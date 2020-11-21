|
2 : 0
завершен
вчера, 20:30
|
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|
Сон Хын-Мин
ассистент Н'Домбеле Тангай
|1:0
|5’
|
Ло Чельсо Джовани
ассистент Кейн Харри
|2:0
|65’
|Сиссоко Мусса
|42’
|87’
|Диаш Рубен
|88’
|Торрес Ферран
|Кейн Харри
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ло Чельсо Джовани
|Н'Домбеле Тангай
|65’
|72’
|Стерлинг Рахим
|Марез Рияд
|72’
|Фоден Фил
|Силва Бернарду
|Моура Лукас
|Бергвейн Стевен
|73’
|Родон Джо
|Алдервейрелд Тоби
|81’
|
|4
|Удары по воротам
|22
|
|
|2
|Удары в створ
|5
|
|
|13
|Фолы
|19
|
|
|0
|Угловые
|10
|
|
|1
|Офсайды
|2
|
|
|33%
|Владение мячом
|67%
|
|
|5
|Cэйвы
|0
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
Для тебя видимо все центр-форварды одинаковые? Окей, объясню про новую позицию - раньше Кейн тоже оттягивался в центр, но тащил мяч сам, сейчас он играет чаще в подыгрыше и отвлекает на себя защитников чтобы создать зону для врывания Сона. Сложно объясняю? Посмотри на первый гол Тоттена в этой игре, Ндомбеле готовит передачу но один из двух ЦЗ идёт встречать Кейна (на помощь опорнику), и тут же идёт передача в свободную зону откуда этот ЦЗ выдвинулся - туда врывается Сон. "Обычный центр-форвард" Харри Кейн метров на 15 ближе к центру поля чем Сон... Это не случайность, тоже самое видел и в матче с Соттоном, когда Кейн выдергивает на себя игроков в центр поля, а потом кидает на свободную зону Хын Мин Сону... Ты этого не видишь? Или смотришь с обывательской стороны? (вот мол эти в автобусе сидят, а эти мяч катают, а Тоттену ну просто повезло). Опять же Сон - при Почетино он фланговый скоростной дриблер. При Мауре он только в защите играет на фланге, в атаке - он чаще ищет свободное пространство за спинами ЦЗ по центру, в чём разница? Ну это как Роналду (не зря же корейца шутливо называли Соналду) и Филлипо Индзаги (только у Сона есть ещё и скоростной дриблинг, и он может и вингера играть) - всё таки это разные профайлы игроков. Опять же, если ты этого не видишь, ничего страшного - я лишь говорю что Моур меняет игроков под своё видение игры.
Покупки точечные, но ведь в этом и суть. Поясню на примере твоей любимой команды: приход Бруну Фернандеша сильно изменил игру, состав вроде тот же, но с ним команда играет иначе. А тут приходит метроном (Хёйберг), нормальный фланговый защ (после Дэнни Роуза, Регилон выглядит игроком другого уровня) плюс расширяется обойма (Доэрти, Брэйтуэйт), меняются роли игроков части игроков - и вот команда "о чудо" играет в другой футбол =)) Говорить что Моур ездит на багаже Почетино это всё равно что говорить "Анчелотти взял ЛЧ благодаря Моуру" а "Зидан потом взял 3 ЛЧ благодаря Анчелотти" так что видимо все ЛЧ Реала взяты Моуром =))) Опять же про "сидит в автобусе" - а МЮ они 6 мячей из автобуса забили что-ли?? Или может автобусом играть запрещено?? О боже "1 удар в створ за тайм"!! А Симеоне Клоппа вообще в овертайме выбил, и сказал прямо "футбол это как бокс, нужно знать когда и куда бить". Статистика игру не делает.
