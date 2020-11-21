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Ньюкасл Юнайтед - Челси
Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич

Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл Юнайтед против Челси

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    Голы
    10’ 0:1(А) Фернандес Федерико
    65’ 0:2 Абрахам Тэмми
    ассистент Вернер Тимо
    Наказания
    Хэйден Айзек 39’
    Мерфи Джейкоб 45’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Шер Фабиан Лассельс Джамаал 46’
    Альмирон Мигель Манкильо Хавьер 65’
    Кэрролл Энди Сен-Максимен Аллен 74’
    76’ Хадсон-Одои Каллум Вернер Тимо
    82’ Эмерсон Чилуэлл Бенжамин
    87’ Жиру Оливье Зиеш Хаким
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 14
    		1 Удары в створ 3
    		11 Фолы 12
    		7 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		28% Владение мячом 72%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    вчера в 21:46
    С победой нас!!!!
    протон1
    протон1 ответ Санчо Панса (раскрыть)
    вчера в 20:24
    ну тутт ты не прав. посмотри сколько пропускают.
    протон1
    протон1
    вчера в 20:21
    спасибо челси. радуют уже игрой
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 20:13
    Пока что Лэмпард дает тот результат, который ожидали после стольких расходов на новичков: борьба за чемпионство и уверенная игра в ЛЧ.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:45
    Челси имени Лэмпарда это не просто забивающая, но и малопропускающая команда в этом сезоне! Все как и во времена Маура в середине 2000-х, когда сам Фрэнки был очень важной частью того Челси. С очередной и заслуженной победой, болельщики синих!
    Медив
    Медив ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 18:45
    Пасип за пожелания, но вряд ли. Еще долгий путь. Хаверца опять же нужно как то встроить в команду, хотя имхо, без него играют поживее
    Медив
    Медив ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Ой, да ладно... Представь это с другой стороны, что такой толчок нанес деф и судья поставил бы пенку. Ты бы первый писал, что это бред и я бы лайкнул этот коммент. К тому же похоже это Фернандес в начале отправил мяч в ворота, а потом уже об него затормозил Чилуэлл
    А по поводу судейства в ЛЧ, ну так пусть научат этих дикарей новым правилам: если рука поднята выше уровня плеча и в нее попадает мяч - судье уже до фонаря, что игрок хотел исполнить, это пенка.
    Почему игроки Челси должны, как клоуны, прятать руки за спину, пытаясь отобрать мяч, а дефы Краснодара и Ренна размахивают ими, как на ЧМ по волейболу. Не проблемы Челси, вобщем
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:09
    ошибся с Карлом. ДАРлоу.
    feris1
    feris1
    вчера в 17:55
    Синих с победой!
    vastudio
    vastudio ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Ну что, пободаемся в этом сезоне за 1 место...естессно в честной борьбе? Клопп создал отличную команду, надеюсь и Лэмп создаст тоже доминатора на много лет!
    azkan
    azkan ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Далот вроде не играл сегодня. Или ты про этого.. из МЮ?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:41
    С Победой ЧЕЛСИ!!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 17:40, ред.
    скажу честно,игра Челси намного больше впечатляет,чем игра Шпор. Почему провожу сравнения,всё очень просто экс-игрок и его именитый тренер,вот и результаты.Команда действительно играет в футбол,порой бывают и провалы,а затем наступает череда побед. Френку было не легко в том сезоне,с отсутствием высококвалифицированных футболистов,теперь же когда они появились,ему от этого не легче в психологическом плане,ведь 200 лямов сразу давят,если что пошло не так. Всё таки команда играет с лёгкостью,мяч очень хорошо держится. Вполне возможно,что кандидат на АПЛ,хотя в этом сезоне и Лисы тоже имеют возможность повторить недавний успех.А вот МЮ и Арсенал - до сих пор не пришли в себя,после ухода наставниках-Легенд.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 17:36
    С победой Челси! Хорошо укрепили состав, вот и результаты пошли хорошие. Как и подобает одному из лучших и популярных клубов мира! До этого момента много проблем было у аристократов, после ухода Дрогба, Лэмпарда и т.д. Но теперь они снова радуют своих болельщиков. К сожалению, не получилось попасть на их матч с Краснодаром! Думаю, что они способны побороться за титул победителя Английской Примьер-Лиги и Лиги Чемпионов УЕФА!
    vastudio
    vastudio
    вчера в 17:35
    У МЮ появился отличнейший шанс потеснить Ньюкасл в таблице!)))))
    Сантус
    Сантус
    вчера в 17:35
    С победой всех болевших за Челси.)Слегка насторожил по.изм в концовке...но,спишем на усталость.)Ждем ничеек Шпор с Сити и Лестера с Ливером)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 17:32, ред.
    мне ещё Дарлоу понравился,отличное приобретение. Пожалуй он ,как Хендерсон в Шеффилде,в прошлом сезоне.
    vastudio
    vastudio
    вчера в 17:31
    Кстати, и по забитым мячам первое место, это радует!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 17:30, ред.
    соперник далеко не из лёгких.но всё же мастерство Челси было на порядок выше. Первый гол,точнее автогол,с небольшим толчком от Чилуэлла.но да ладно,это же Абрамович им всё можно,даже пробить 2 пеналя и получить ещё бонус в виде лишнего игрока в недавнем матче ЛЧ. В этом же матче,всё обошлось значительно без третьей силы. Однозначно Аристократы были сильнее сорок,которые к концовке матча,провели замену равносильно красной карточки. Зачем убирать креатив и движение на полицейский столб.
    azkan
    azkan
    вчера в 17:30
    Приятная победа в сухую!
    Менди два сейва сделал. А в одном не успевал, повезло с перекладиной.
    Удача пока с ним. Эта игра показала разницу между Чиллуэлом и Эмерсоном, Прям пропасть! У сорок Сен Максимен понравился. И конечно удар от Лонгстафа.
    vastudio
    vastudio ответ particular (раскрыть)
    вчера в 17:30
    Лидер-же!)))
    particular
    particular
    вчера в 17:29
    Челси нынче был хорош 👍 Победа без мучений и нервов...
    firewing
    firewing
    вчера в 17:28
    Вернер бежит и держит мяч отлично, но нужно завершать! А Ньюкасл какой-то полумёртвый - о прессинге вспомнили только после перерыва.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 17:22
    Всех с победой Челси!!
    azkan
    azkan
    вчера в 17:21, ред.
    Думаю это победа. Конечно можно еще забить и до крупного довести.
    Но по любому Челси выходит на первое место в АПЛ.
    С чем и поздравляю всех болельщиков Челси!
    vastudio
    vastudio
    вчера в 17:17
    Ну что, первое место)))...временно конечно, но всё равно приятно смотреть на таблицу)
    azkan
    azkan
    вчера в 17:16
    Жиру с Абрахамом интересно. Джеймсу желтый должен показать судья.
    azkan
    azkan
    вчера в 17:06
    Зума захромал((( главное чтобы не рецидив
    Таганский
    Таганский
    вчера в 17:04
    Жаль, что вне игры - Тимоха наработал на гол..
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 17:04
    Говою же не день Вернера,5 моментов и все запорол)))
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