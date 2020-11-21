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Тоттенхэм - Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед - Челси
Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Манчестер Сити

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    Голы
    Сон Хын-Мин
    ассистент Н'Домбеле Тангай     		1:0 5’
    Ло Чельсо Джовани
    ассистент Кейн Харри     		2:0 65’
    Наказания
    Сиссоко Мусса 42’
    87’ Диаш Рубен
    88’ Торрес Ферран
    Кейн Харри 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ло Чельсо Джовани Н'Домбеле Тангай 65’
    72’ Стерлинг Рахим Марез Рияд
    72’ Фоден Фил Силва Бернарду
    Моура Лукас Бергвейн Стевен 73’
    Родон Джо Алдервейрелд Тоби 81’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 22
    		2 Удары в створ 5
    		13 Фолы 19
    		0 Угловые 10
    		1 Офсайды 2
    		33% Владение мячом 67%
    		5 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    сегодня в 04:31
    Ты говоришь: Букмекеры не уважают Атлетико. А почему ты не спрашиваешь: Буки не уважают Тоттенхэм? Кэфф на Атлетико это цветочки по сравнению с Тоттенхэмом.
    shlifen
    shlifen ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 02:57
    Может случайный всплеск, а может и "второй сезон Моура" (когда он по традиции хорошие результаты показывает) - тут увидим лишь на дистанции, пока же видно что команда даёт результат, пусть и не всегда зрелищно (хотя с МЮ и Саутгемптоном матчи были нифига не автобусные)...
    Для тебя видимо все центр-форварды одинаковые? Окей, объясню про новую позицию - раньше Кейн тоже оттягивался в центр, но тащил мяч сам, сейчас он играет чаще в подыгрыше и отвлекает на себя защитников чтобы создать зону для врывания Сона. Сложно объясняю? Посмотри на первый гол Тоттена в этой игре, Ндомбеле готовит передачу но один из двух ЦЗ идёт встречать Кейна (на помощь опорнику), и тут же идёт передача в свободную зону откуда этот ЦЗ выдвинулся - туда врывается Сон. "Обычный центр-форвард" Харри Кейн метров на 15 ближе к центру поля чем Сон... Это не случайность, тоже самое видел и в матче с Соттоном, когда Кейн выдергивает на себя игроков в центр поля, а потом кидает на свободную зону Хын Мин Сону... Ты этого не видишь? Или смотришь с обывательской стороны? (вот мол эти в автобусе сидят, а эти мяч катают, а Тоттену ну просто повезло). Опять же Сон - при Почетино он фланговый скоростной дриблер. При Мауре он только в защите играет на фланге, в атаке - он чаще ищет свободное пространство за спинами ЦЗ по центру, в чём разница? Ну это как Роналду (не зря же корейца шутливо называли Соналду) и Филлипо Индзаги (только у Сона есть ещё и скоростной дриблинг, и он может и вингера играть) - всё таки это разные профайлы игроков. Опять же, если ты этого не видишь, ничего страшного - я лишь говорю что Моур меняет игроков под своё видение игры.
    Покупки точечные, но ведь в этом и суть. Поясню на примере твоей любимой команды: приход Бруну Фернандеша сильно изменил игру, состав вроде тот же, но с ним команда играет иначе. А тут приходит метроном (Хёйберг), нормальный фланговый защ (после Дэнни Роуза, Регилон выглядит игроком другого уровня) плюс расширяется обойма (Доэрти, Брэйтуэйт), меняются роли игроков части игроков - и вот команда "о чудо" играет в другой футбол =)) Говорить что Моур ездит на багаже Почетино это всё равно что говорить "Анчелотти взял ЛЧ благодаря Моуру" а "Зидан потом взял 3 ЛЧ благодаря Анчелотти" так что видимо все ЛЧ Реала взяты Моуром =))) Опять же про "сидит в автобусе" - а МЮ они 6 мячей из автобуса забили что-ли?? Или может автобусом играть запрещено?? О боже "1 удар в створ за тайм"!! А Симеоне Клоппа вообще в овертайме выбил, и сказал прямо "футбол это как бокс, нужно знать когда и куда бить". Статистика игру не делает.
