Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ташуев: «Не удивлюсь, если „Локомотив“ обыграет „Зенит“»

31 октября 2025, 17:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Игра пройдет 1 ноября.

«Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника. У «Локомотива» переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту» придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива». Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сергей Шнуров заявил, что «Зенит» для него всегда остается чемпионом России
31 октября 2025
Кафанов назвал неслучайным назначение Пауновича в сборную Сербии
30 октября 2025
Колосков считает, что Пеле превосходит Марадону в гениальности
30 октября 2025
Фомин не хотел бы работать со своим отцом, тренером «Кубани-Холдинга»
29 октября 2025
Гаджиев считает, что РПЛ изменилась в лучшую сторону за последние годы
28 октября 2025
Угальде намерен снова стать лучшим бомбардиром РПЛ
28 октября 2025
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 ноября 2025 в 08:27, ред.
Что вообще может быть удивительного в том что 3-я команда обыграет 4-ю команду таблицы ??
Говорит как будто между клубами пропасть ....
По факту любой результат приемлем...и не удивителен...

Возможна и ничья....оба клуба в сериях..))
Одни с августа не проигрывают в официальных матчах...(14 игр)
Вторые с июля...(16 игр)....
Сп62
Сп62
31 октября 2025 в 21:41
В одном уверен - скучным матч не будет.
lotsman
lotsman
31 октября 2025 в 18:22
Интереснейший матч будет завтра, легионеры Зенита против русских игроков Локомотива. Особой пикантности матчу добавляет и противостояние двух концепций, со ставкой на легионеров и российских футболистов. Меня, как болельщика Зенита волнует то, что Локомотив хорошо играет против лидирующих команд, которые не запираются в обороне. Сейчас результаты Локо показывают, что можно построить успешный коллектив в РПЛ и без обилия легионеров. Зенит и Локомотив самые результативные команды и поэтому, как я считаю, будет обилие голов. В общем, ждём очень яркой и результативной игры и пусть победит сильнейший, на данный момент. И желательно без судейских ляпов и скандалов.
Bad Listener
Bad Listener
31 октября 2025 в 18:21, ред.
Я и если Ахмат обыграет Зенит не удивлюсь... ах, да, точно...
Да и вообще нашли кого бояться, середняка. единственное что Локомотив запросто может обыграть Зенит или ЦСКА, зато почти наверняка сыграет вничью с каким нибудь Акроном или Крыльями.
Шуня771
Шуня771
31 октября 2025 в 18:04
У мну один вопрос:
- А судьи кто?))
Варвар7
Варвар7
31 октября 2025 в 17:57, ред.
Серёга, представляешь , а кто то наоборот не удивится , если Зенит обыграет Локомотив...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 октября 2025 в 17:52
Многое судейство будет определять.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 