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ЦСКА - СКА-Хабаровск
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против СКА-Хабаровск

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
ЦСКА
СКА-Хабаровск
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2 : 0
завершен
21 февраля 2021, 14:30
воскресенье
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Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 14:25
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    39' (1:0) Ахметов Ильзат (7)
     
    2
    54' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Обляков Иван (98) вышел на поле
    54' Шкурин Илья (99) уходит с поля, Рондон Хосе Саломон (32) вышел на поле
     
    66' (2:0) Влашич Никола (8)
     
    2
    73' Сигурдссон Арнор (17) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
    73' Зайнутдинов Бактиёр (19) уходит с поля, Эджуке Чидера (11) вышел на поле
     
    85' Влашич Никола (8) уходит с поля, Марадишвили Константин (22) вышел на поле
     
    52' Брагин Владислав (19)
     
    2
    70' Квеквескири Ираклий (33) уходит с поля, Першин Юрий (85) вышел на поле
    70' Базелюк Константин (11) уходит с поля, Назаров Евгений (12) вышел на поле
     
    75' Суслов Кирилл (15) уходит с поля, Георгиевский Святослав (77) вышел на поле
     
    80' Назаров Евгений (12)
    Голы
    Ахметов Ильзат 1:0 39’
    Влашич Никола 2:0 66’
    Наказания
    52’ Брагин Владислав
    80’ Назаров Евгений
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Обляков Иван Дзагоев Алан 54’
    Рондон Хосе Саломон Шкурин Илья 54’
    70’ Першин Юрий Квеквескири Ираклий
    70’ Назаров Евгений Базелюк Константин
    Чалов Фёдор Сигурдссон Арнор 73’
    Эджуке Чидера Зайнутдинов Бактиёр 73’
    75’ Георгиевский Святослав Суслов Кирилл
    Марадишвили Константин Влашич Никола 85’
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    RIR68
    RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
    21 февраля в 21:19, ред.
    уже вижу афишу: финал кубка России: Зенит - спартак!!!

