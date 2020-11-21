В 31 Эдерсон Голов пропущено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 4 Пасы: 47 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 72

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 72

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик

З 5 Стоунз Джон

П 8 Гюндоган Илкай

П 47 Фоден Фил Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 18

Н 10 Агуэро Серхио