В 13 Облак Ян Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пенальти отражено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 12 Лоди Ренан Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 34

П 23 Триппьер Киран Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

З 18 Фелипе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 95

З 2 Хименес Хосе Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

З 22 Эрмосо Марио Ударов всего: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 74

П 6 Коке Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

П 11 Лемар Тома Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 74

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

П 8 Ньигес Сауль Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

Н 9 Суарес Луис Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 24 Врсалько Шиме

П 20 Витоло

П 4 Кондогбиа Жоффре Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 21

П 16 Эррера Эктор Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 21