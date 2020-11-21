|Ньюкасл Юнайтед
|0:2
|Челси
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0 : 2
завершен
вчера, 15:30
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Стадион Сент-Джеймс Парк
|10’
|0:1(А)
|Фернандес Федерико
|65’
|0:2
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Абрахам Тэмми
ассистент Вернер Тимо
|Хэйден Айзек
|39’
|Мерфи Джейкоб
|45’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шер Фабиан
|Лассельс Джамаал
|46’
|Альмирон Мигель
|Манкильо Хавьер
|65’
|Кэрролл Энди
|Сен-Максимен Аллен
|74’
|76’
|Хадсон-Одои Каллум
|Вернер Тимо
|82’
|Эмерсон
|Чилуэлл Бенжамин
|87’
|Жиру Оливье
|Зиеш Хаким
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|8
|Удары по воротам
|14
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|1
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|0
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