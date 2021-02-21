|ЦСКА
|2:0
|СКА-Хабаровск
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2 : 0
завершен
21 февраля 2021, 14:30
воскресенье
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 14:25
|Ахметов Ильзат
|1:0
|39’
|Влашич Никола
|2:0
|66’
|52’
|Брагин Владислав
|80’
|Назаров Евгений
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Обляков Иван
|Дзагоев Алан
|54’
|Рондон Хосе Саломон
|Шкурин Илья
|54’
|70’
|Першин Юрий
|Квеквескири Ираклий
|70’
|Назаров Евгений
|Базелюк Константин
|Чалов Фёдор
|Сигурдссон Арнор
|73’
|Эджуке Чидера
|Зайнутдинов Бактиёр
|73’
|75’
|Георгиевский Святослав
|Суслов Кирилл
|Марадишвили Константин
|Влашич Никола
|85’
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|0
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Юрану и Ко не унывать. Делали по-моему все, что могли. Да у тренера по другому и не может быть. Удачи ему.
Юрану и Ко не унывать. Делали по-моему все, что могли. Да у тренера по другому и не может быть. Удачи ему.