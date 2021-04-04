ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-04
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Севилья - Атлетико
Алавес - Сельта
Эльче - Бетис
Кадис - Валенсия

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Атлетико

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.102.81
Лига Ставок 3.00 2.85 2.80
Фонбет Live! 1.07 9.00 100.00
Мелбет 3.17 2.97 2.64
Pin-Up.ru 2.80 3.15 2.77
BetBoom 2.85 2.93 2.81
    Еще
     
    8' (0:0) Нереализованный пенальти Окампос Лукас (5)
     
    10' Диего (20)
     
    56' Акунья Маркос (19)
     
    63' Де Йонг Люк (9) уходит с поля, Эн-Несери Юссеф (15) вышел на поле
     
    70' (1:0) Акунья Маркос (19) (Навас Хесус (16))
     
    77' Сусо (7) уходит с поля, Гомес Алехандро (24) вышел на поле
     
    2
    87' Окампос Лукас (5) уходит с поля, Васкес Франко (22) вышел на поле
    87' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Гудель Неманья (6) вышел на поле
     
    5' Фелипе (18)
     
    34' Лоди Ренан (12) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
     
    56' Суарес Луис (9)
     
    2
    74' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
    74' Лемар Тома (11) уходит с поля, Эррера Эктор (16) вышел на поле
     
    79' Льоренте Маркос (14)
     
    86' Кондогбиа Жоффре (4)
    Голы
    Акунья Маркос
    ассистент Навас Хесус     		1:0 70’
    Наказания
    5’ Фелипе
    Диего 10’
    56’ Суарес Луис
    Акунья Маркос 56’
    79’ Льоренте Маркос
    86’ Кондогбиа Жоффре
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    34’ Корреа Анхель Лоди Ренан
    Эн-Несери Юссеф Де Йонг Люк 63’
    74’ Кондогбиа Жоффре Эрмосо Марио
    74’ Эррера Эктор Лемар Тома
    Гомес Алехандро Сусо 77’
    Васкес Франко Окампос Лукас 87’
    Гудель Неманья Хордан Хоан 87’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 4
    		13 Фолы 11
    		3 Угловые 2
    		2 Офсайды 3
    		56% Владение мячом 44%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 4
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    сегодня в 11:30
    Севилья лучше бы так с Барсой играла
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 11:21
    Это хорошо, но Атлетико всё равно на первом.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 09:09
    😂 яйцетряс
    Vector-B B
    Vector-B B
    сегодня в 07:26
    Сломалась у Диего его скрипка,разбазарить такое преимущество нужно было умудрится.
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1 ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 07:17
    это хороший новость для фанат Реала
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 06:42
    Еще пару месяцев назад казалось, что с чемпионом в Испании уже все ясно, но Матрасники разбазарили огромный очковый запас, и теперь борьба за чемпионство начнется заново, тем интересней будет наблюдать за ЛаЛигой и нам нейтральным зрителям!
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 06:35
    Это означает, что Барса в шаге от первого места и претендентов уже трое , не один .
    Двое вялотекущих подтянулись.
    Непонятно за кого болеть , Барса непонятна.
    Эдмон
    Эдмон
    сегодня в 06:21
    Атлеты уже не те
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:20
    что-то я начинаю путаться ...
    кто чемпионом-то станет ?
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 05:43
    Без комментариев!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:14
    И где его преимущество?
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:02
    Атлетико по ходу не хочет быть чемпионом
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 01:21
    Похоже Атлетико сегодня распрощалось с чемпионством.
    Альфамен
    Альфамен ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Нееее,не похоже,скорее Реал!!!!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:04
    Отлично
    ATG
    ATG
    сегодня в 00:12
    Севилья !!! Это очень хорошо!
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 00:06
    борьба за чемпионство обостряется
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:05
    Яйцетряс не меняется, ближе к концу сезона его бесхребетность выходит на пик.
    AlexNikit
    AlexNikit
    сегодня в 00:03, ред.
    Ну было видно еще по первому тайму, что мы хоть как-то но выиграем.

    А как был хорош Окампус в прошлом году и что сейчас? Кордебалет какой-то, а не футбол. Пенальти здесь не забил, считай кубок из-за него упустили, опять же из-за пенальти незабитого.
    particular
    particular
    сегодня в 00:00
    Атлетико становится всё менее убедительным в завоевании титула...
    Гандикап неумолимо сокращается ☝
    Ник Ликов
    Ник Ликов
    вчера в 23:58
    Антифутбол наказал себя сам
    RR117
    RR117
    вчера в 23:52
    Севилья в Ла лиге, это команда паразит - и сама ничего не выигрывает и лидерам может все карты спутать.
    vastudio
    vastudio
    вчера в 23:51
    Мдааа))) Атлеты знатно про76и такую фору. А Барса похоже выиграет Примеру))
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 23:51
    Атлетико растерял такое огромное преимущество. А ведь пару месяцев назад на них корону вешали
    SAFqwer
    SAFqwer
    вчера в 23:45
    При таких раскладах никакой Атлетико не фаворит...
    RR117
    RR117
    вчера в 23:44
    Атлетико знатно просел после 1/3 сезона.

    Барселона выиграет чемпионат на изи.
    1bear
    1bear
    вчера в 20:53
    ожидается серьёзный матч,думаю гости не проиграют
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100