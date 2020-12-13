В 31 Гуаита Висенте Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

З 3 Ван Анхольт Патрик Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

З 17 Клайн Натаниэл Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

З 24 Кэхилл Гари Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

П 15 Шлупп Джеффри Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 95

З 8 Куяте Шейху Фолов совершено: 3 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

П 18 МакАртур Джеймс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

П 4 Миливоевич Лука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 73

П 25 Эзе Эберечи Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 89

Н 20 Бентеке Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

Н 11 Заха Вилфрид Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 1 Батленд Джек

З 5 Томкинс Джеймс

З 2 Уорд Джоэл

П 44 Ридевальд Хайро Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 22

П 10 Таунсенд Эндрос Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 6

Н 9 Айю Жордан