    если только Еврокубки им не помешают)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 февраля в 20:39
    Рондон пригодится и свое слово скажет на поле. Умный нап. Одно лишь бросилось в глаза, это излишки из под футболки. Команда растет. Все делается быстро, на скоростях, как и в прошлом сезоне, но уже есть по-моему, хоть небольшая, но разница. Команда начала думать. Где-то команда придерживается, чтобы разсжаться. Один из голов был забит так, а потом пошел кураж.
    Юрану и Ко не унывать. Делали по-моему все, что могли. Да у тренера по другому и не может быть. Удачи ему.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    21 февраля в 19:27
    Оценка Чалова не по сегодняшнему матчу, а по всем последним играм. Это видно отчетливо. Уровень подготовки и мотивации игрока определяется быстротой и резкостью его движений и действий. А у Феди все затянуто , с какими то запозданием.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    21 февраля в 19:24
    Если оценивать по школьной системе, то Чалов 2, Зайнутдинов 3, а Сигурдссон 5. Оценка по комплексу факторов от старания, включая везение, и завершая уровнем игры. Сигурдссон по моему мнению один из лучших наряду с Влашичем, Марио, Ахметовым. Еще раз повторяю, что это при моем видении и понимании футбола
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 19:23
    Согласен, настоящую готовность к сезону покажет игра с Локо. Но ради справедливости, хоть и сам не в восторге от покупки Рондона, ни Шкурин, ни Чалов небыли сегодня лучше Рондона. И я бы так категорично. по нескольким минутам, не говорил, что Чалов проиграл конкуренцию и смирился с этим.
    boniel3
    boniel3
    21 февраля в 19:20
    ЦСКА с победой!.Но еще много над чем нужно работать.Похоже Щенников разучился играть.Столько ляпов наделал и все как то у него коряво получаеся.Сигурссон тоже расстроил.Нет уверенности в игре,все пасы в недодачу,ударов ноль.Работа с мячом у всей команды оставляет желать лучшего.Рондон молодец,показал что он нападающий.Голы придут!
    CSKA2012
    CSKA2012
    21 февраля в 19:09
    Рондон не плохо смотрелся, намного лучше чем Гаич, разыграется ещё.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ oFANATo (раскрыть)
    21 февраля в 18:53
    И Слава Богу!
    oFANATo
    oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
    21 февраля в 18:43
    В четвертьфинале не достанется не зенит не спартак....они уже досвидания😀
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 17:50
    В чемпионате нашем острый даже бы сказал острейший дефицит именно центр форвардов-столбов. По пальцам пересчитать можно. Кроме Эменике именно как центр форвардов и вспомнить некого стоящих. Фланговых до фига. Центральных кот наплакал(хороших).
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    21 февраля в 17:38
    Зачем ты так. Зе хоть моменты создавал, а Гайч нулевой. Хотя , а вдруг в Италии заиграет
    cska59
    cska59 ответ BDA8181 (раскрыть)
    21 февраля в 17:19
    Ну тогда мы спокойны .
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 17:16
    Может еще адаптируется. Хуже Гайча трудно центр форварда представить)). А хуже только Зе Луиш))
    1-я конная
    1-я конная ответ LOpp (раскрыть)
    21 февраля в 17:10
    А чего не спартак?
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    21 февраля в 17:04, ред.
    Как по мне так Рондон намного лучше выглядит, чем Гайч. Просто не повезло в некоторых моментах. Старается, принимает умные решения. Я вот уверен на 100%, что он заиграет.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 16:58
    Нормально отыграл Зайнутдинов, во всяком случае получше Сигурдссона и Чалова. Эджуке тоже был хорош, но видимо в данном случае тренер решил отдать предпочтение командной игре, а не индивидуальным выкрутасам
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    21 февраля в 16:56
    Он больше падал, мяч терял, неточные пасы. Старание и умение - разные вещи. Ему пора определиться , он защитники, или вингер?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ доктоР7 (раскрыть)
    21 февраля в 16:55
    Нет.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ LOpp (раскрыть)
    21 февраля в 16:51
    Зенит вчера вылетел
    доктоР7
    доктоР7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 16:51
    У Зайнутдинова сегодня голевой пас, нет?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ доктоР7 (раскрыть)
    21 февраля в 16:48
    А какими "результативными действиями" блещет Зайнутдинов ? Я не вижу.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 16:48
    А что реально не понравился? Вроде же старался?..
    LOpp
    LOpp
    21 февраля в 16:46
    В четвертьфинале цска достанется Зенит и досвидание кубок
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    21 февраля в 16:46
    Игра по погоде -- не то чтоб плохая, но не ахти. Главное, что никто из игроков ЦСКА не выпадал по игре из обоймы, играли слаженно, но загубили уйму голевых моментов. Это минус. Сделаем скидку на первую игру. Всех болельщиков ЦСКА с победой.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    21 февраля в 16:46
    Это формальная разница, не более того. У меня есть более серьезные выводы. 1. Обляков понял, что место ему не гарантировано и начал пахать , причем выглядел даже получше Дзаги. 2. Зайнутдинов ни то ни се, ни защитник и не вингер. 3. Эджуке должен играть постоянно, он прибавляет, а его дриблинг деморализует соперника. 4. Чалов смирился, что проиграл конкуренцию, в его игре нет ни страсти, ни резкости, отбывает номер.5. Щенников в защите сильнее Зайнутдинова, однозначно и должен играть постоянно. 6. Физически команда ничего . но не блеск.7. Сигурдссон очень прилично выглядит и должен играть постоянно. Игра с Локо многое покажет.
    Багров-брат
    Багров-брат
    21 февраля в 16:43
    Есть впечатление, что Рондон приживётся...)))
    RIR68
    RIR68
    21 февраля в 16:41
    Похоже, Эджуке одел бутсы Вагнера и пол матча их завязывал. Вспомним прошлое. Купите Эджуке бутсы на липучках!!!)))

    Всех с первой победой этого года!
    Великолепный
    Великолепный
    21 февраля в 16:36
    Поздравляю всех красно- синих братьев с первой победой в 2021 году.
    С почином.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    21 февраля в 16:35
    Все по делу
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 16:34
    Разница всё же есть! Если Гайча после его первой игры вы хвалили, то Рондона ругаете...
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