    Типа раз у Тоттена xG 0,76, а у Сити 1,66 то Тоттен играл безобразно? Ну вот нанёс Ман Сити 22 удара, а в створ только 5. Но из этих пяти только удар Диаша головой на 89' был с xG 0,38(у голов Тоттена 0,29 и 0,36) остальные в два и более раз менее опасные... Ну и толку от 22 ударов и если они не опасные?? "Одни дубиной машут", а другие "пару раз ножичком исподтишка" =))
    И опять же, я не говорил что Тоттенхем претендент на титул, но и в сезоне Лестера никто в команду Раньери (а у них ресурсов было меньше) не верил - а в этом сезоне у Сити проблемы с игрой, у Ливерпуля проблемы с травмами, у Арсенала проблемы почти везде, у МЮ проблемы в обороне и с Погба - так почему собственно фанам Шпор не помечтать?? Или они должны "хаять Моуриньо за победы" лишь потому что тебе Моур не симпатичен?? Если объективно - я ещё не видел чтобы Тоттен так стартовал по сезону, и команда Моура смогла обыграть МЮ и МС в разной манере игры - так что хвалить их можно. И даже если со временем команда сдаст, ничего страшного не произойдёт, они точно останутся в группе борющихся за ЛЧ, а большего Леви от команды и не требует... =))

    P. S. Извини что такое длинное полотно текста, но иначе, детально мою позицию, было бы не объяснить =)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:44, ред.
    С победой Тоттенхэм и Жозе Моуриньо. "Особенный" показал, кто является главным тренером-тактиком! Обыграл миллиардный клуб, который по составу сильнее лондонского клуба, тренером которого является всеми нахваленый Пеп Гвардиола второй раз подряд. Интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в таком клубе, как Ньюкасл, Вест Хэм, Эвертон, Порту, Интер и т.д. Кто бы что не говорил, португальский специалист является очень хорошим тренером. Посмотрите на статистику ударов этих команд 22(5)- 4(2) в пользу манчестерского клуба. Но зачем эти удары, если они ничего не решают? Тоттенхэм должен попасть минимум в тройку лидеров АПЛ!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    это только последние матчи, а начинали как, посмотрим. но не вижу отличий как был ХСМ и Кейн забивные, так и остались, а в защите все те же, ну Регилон пока ничего особенного , ошибается частенько.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    это случайный всплеск, не более, Кейн был травмирован и при ЖМ практически не играл (какая его может быть новая роль, у центрфорварда?), а кореец как носился, так и носится, что при том, что при этом тренере. Покупки - точечные, основной состав все тот. Только раньше ТТХ играл в атаку, а теперь сидит в троллейбусе и ждет, когда кореец или Бэйл убегут. За весь 1-й тайм 1 удар в створ, это как! Вот и вся тактика и никакой борьбы за титул как не было у ТТХ никогда, так и не будет.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Cockfighting (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    да ты наверное вчера АПЛ стал смотреть (судя по нику), ведь это Маурисио вывел ТТХ в финал ЛЧ, а игроки то все те же, вот о чем речь. Шевели извилинами, прежде, чем излагать...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 00:58
    Ну если Сити сравнивать с Барсой,то действительно не плохо,только для вскрытия Шпрот было не достаточно. Нет топфорварда типа Агуэро,который в свои годы просто делал игру.Жезус для АПЛ не годится,ему в лолиге играть. На КДБ одном далеко не выйдешь.Месси точно бы не помог. Я вот не пойму,почему Суареса упустили за копейки,можно было рискнуть.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 00:28
    а где тут местный илюшка? за своим хламом не смотрит уже что ли? на ветках Реала больше вижу глора этого )))))) не хватило на судей что ли? все на контракт лысому ушло? )
    zim289
    zim289
    сегодня в 00:08
    Моур – красава!
