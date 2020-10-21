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0 : 4
завершен
сегодня, 19:00
|9’
|0:1
|Жамалетдинов Тимур
|58’
|0:2
|Сысуев Дмитрий
|69’
|0:3
|Кротов Вячеслав
|78’
|0:4
|Андрич Комнен
|Абаев Илья
|5’
|Першин Никита
|18’
|25’
|Морозов Григорий
|28’
|Кротов Вячеслав
|35’
|Жамалетдинов Тимур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сысуев Дмитрий
|Алибеков Ахмед
|65’
|Голубев Артем
|Фольмер Кирилл
|Рудковский Егор
|Завезён Юрий
|66’
|Надольский Александр
|Левин Гаррик
|66’
|Гудков Ян
|Бартасевич Владимир
|66’
|73’
|Йокич Боян
|Морозов Григорий
|74’
|Андрич Комнен
|Жамалетдинов Тимур
|Сулейманов Никита
|Першин Никита
|76’
|Алексеев Андрей
|Тюменцев Даниил
|87’
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|2
|Предупреждения
|3
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С победой тебя, Рашид!
С победой тебя, Рашид!