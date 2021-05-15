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2 : 2
завершен
15 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 79.9 - 553.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 2.3
Средний возраст: 27.3 - 26.6
Средний рост: 184.7 - 184.3
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Шварцвальд
|26’
|0:1(П)
|Левандовски Роберт
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Гульде Мануэль
ассистент Грифо Винченцо
|1:1
|29’
|53’
|1:2
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Сане Лерой
ассистент Мюллер Томас
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Гюнтер Кристиан
ассистент Грифо Винченцо
|2:2
|81’
|Саллай Роланд
|17’
|87’
|Дэвис Альфонсо
|90’
|Алаба Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хелер Лукас
|Демирович Эрмедин
|55’
|Хаберер Яник
|Петерсен Нильс
|61’
|Шмид Джонатан
|Саллай Роланд
|61’
|61’
|Толиссо Корентен
|Мюллер Томас
|61’
|Рока Марк
|Эрнандес Люка
|Чжон Ву-Ен
|Кюблер Лукас
|72’
|Кайтель Янник
|Сантамария Батист
|72’
|72’
|Сарр Буна
|Зюле Никлас
|72’
|Коман Кингсли
|Сане Лерой
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|14
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|8
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|5
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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