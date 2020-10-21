|Нижний Новгород
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1:1
9:10
|Химки
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1 : 1
9 : 10 по пенальти
сегодня, 16:00
|Ставпец Александр
|1:0
|51’
|74’
|1:1
|Конате Мохамед
|Темников Иван
|37’
|Гащенков Михаил
|39’
|50’
|Тихий Дмитрий
|66’
|Тихонов Михаил
|Мичуренков Дмитрий
|69’
|84’
|Логашов Арсений
|90’
|Хомич Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Мирзов Резиуан
|Липовой Данил
|59’
|Глушаков Денис
|Куат Исламбек
|Каккоев Никита
|Гащенков Михаил
|61’
|Калинский Николай
|Эдиев Исмаил
|61’
|69’
|Идову Брайан
|Тихонов Михаил
|Комолов Павел
|Федчук Артем
|70’
|70’
|Кухарчук Илья
|Алиев Камран
|Сулейманов Тимур
|Мичуренков Дмитрий
|71’
|Султонов Мухаммад
|Ставпец Александр
|80’
|89’
|Камышев Илья
|Долгов Александр
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|3
|Предупреждения
|4
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Химки не до игр в кубке!
Химки не до игр в кубке!