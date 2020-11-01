В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 97

З 4 Алдервейрелд Тоби Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 97

З 2 Дохерти Мэтт Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 97

З 3 Регилон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 97

З 15 Дайер Эрик Блоки: 1 Выносы: 6 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 97

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 70

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 64

П 17 Сиссоко Мусса Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 97

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 97

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 97

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 33 Дэвис Бен Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

З 14 Родон Джо

П 18 Ло Чельсо Джовани Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 33

П 27 Моура Лукас

П 8 Уинкс Харри