|СКА-Хабаровск
|1:0
|Рубин
|
1 : 0
завершен
сегодня, 10:00
|Гаджимурадов Рамазан
|1:0
|75’
|16’
|Самошников Илья
|Брагин Владислав
|22’
|Мартусевич Максим
|44’
|78’
|Абильдгор Оливер
|Труфанов Григорий
|78’
|79’
|Старфельт Карл
|90+1’
|Тарасов Дмитрий
|Никифоров Владислав
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|26’
|Тарасов Дмитрий
|Йевтич Дарко
|46’
|Зотов Георгий
|Самошников Илья
|Базелюк Константин
|Брагин Владислав
|70’
|Малеев Артемий
|Батютин Андрей
|81’
|Никифоров Владислав
|Гаджимурадов Рамазан
|81’
|82’
|Климов Кирилл
|Старфельт Карл
|
|4
|Предупреждения
|4
|
|
|1
|Удаления
|0
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Рубин с Курбан Бекиевичем был бойцовским клубом.
Рубин с Курбан Бекиевичем был бойцовским клубом.
Хотят явно вернуться в Лигу Чемпионата и напомнить о себе..
Хотят явно вернуться в Лигу Чемпионата и напомнить о себе..
Зато радует стабильность Тараски,вышел на замену,получил желтую...))
Зато радует стабильность Тараски,вышел на замену,получил желтую...))
Ждём жеребьёвки 1/8-й.
Ждём жеребьёвки 1/8-й.