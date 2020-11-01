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0 : 2
завершен
01 ноября 2020, 20:00
воскресенье
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Стадион Сан-Паоло
|59’
|0:1(П)
|Локателли Мануэль
|90+5’
|0:2
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Лопес Максим
ассистент Рожерио
|49’
|Локателли Мануэль
|Манолас Константинос
|61’
|90’
|Бурабиа Мехди
|Оспина Давид
|90+6’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Петанья Андреа
|Лосано Ирвинг
|65’
|68’
|Дефрель Грегуар
|Траоре Хамед
|Элмас Эльхиф
|Мертенс Дрис
|70’
|Мариу Руй
|Хисай Эльсеид
|70’
|Зелински Петр
|Политано Маттео
|78’
|80’
|Кириакопулос Гиоргос
|Мюльдюр Мерт
|81’
|Мба Обьянг Педро
|Бога Жереми
|88’
|Марлон
|Распадори Джакомо
|88’
|Бурабиа Мехди
|Кирикеш Влад
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|22
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|9
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|12
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|2
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|2
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https://youtu.be/DSUms9VuvvQ
А насчёт Наполи, я не знаю, что у них с командой происходит. Вроде бы с карантина вышли игрока, если не ошибаюсь. В последние сезоны Наполи показывает в определенный момент сезона обнадёживающий футбол, который бросает в голову такие мысли, что думаешь, "вот Наполи в этом сезоне возьмёт скудетто". Но постоянно Наполи не хватает на дальность. И в конце сезона упускает соперника.
Гаттузо тоже вроде норм игру поставил, если не путаю, то они Кубок ещё брали. Де Лаурентису нужно усилить команду, если хочет, чтоб его команда претендовала на что-то.
Пусть Сассуоло выйдет в Лигу Европы, а Наполи, я думаю, что сумеет попасть в зону ЛЧ, по итогам сезона!
Но конечно рано сейчас какие-то выводы делать. Впереди ещё долгий путь!
А насчёт Наполи, я не знаю, что у них с командой происходит. Вроде бы с карантина вышли игрока, если не ошибаюсь. В последние сезоны Наполи показывает в определенный момент сезона обнадёживающий футбол, который бросает в голову такие мысли, что думаешь, "вот Наполи в этом сезоне возьмёт скудетто". Но постоянно Наполи не хватает на дальность. И в конце сезона упускает соперника.
Гаттузо тоже вроде норм игру поставил, если не путаю, то они Кубок ещё брали. Де Лаурентису нужно усилить команду, если хочет, чтоб его команда претендовала на что-то.
Пусть Сассуоло выйдет в Лигу Европы, а Наполи, я думаю, что сумеет попасть в зону ЛЧ, по итогам сезона!
Но конечно рано сейчас какие-то выводы делать. Впереди ещё долгий путь!