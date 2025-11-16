Top.Mail.Ru
Аршавин назвал тренера, который подойдет «Спартаку»

16 ноября 2025, 13:55

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто мог бы возглавить «Спартак».

Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им.

Все комментарии
Derranius
Derranius ответ sihafazatron (раскрыть)
17 ноября 2025 в 00:04
Я только за. Мостовой! Правда, уже надоела эта клоунада с тасовкой тренеров, пиджакам нужно всё и сразу.
ABir
ABir
16 ноября 2025 в 19:42
Любой выбор сейчас в спешке, абы кого не к чему хорошему опять не приведет. Пусть Романов тренирует сколько надо, пока действительно не подберут достойного и серьезного кандидата, а может и Романова придется просить остаться.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (комментарий удален) (раскрыть)
16 ноября 2025 в 17:15, ред.
"Сёмина или Романцева!"

Приветствую, Олег! )
Ну ты и сравнил - ОИРа, который, руководя Спартаком, долго-долго был флагманом нашего футбола и Сёмина , который всю жизнь провёл на бровке, истошно голося и пугая этим зрителей.
Сёмин, когда в Спартаке был ОИР, даже не помышлял о чемпионстве.
Т. е. СОВСЕМ не помышлял.
Таланта ему не хватало. Хотя денег у РЖД всегда было в избытке.
А благодаря Спартаку Романцева посещаемость на стадионах не уменьшилась до количества родственников футболистов играющих команд да неприкаянных журналюг.
Да и не пойдёт ОИР сейчас в Спартак, как бы челом не било руководство бензоколонки.
ОИРу нужен ДИКТАТ главного тренера и чтобы ни одна шваль из бензоколонки не совалась ни в раздевалку, ни на тренировочную базу.
Пойдёт на это бензоколонка???
Уверен, что ты САМ знаешь ответ.
Да и "карму победителя" не захочет портить: сейчас одни гейромиллионеры пылят, которым САМ футбол по барабану.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
16 ноября 2025 в 17:01
Я бы тоже так сказал. Тоько не ваши (журналистов) проблемы, а это проблемы Спартака. Но это мы бы так сказали, а тут ведь Шава, как он до сих пор себя называет. Он же должен показать свою компетентность.)
Kosmos58
Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
16 ноября 2025 в 16:46
Многовато будет!
Dauletbek
Dauletbek
16 ноября 2025 в 16:32
Врагу такое не пожелаешь))
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
16 ноября 2025 в 16:23
Веллитона привёз, а Титова посадил на лавку. Для меня он сразу обнулился.
jRest
jRest
16 ноября 2025 в 16:18
Можно братьев Запашных попробовать.
Sergo81
Sergo81 ответ Alex_67 (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:37
Передачи с радимовым вообще не смотрю, в Зените его Риксен хоть на место ставил звиздюлями. Правильный был лег.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:34
По мне так лучше бы сказал не знаю! Или Ваши проблемы)))
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
16 ноября 2025 в 15:33
Пофилософствую…. – если у Спартака остаётся линия на иностранцев – Каррера именно сейчас вполне неплохой вариант. Тут что – он нигде такого успеха как в России не имел и Спартаку явно подошёл – ну не бывает просто так чемпионства. Я вообще удивлён что он из России уехал (у нас в астрологии есть локальный гороскоп связывающий человека с местностью если коротко…), а сейчас клубы из России могли бы воспользоваться его свободой (если стоит вопрос замены тренера – Динамо?)) Кстати он как-то интересно под Аленичива приходил и скоренько стал главным…
derrik2000
derrik2000
16 ноября 2025 в 15:31
Когда станешь гендиром Зенита, вот его туда и пригласи.
А в Спартаке он своё уже показал.
Да, условно говоря, привёз Велитона, за что ему я ЛИЧНО благодарен, но ХУтбол в исполнении "его" Спартака - это что-то вообще не перевариваемое...
Даже "серебро" ЧР ТАКОЕ мне лично даром не нужно.
Потому Стасика и забыли, как страшный сон.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:29
Ответить он конечно должен- вопрос, что? И, чем предлагать Талалаева в Спартак, лучше пройти мимо...
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:26, ред.
У меня вопрос, если журналист, не Спартак, а любой журналист, подходит к любому человеку, с вопросом - кого вы видите тренером Спартака, то что должен делать нормальный, адекватный человек? Ответить на вопрос или пройти молча мимо?
Bad Listener
Bad Listener
16 ноября 2025 в 15:21
Черчесов подойдёт чтобы продолжить славное дело предшественников по выводу команды в пердив.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:19
А некоторых ещё больше...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:18
Хорошо, только не так громко...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Alex_67
Alex_67
16 ноября 2025 в 15:16
Мне кажется, что Аршавин действующий сотрудник Футбольного клуба Зенит... Его дело готовить предложения по улучшению работы собственного клуба. Я не думаю, что ФК Спартак обращался к Андрею Сергеевичу за помощью в поиске тренера. Считаю некорректным любое публичное обсуждение вопросов, находящихся исключительно в компетенции Спартака. И вообще, не слишком ли много стало в эфире Аршавиных и Радимовых?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:12
...Я тебя обажаю!!!
shur
shur
16 ноября 2025 в 15:12
....ребятушки! Андрей Сергеич,упакованный и обласкованный Зенитом мужчинка средних лет от роду, прославленный эксперт, ныне и во веке веков,аминь! Конечно питерские хотят не мощи от московских,боятся!!! Спартаку подъёма, Господи неужели это Я говорю???!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:08
Санёк, я тоже рядом!!!)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:05
Этот товарищ пускай где нибудь потренируется быть тренером)...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
16 ноября 2025 в 15:05
...."Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда...."
Минхерц, не торопясь,перечитываем и выдыхаем....! Полегчало! Обращайся, Я рядом!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 ноября 2025 в 15:02
Лучше вернут Тедеско, чем Черчесова в Спартак
a-league
a-league
16 ноября 2025 в 14:54
Спартаку подойдёт любой тренер, у которого уже заранее куплены билеты на обратную дорогу
shlomo2
shlomo2
16 ноября 2025 в 14:53
Царь на него обидится.... и теперь стоит ждать ответочки.
particular
particular
16 ноября 2025 в 14:39
Как-то буднично брякнул, - без огонька и загадочности :)
Capral
Capral
16 ноября 2025 в 14:38
Талалаева в Спартак? Совсем ё......я. Даже комментировать не буду эту шизофрению. Уже увидел вчера Бевеева в сборной- такой будет и Спартак... Но я не сомневаюсь, что до такого маразма дело не дойдёт. Хоть что-то, руководство Спартака должно понимать.
ehge3u39wunw
ehge3u39wunw
16 ноября 2025 в 14:30
Не согласен, точно не Черчесов
kn2mzh5qg388
kn2mzh5qg388
16 ноября 2025 в 14:25
Гений Черчесова в Ахмате тает не по дням, а по часам. Хватит Спартаку физруков впаривать.
