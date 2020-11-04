ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Кубок России 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-04
2020-08-05
2020-08-19
2020-08-26
2020-09-02
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-23
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-21
2020-11-04

Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск против Рубин

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.343.231.87
Fonbet 6.20 1.87 2.70
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Гаджимурадов Рамазан 1:0 75’
    Наказания
    16’ Самошников Илья
    Брагин Владислав 22’
    Мартусевич Максим 44’
    78’ Абильдгор Оливер
    Труфанов Григорий 78’
    79’ Старфельт Карл
    90+1’ Тарасов Дмитрий
    Никифоров Владислав 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    26’ Тарасов Дмитрий Йевтич Дарко
    46’ Зотов Георгий Самошников Илья
    Базелюк Константин Брагин Владислав 70’
    Малеев Артемий Батютин Андрей 81’
    Никифоров Владислав Гаджимурадов Рамазан 81’
    82’ Климов Кирилл Старфельт Карл
    Статистика
    		 4 Предупреждения 4
    		1 Удаления 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 22:47
    Кубок России - особая фаза и настрой на Победу...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 20:43
    Не профессиональный подход...

    Рубин с Курбан Бекиевичем был бойцовским клубом.
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 20:08
    ЮРАН, так держать!!!
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:14
    никому не интересный кубок.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 18:38
    Думаю, что Рубин слил эту игру!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:45
    Жаль, что Рубин не дожал неуступчивый СКА, играя в большинстве....Теперь казанский клуб бросит все силы на успешное выступление в РПЛ.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 16:39
    СКА Хабаровск - команда костоломов. Ни один клуб в здравом уме не должен туда возить основу.
    Пепс
    Пепс ответ ermak6848 (раскрыть)
    сегодня в 16:36, ред.
    Ещё один ... Ну да, Йевтича сломали на пару месяцев как минимум... Обошлись только жёлтой.... Хотя игрок СКА не играл в мяч, а целенаправленно летел в голову... Молодцы конечно... Рубиновые - идиоты на самом деле - на фиг надо было туда основой лететь? 2х человек сломали.... Вместо футбола играть в регби под крики неадекватов - молодцы армейцы!!! Сц...
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 16:30
    Базелюк на замену в Хабаровске выходит.А ведь недавно был перспективным игроко ЦСКА.Звездой можно сказать.
    mars6791
    mars6791 ответ Пепс (раскрыть)
    сегодня в 16:16
    Этот кубок можно назвать - кубок костоломов, или кубок беспредельной борьбы. Обидно , за Рубин, конечно, 66 с ним с кубком, он все равно особо не нужен, а вот терять одного из ведущего игрока , на хорошем ходу, жесть.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:12
    Молодцы Армецы!!
    Хотят явно вернуться в Лигу Чемпионата и напомнить о себе..
    kts
    kts
    сегодня в 16:04
    Ну и хрен с ним
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:43
    Безобразие, скорее слили.
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 14:40
    Поздравляю Рубин с вылетом. Нафиг оно надо, это кубковое недоразумение. Ещё и ради него на неделю раньше из отпуска выходить, лишний матч в феврале топтаться.
    альсато
    альсато ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 14:04
    выходите в другую "дверь". Удачи.
    Old16
    Old16
    сегодня в 13:56
    Вот кому то повезёт лететь в эту пердь)
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 13:54
    Рубину важен чемпионат а не кубок.
    протон1
    протон1
    сегодня в 13:21
    да рубину этот турнир не сдался
    Пепс
    Пепс ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 13:21, ред.
    Как можно за них радоваться???? Не понимаю... Сломали 2х игроков Рубина, у Йевтича перелом носа и сотрясение мозга... Зашибись чуваки, зато вышли в 1/8.... Радость то какая... На весь Хабаровск... сц((((((
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 13:17
    Да пес с ним,с этим Кубком,хотя надо в каждой игре полностью выкладываться.Вы же профи.
    Зато радует стабильность Тараски,вышел на замену,получил желтую...))
    Пепс
    Пепс ответ МапС (раскрыть)
    сегодня в 13:14
    Да, мало что получалось... Но, нашим молодым и легам - Рос футбол бывыет и таким, бороться надо.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:09
    тяжёлый случай
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:04
    Пусть и худо и бедно, а победили. Рад за СКА Дальнейших удач.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 12:57
    Да ну неее...
    Пепс
    Пепс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 12:53
    Не смотрел фол Грулева, но до вашего матча, Рубин тоже играл с Динамо - это костоломская команда, подтверждаю.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 12:50
    Леня слил кубок России!!!
    particular
    particular
    сегодня в 12:13
    Ещё одно подтверждение того, что все наши команды примерно одинаковы, как пиво из одной бочки, разлитое в разные бутылки с красивыми этикетками...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Пепс (раскрыть)
    сегодня в 12:09
    А чем этот фол отличается от фола Грулева (Динамо), который сломал нос Карпову и сотрясение мозга. Там наш "ведущий" судья Безбородов лишь нехотя показал желтую, хотя нужно было две красных показывать.
    МапС
    МапС
    сегодня в 12:05
    Рубин был никакой.
    Ждём жеребьёвки 1/8-й.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 11:59
    Можно было и не ездить в этот Хабаровск... (((( никакого кайфа от игры.. Это не футбол. Это регби.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100