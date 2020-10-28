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0 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|14’
|0:1
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Дембеле Усман
ассистент Месси Лионель
|90+1’
|0:2(П)
|Месси Лионель
|Кулусевски Деян
|45+3’
|60’
|Роберто Серхи
|Демирал Мерих
|70’
|Куадрадо Хуан
|74’
|Рабьо Адриен
|79’
|Демирал Мерих
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бускетс Серхио
|Араухо Рональд
|66’
|Фати Анссумане
|Дембеле Усман
|МакКенни Уэстон
|Кулусевски Деян
|75’
|Рамос Артур
|Бентанкур Родриго
|83’
|Бернардески Федерико
|Рабьо Адриен
|83’
|89’
|Фирпо Эктор
|Гризманн Антуан
|90+2’
|Брейтуэйт Мартин
|Педри
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|10
|Удары по воротам
|13
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|0
|Удары в створ
|4
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|19
|Фолы
|16
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|1
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|2
|Cэйвы
|0
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|5
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Аньелли получает то, за что заплатил.
Аньелли получает то, за что заплатил.
А почему ты стучишь?
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Ты о чем вообще?
А почему ты стучишь?
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Ты о чем вообще?
Что сегодня сделал Пьянич? Только симулировал. Ни одного паса не отдал)
Что сегодня сделал Пьянич? Только симулировал. Ни одного паса не отдал)
Дельфин в свое время и с метровых забивал. И пенальти от спины ставили.
Дельфин в свое время и с метровых забивал. И пенальти от спины ставили.
Какие же у вас фантазии!!
Какие же у вас фантазии!!