Ташуев: «Не удивлюсь, если „Локомотив“ обыграет „Зенит“»
Известный тренер поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Игра пройдет 1 ноября.
«Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника. У «Локомотива» переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту» придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива». Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит».
Говорит как будто между клубами пропасть ....
По факту любой результат приемлем...и не удивителен...
Возможна и ничья....оба клуба в сериях..))
Одни с августа не проигрывают в официальных матчах...(14 игр)
Вторые с июля...(16 игр)....
Да и вообще нашли кого бояться, середняка. единственное что Локомотив запросто может обыграть Зенит или ЦСКА, зато почти наверняка сыграет вничью с каким нибудь Акроном или Крыльями.
- А судьи кто?))
