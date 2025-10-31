Ташуев: «Не удивлюсь, если „Локомотив“ обыграет „Зенит“»

Известный тренер поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ . Игра пройдет 1 ноября.

«Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника. У «Локомотива» переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту» придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива». Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит».