какой то судейский... Снес же футболиста Тоттенхэма игрок Брайтона перед голом. Стоял судья, смотрел ВАР и без толку. Я думал что английские судьи уже ничем удивить не смогут. Но у этого дна, нет дна.) Даже жаль болельщиков шпор.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    01 ноября в 21:48
    Победа ТТХ!
    VeniaminS
    VeniaminS
    01 ноября в 21:41
    Хозяева
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100