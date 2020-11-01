В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Ударов всего: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 70

П 5 Бакайоко Тьему Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 65

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 70

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 90

П 21 Политано Маттео Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи

З 19 Максимович Никола

З 2 Малькуи Кевин

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20

З 33 Ррахмани Амир

П 4 Демме Диего

П 20 Зелински Петр Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 68 Лоботка Станислав

П 7 Элмас Эльхиф Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20