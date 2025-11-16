Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Сборная Белоруссии сыграла вничью с датчанами в матче отбора на ЧМ

16 ноября 2025, 00:51
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания2 : 2Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Сборная Белоруссии на выезде сыграла вничью с командой Дании со счетом 2:2 в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Миккель Дамсгор (11-я минута) и Густав Исаксен (79). У белорусов отличились Валерий Громыко (62) и Никита Демченко (65).

В другом матче группы С сборная Греции со счетом 3:2 обыграла команду Шотландии. Датчане набрали 11 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Далее располагаются команды Шотландии (10 очков), Греции (6) и Белоруссии (1).

В заключительном туре сборная Шотландии примет команду Дании. В случае победы шотландцы займут первое место и квалифицируются на чемпионат мира. При другом исходе в финальную часть турнира отберутся датчане.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Участие в турнире обеспечили 30 команд. Это сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции и Хорватии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Telegram-канал АБФФ
Испания крупно обыграла Грузию в поединке отбора на чемпионат мира
15 ноября 2025
Сборная России проиграла команде Чили в товарищеском матче
15 ноября 2025
Сборная Казахстана сыграла вничью с Бельгией в матче отбора ЧМ-2026
15 ноября 2025
Молодежная сборная России выиграла второй матч на турнире в Киргизии
15 ноября 2025
Польша и Нидерланды не выявили победителя
15 ноября 2025
Германия обыграла Люксембург
15 ноября 2025
Сортировать
Все комментарии
Бот зануда
Бот зануда
16 ноября 2025 в 12:16


В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results


95-shishani-95
95-shishani-95
16 ноября 2025 в 11:13
Позор датчанам. К себя дома сыграли вничью с белорусами.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 ноября 2025 в 10:09
рад за белорусов, молодцы!
датчане сами себе проблему привезли - шотландцы дома при поддержке своих трибун будут играть только на победу
Vladimir808
Vladimir808
16 ноября 2025 в 09:25
Молодцы!!!
С победой!!!
particular
particular
16 ноября 2025 в 08:54
Солидно, результативно... Не стыдно, не уныло...
3sx8av2cjh66
3sx8av2cjh66
16 ноября 2025 в 08:49
Неожиданный результат от братьев белорусских на последок
sv_1969
sv_1969
16 ноября 2025 в 08:17, ред.
Молодежка у белорусов сейчас неплохая.
КЭТиК
КЭТиК
16 ноября 2025 в 08:09
Казахи вчера тоже удивили.
vb2apua9b5r5
vb2apua9b5r5
16 ноября 2025 в 08:08
Будет уроком для датчан, как играть со слабым соперником
3g3u7cuh5824
3g3u7cuh5824
16 ноября 2025 в 08:05
А могли и вообще выиграть...
112910415
112910415
16 ноября 2025 в 07:31
Ай да белорусы,ай да красавцы !
Alex_67
Alex_67
16 ноября 2025 в 07:23
Почему Белорусы раньше не играли так?
CCCP1922
CCCP1922
16 ноября 2025 в 07:19
Шотландия не самый лучший соперник для последнего тура.
ABir
ABir
16 ноября 2025 в 07:08
Белорусский даже были впереди по ходу встречи в гостевом матче с сильным соперником. Жаль, что для них этот матч не как уже не влиял на их турнирное положение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 ноября 2025 в 06:39
Братья белорусы показали нам как играть в футбол. Можно себе представить сколько бы наша сборная привезла из Дании под руководством детского лектора и неудавшегося дирижёра
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
16 ноября 2025 в 05:57
Ещё вчера под матчем собирался риторически спросить - когда у вдвое большей той же Дании белорусов появится боеспособная команда и вырастут свои современные Алейниковы, Зыгманотовичи и Гоцмановы....Хоть хлопнули дверью! Но признаки "ненормальности" этого матча были...
Rupertt
Rupertt
16 ноября 2025 в 04:50
Белоруссия сегодня реально удивила. Когда после быстрого гола Дамсгора казалось, что Дания спокойно дожмёт и выиграет без лишних нервов, белорусы взяли и перевернули игру всего за несколько минут. Громыко и Демченко — красавцы, очень хладнокровно сыграли. Для команды, которая шла с одним очком, такой камбэк — прям маленькая победа.
sv_1969
sv_1969
16 ноября 2025 в 02:22
неожиданный но оченр приятный результат
Варвар7
Варвар7
16 ноября 2025 в 01:37
Ай да белорусы! Ай да молодцы! Ну удивили!
Vilar
Vilar
16 ноября 2025 в 01:22
Под конец отбора Белорусы разыгрались, что-ли? После победы 6:0 на выезде, датчане, явно не ожидали от белорусов такой прыти, кстати, могли и проиграть, уступая в процессе игры.
Теперь в последней игре грекам ничего не светит, могут и проиграть, а белорусы могут удовлетворят своё эго, победив греков, чуть поправить показатели в турнирной таблице.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 