Типа раз у Тоттена xG 0,76, а у Сити 1,66 то Тоттен играл безобразно? Ну вот нанёс Ман Сити 22 удара, а в створ только 5. Но из этих пяти только удар Диаша головой на 89' был с xG 0,38(у голов Тоттена 0,29 и 0,36) остальные в два и более раз менее опасные... Ну и толку от 22 ударов и если они не опасные?? "Одни дубиной машут", а другие "пару раз ножичком исподтишка" =))
И опять же, я не говорил что Тоттенхем претендент на титул, но и в сезоне Лестера никто в команду Раньери (а у них ресурсов было меньше) не верил - а в этом сезоне у Сити проблемы с игрой, у Ливерпуля проблемы с травмами, у Арсенала проблемы почти везде, у МЮ проблемы в обороне и с Погба - так почему собственно фанам Шпор не помечтать?? Или они должны "хаять Моуриньо за победы" лишь потому что тебе Моур не симпатичен?? Если объективно - я ещё не видел чтобы Тоттен так стартовал по сезону, и команда Моура смогла обыграть МЮ и МС в разной манере игры - так что хвалить их можно. И даже если со временем команда сдаст, ничего страшного не произойдёт, они точно останутся в группе борющихся за ЛЧ, а большего Леви от команды и не требует... =))
P. S. Извини что такое длинное полотно текста, но иначе, детально мою позицию, было бы не объяснить =)))
Для тебя видимо все центр-форварды одинаковые? Окей, объясню про новую позицию - раньше Кейн тоже оттягивался в центр, но тащил мяч сам, сейчас он играет чаще в подыгрыше и отвлекает на себя защитников чтобы создать зону для врывания Сона. Сложно объясняю? Посмотри на первый гол Тоттена в этой игре, Ндомбеле готовит передачу но один из двух ЦЗ идёт встречать Кейна (на помощь опорнику), и тут же идёт передача в свободную зону откуда этот ЦЗ выдвинулся - туда врывается Сон. "Обычный центр-форвард" Харри Кейн метров на 15 ближе к центру поля чем Сон... Это не случайность, тоже самое видел и в матче с Соттоном, когда Кейн выдергивает на себя игроков в центр поля, а потом кидает на свободную зону Хын Мин Сону... Ты этого не видишь? Или смотришь с обывательской стороны? (вот мол эти в автобусе сидят, а эти мяч катают, а Тоттену ну просто повезло). Опять же Сон - при Почетино он фланговый скоростной дриблер. При Мауре он только в защите играет на фланге, в атаке - он чаще ищет свободное пространство за спинами ЦЗ по центру, в чём разница? Ну это как Роналду (не зря же корейца шутливо называли Соналду) и Филлипо Индзаги (только у Сона есть ещё и скоростной дриблинг, и он может и вингера играть) - всё таки это разные профайлы игроков. Опять же, если ты этого не видишь, ничего страшного - я лишь говорю что Моур меняет игроков под своё видение игры.
Покупки точечные, но ведь в этом и суть. Поясню на примере твоей любимой команды: приход Бруну Фернандеша сильно изменил игру, состав вроде тот же, но с ним команда играет иначе. А тут приходит метроном (Хёйберг), нормальный фланговый защ (после Дэнни Роуза, Регилон выглядит игроком другого уровня) плюс расширяется обойма (Доэрти, Брэйтуэйт), меняются роли игроков части игроков - и вот команда "о чудо" играет в другой футбол =)) Говорить что Моур ездит на багаже Почетино это всё равно что говорить "Анчелотти взял ЛЧ благодаря Моуру" а "Зидан потом взял 3 ЛЧ благодаря Анчелотти" так что видимо все ЛЧ Реала взяты Моуром =))) Опять же про "сидит в автобусе" - а МЮ они 6 мячей из автобуса забили что-ли?? Или может автобусом играть запрещено?? О боже "1 удар в створ за тайм"!! А Симеоне Клоппа вообще в овертайме выбил, и сказал прямо "футбол это как бокс, нужно знать когда и куда бить". Статистика игру не делает.
Типа раз у Тоттена xG 0,76, а у Сити 1,66 то Тоттен играл безобразно? Ну вот нанёс Ман Сити 22 удара, а в створ только 5. Но из этих пяти только удар Диаша головой на 89' был с xG 0,38(у голов Тоттена 0,29 и 0,36) остальные в два и более раз менее опасные... Ну и толку от 22 ударов и если они не опасные?? "Одни дубиной машут", а другие "пару раз ножичком исподтишка" =))
И опять же, я не говорил что Тоттенхем претендент на титул, но и в сезоне Лестера никто в команду Раньери (а у них ресурсов было меньше) не верил - а в этом сезоне у Сити проблемы с игрой, у Ливерпуля проблемы с травмами, у Арсенала проблемы почти везде, у МЮ проблемы в обороне и с Погба - так почему собственно фанам Шпор не помечтать?? Или они должны "хаять Моуриньо за победы" лишь потому что тебе Моур не симпатичен?? Если объективно - я ещё не видел чтобы Тоттен так стартовал по сезону, и команда Моура смогла обыграть МЮ и МС в разной манере игры - так что хвалить их можно. И даже если со временем команда сдаст, ничего страшного не произойдёт, они точно останутся в группе борющихся за ЛЧ, а большего Леви от команды и не требует... =))
P. S. Извини что такое длинное полотно текста, но иначе, детально мою позицию, было бы не объяснить =)))
Эдерсон суетился,зачем то пошел встречать а мог просто стоять на линии.
Эдерсон суетился,зачем то пошел встречать а мог просто стоять на линии.
Убого смотрится, а результат на лицо, то сеть на табло.
А у МС снова владение, удары и невезуха. Эта тикикака еще три года будет.
Может раз и стрельнет? Тем интереснее будет наблюдать.
Убого смотрится, а результат на лицо, то сеть на табло.
А у МС снова владение, удары и невезуха. Эта тикикака еще три года будет.
Может раз и стрельнет? Тем интереснее будет наблюдать.
Так что не надо преуменьшать роль Моуриньо в изменениях Тоттенхема - сейчас это другая команда, которая играет по другой схеме, с другими ролями игроков...
Может быть действительно Моуриньо нужен был отдых/перезагрузка, и он в МЮ уже просто выдохся...
Так что не надо преуменьшать роль Моуриньо в изменениях Тоттенхема - сейчас это другая команда, которая играет по другой схеме, с другими ролями игроков...
Может быть действительно Моуриньо нужен был отдых/перезагрузка, и он в МЮ уже просто выдохся...