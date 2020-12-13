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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Фулхэм - Ливерпуль
Арсенал - Бернли
Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас против Тоттенхэм

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    20' Миливоевич Лука (4)
     
    73' Миливоевич Лука (4) уходит с поля, Ридевальд Хайро (44) вышел на поле
     
    81' (1:1) Шлупп Джеффри (15)
     
    89' Эзе Эберечи (25) уходит с поля, Таунсенд Эндрос (10) вышел на поле
     
    23' (0:1) Кейн Харри (10) (Сон Хын-Мин (7))
     
    38' Сиссоко Мусса (17)
     
    67' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Ло Чельсо Джовани (18) вышел на поле
     
    84' Регилон (3) уходит с поля, Дэвис Бен (33) вышел на поле
     
    85' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Алли Деле (20) вышел на поле
    Голы
    23’ 0:1 Кейн Харри
    ассистент Сон Хын-Мин
    Шлупп Джеффри 1:1 81’
    Наказания
    Миливоевич Лука 20’
    38’ Сиссоко Мусса
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    67’ Ло Чельсо Джовани Н'Домбеле Тангай
    Ридевальд Хайро Миливоевич Лука 73’
    84’ Дэвис Бен Регилон
    85’ Алли Деле Бергвейн Стевен
    Таунсенд Эндрос Эзе Эберечи 89’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 6
    		15 Фолы 11
    		4 Угловые 7
    		4 Офсайды 0
    		43% Владение мячом 57%
    		5 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Cockfighting
    Cockfighting ответ Klaus-S (раскрыть)
    сегодня в 19:37
    Не подкачает 100%
    DXTK
    DXTK ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 19:35
    да только ничья дает один бал, поражение ничего не прибавляет в таблицу, ........ вон сборная португалия на евро 16....в группе играла только в ничьи.....а потом стала чемпином континента........ так что может эта ничья.....еще повлияете и шпоры выиграют АПЛ....
    Cockfighting
    Cockfighting
    сегодня в 19:32, ред.
    Аааа... Просто горит!!! Как никогда! ЖМ все же свою гнёт линию! Нет у него желания адаптироваться под команду ни малейшего!!!
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 19:28
    Результатом удовлетворён. Теперь главное что бы Ливерпуль с Фулхэмом не подкачал.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 19:25, ред.
    Смотрел недавно матч Алавеса с одним аутсайдером, насмеялся)))) Здорово Ал уделал неудачника на его поле))))
    vastudio
    vastudio ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 19:24
    Простая арифметика показывает, что потеря очков это как раз ничьи-сразу минус 2 , а от поражения всего на очко больше.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 19:23
      vastudio
      vastudio ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 19:22
      Бавария и Вилла одного класса команды?????))))
      vastudio
      vastudio ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 19:22
        DXTK
        DXTK
        сегодня в 19:21
        такие потери очков еще будут, Харя и Сон ну как всегда молодцы, не всегда их дуэт разрывает соперников, да и КП стал очень неудобным, да сегодня они посерьезнеей я бы сказал канониров, ну не получается пока грамотно и тактически побеждать 1-0 как Моуриньо любит, думаю Жозе сейчас не доволен ничьей, потому что рассчитывал на победу.

        Кто то уже поверил в менталитет победителей, но пока на прямом отрезки клуб теряет очки, самое главное конечно это то что не проиграли.

        PS на ничьих чемпионами не стать, но борьба вся еще впереди...........
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану ответ vastudio (раскрыть)
        сегодня в 19:21
        Ну-ну, Бавария уже "влетела", ахаха)
        vastudio
        vastudio ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
        сегодня в 19:21
        Влетела бы Вилла))
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану ответ dzvinka (раскрыть)
        сегодня в 19:19
        Позор это брать титул в кабинете, заняв третье место, позор это иметь мегаинвестиции и не выигрывать свой чемпионат 30 лет, пока не выросли лояльные судьи. Без которых вновь опозорились на вилла-парк. А Ювентус и не позорился никогда. Был неспортивно понижен в классе, с достоинством прошел это испытание и снова на вершине Италии. Скоро и в Европе наверстает упущеное.
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина
        сегодня в 19:16
        вообще посмотрел этот матч,конечно скучноватый,если бы не Кариус и Кепа,которые придали пикантности.
        dzvinka
        dzvinka ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
        сегодня в 19:15
        ну бывают неудачные дни, зато в честной борьбе.
        А вот кое-какого чемпиона ссылали в СериюБ за договорняки))) - вот где позор который не смыть
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина
        сегодня в 19:14
        орлы напоследок ущипнули курицу,да так,что от неё летели перья. Ну да ладно,тут не так обидно,как получить по хохолку молотком, выигрывая 3-0, сыграли вничью за 10-14 минут до конца встречи. Автобус тогда летиел в пропасть,отказали тормоза и только подушки безопасности спасли экипаж от гибели. Даже Юве,при счёте 1-0 не позволяет себе так играть,а старается додавить соперника до двух мячей,а потом уже на классе доиграть.
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану ответ vastudio (раскрыть)
        сегодня в 19:13
        Страшно представить что бы с барсой проделала Астон Вилла, ахаха)
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану ответ dzvinka (раскрыть)
        сегодня в 19:12
        И как же будет выглядеть апл, если "чемпион" влетает 7:2?
        Лучше честно взять один пункт, чем неспортивно единственную в истории апл)
        vastudio
        vastudio ответ dimagas2 (раскрыть)
        сегодня в 19:11
        Теперь ещё от Ливера ждём подобное)))
        dzvinka
        dzvinka
        сегодня в 19:10
        ахахахаха, вот так моур, не конкурент. Слилась ставка, но Ливерпулю надо брать 3 очка и выходить в лидеры! Вперед Ливерпуль - представился отличный шанс усилить давление на соперников!
        shlifen
        shlifen
        сегодня в 19:10
        Счёт в целом получился по игре. Пэлас были очень не плохи, а Тоттенхем после гола решил "автобусить". Любопытно также что сложные удары Гуаита брал (вроде удара Кейна на 86', или шикарный сэйв со штрафного на 92'), а вот в момент гола - явно налажал, начав заваливаться ещё до того как понял куда идёт мяч. Пэлас по игре тоже заслужили свой гол, много стандартов, да и штанга в первом тайме.
        "Стекольщики" показали в матче, что "автобус" против команды с поставленной игрой и вертикальным футболом - не очень то хорошая идея. Если бы Тоттен играл так, как в последние минут 10 ВЕСЬ МАТЧ - точно бы победили, а так, боюсь, ничья заслуженный результат для обоих коллективов. =)
        vastudio
        vastudio
        сегодня в 19:09
        Ура, товарищи!
        Anton Hohlov
        Anton Hohlov
        сегодня в 19:09
        Автобус не стаботал
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану
        сегодня в 19:05
        Бывает такое и часто, когда бросаешь играть в атаку.
        vastudio
        vastudio
        сегодня в 19:01
        Кристалы,добивайте!))))
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик
        сегодня в 19:01
        отскакивает стеклотара
        dimagas2
        dimagas2
        сегодня в 18:59
        Вот и ТТХ теряет очки,доавтобусили.
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик
        сегодня в 18:55
        доигрались в автобус, млять!
        SAINTS
        SAINTS
        сегодня в 18:52
        тут похоже ничья будет.
        shlomo
        shlomo ответ shlifen (раскрыть)
        сегодня в 18:04
        Пэлас не мальчики для бития......если "шпоры" сбавят обороты, то могут и получить....
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