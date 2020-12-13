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1 : 1
завершен
сегодня, 17:15
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Стадион Селхарст Парк
|23’
|0:1
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Кейн Харри
ассистент Сон Хын-Мин
|Шлупп Джеффри
|1:1
|81’
|Миливоевич Лука
|20’
|38’
|Сиссоко Мусса
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Ло Чельсо Джовани
|Н'Домбеле Тангай
|Ридевальд Хайро
|Миливоевич Лука
|73’
|84’
|Дэвис Бен
|Регилон
|85’
|Алли Деле
|Бергвейн Стевен
|Таунсенд Эндрос
|Эзе Эберечи
|89’
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|16
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|0
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|5
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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"Стекольщики" показали в матче, что "автобус" против команды с поставленной игрой и вертикальным футболом - не очень то хорошая идея. Если бы Тоттен играл так, как в последние минут 10 ВЕСЬ МАТЧ - точно бы победили, а так, боюсь, ничья заслуженный результат для обоих коллективов. =)
"Стекольщики" показали в матче, что "автобус" против команды с поставленной игрой и вертикальным футболом - не очень то хорошая идея. Если бы Тоттен играл так, как в последние минут 10 ВЕСЬ МАТЧ - точно бы победили, а так, боюсь, ничья заслуженный результат для обоих коллективов. =)