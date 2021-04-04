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1 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
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Акунья Маркос
ассистент Навас Хесус
|1:0
|70’
|5’
|Фелипе
|Диего
|10’
|56’
|Суарес Луис
|Акунья Маркос
|56’
|79’
|Льоренте Маркос
|86’
|Кондогбиа Жоффре
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Корреа Анхель
|Лоди Ренан
|Эн-Несери Юссеф
|Де Йонг Люк
|63’
|74’
|Кондогбиа Жоффре
|Эрмосо Марио
|74’
|Эррера Эктор
|Лемар Тома
|Гомес Алехандро
|Сусо
|77’
|Васкес Франко
|Окампос Лукас
|87’
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|87’
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|18
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|3
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|4
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|4
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Двое вялотекущих подтянулись.
Непонятно за кого болеть , Барса непонятна.
Двое вялотекущих подтянулись.
Непонятно за кого болеть , Барса непонятна.
кто чемпионом-то станет ?
кто чемпионом-то станет ?
А как был хорош Окампус в прошлом году и что сейчас? Кордебалет какой-то, а не футбол. Пенальти здесь не забил, считай кубок из-за него упустили, опять же из-за пенальти незабитого.
А как был хорош Окампус в прошлом году и что сейчас? Кордебалет какой-то, а не футбол. Пенальти здесь не забил, считай кубок из-за него упустили, опять же из-за пенальти незабитого.
Гандикап неумолимо сокращается ☝
Гандикап неумолимо сокращается ☝
Барселона выиграет чемпионат на изи.
Барселона выиграет чемпионат на изи.