    Casey Ryback
    Casey Ryback
    вчера в 23:56
    Жозе молодца!!!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 23:35
    7:2, вот для вас хороший результат. Аха-ха)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Аха-ха), получите, распишитесь.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ ЮHBА (раскрыть)
    вчера в 23:22
    А в третий сезон его обычно увольняют. )
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 23:10
    Удивительно, что на 1Х больше 2 кэф давали. Халява :)
    Cockfighting
    Cockfighting ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Полный бред! Он делает то что у Потча не получалось как следует и видит картину по другому, в случае связки Сона и Кейна - идеально оценил возможности игроков. Скорей всего это последний шанс ЖМ показать всем нам те самые три пальца)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 23:01
    Тоттен видимо решил побороться за титул, ну посмотрим, а Сити в этом сезоне разочаровывает своих фанатов, особенно игрой в атаку забили всего 10 мячей, меньше чем КП и Соттон, а ведь в прошлом забили 102 гола за сезон.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 23:01
    маур щёлкнул по носу лысому!красавчик
    da da da
    da da da ответ shlifen (раскрыть)
    вчера в 22:56
    ТТХ играет так же как и все клубы Мауриньо))
    da da da
    da da da
    вчера в 22:55
    Сити играл не плохо в целом,по движению и в целом в атаке.
    Эдерсон суетился,зачем то пошел встречать а мог просто стоять на линии.
    azkan
    azkan
    вчера в 22:51
    Классика от Жозе, как во второй приход в Челси. Большой троллейбус и ждать свой момент в контрах. Два удара в створ и оба голом завершились.
    Убого смотрится, а результат на лицо, то сеть на табло.
    А у МС снова владение, удары и невезуха. Эта тикикака еще три года будет.
    Может раз и стрельнет? Тем интереснее будет наблюдать.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 22:49
    Результат хороший !зря шейхи поспешили получил бабосы можно и проигрывать,ну думаю Сити еше наберет форму и вернутся в гонку за чемпионство,а тоттенхэм через три ,четыре тура вернутся на свое законное седьмое место,а пока для нас хороший результат.
    shlifen
    shlifen ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Да ну, надеюсь ты не серьёзно, при Моуриньо купили Бэргвейна (отличный трансфер "за недорого"), Регилона (за 30-ку это шикарный фланговый защитник, Зидану "браво" что отпустил его), Хёйберга (за 17 - всё равно что украли его из Саута, при Мауре он как влитой), Доэрти (из волков), ну и не забудем "гольфиста"... Плюс Кейн при Почетино и Кейн при Мауре - исполняют абсолютно разные роли. Тоже самое и с Хын Мин Соном - который сейчас вообще главная звезда шпор...
    Так что не надо преуменьшать роль Моуриньо в изменениях Тоттенхема - сейчас это другая команда, которая играет по другой схеме, с другими ролями игроков...
    Может быть действительно Моуриньо нужен был отдых/перезагрузка, и он в МЮ уже просто выдохся...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:44
    Это не 7-2 это не позор, да, свидетели 7-2?
    Сантус
    Сантус ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    вчера в 22:43, ред.
    ...распотрошим на бульон...)
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 22:42
    Что за слив! Сити и Ман юнайтед проигрывают переводчику. Видимо из жалости
    Viduka
    Viduka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Все возможно:) Поговаривают, что даже на Холланда глаз положили:)
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ Сантус (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Окропим снежок.... синеньким?)))
    allemz
    allemz
    вчера в 22:40
    Год действительно ублюдский: Коронавирус, полномасштабные войны, продление контракта с Гвардиолой..
    Cockfighting
    Cockfighting
    вчера в 22:40
    Эх... Не дубль Сона, промахнулся не много.
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 22:39
    зато контракт с лысым физруком продлили, интересно сколько еще сезонов ему надо за94, чтоб его перестали считать хорошим тренером?
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