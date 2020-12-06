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1 : 2
завершен
06 декабря 2020, 17:15
воскресенье
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Стадион Бремэлл Лейн
|24’
|0:1
|Перес Айосе
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МакБарни Оливер
ассистент Лундстрем Джон
|1:1
|26’
|90’
|1:2
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Варди Джейми
ассистент Мэддисон Джеймс
|Лоу Макс
|38’
|63’
|Фукс Кристиан
|90+1’
|Варди Джейми
|90+2’
|Мэддисон Джеймс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Осборн Бен
|Лоу Макс
|46’
|Норвуд Оливер
|Лундстрем Джон
|63’
|69’
|Ндиди Вилфрид
|Менди Нампалис
|69’
|Ихеаначо Келечи
|Перес Айосе
|Брюстер Риан
|Берк Оливер
|81’
|90+4’
|Прат Деннис
|Мэддисон Джеймс
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|4
|Удары по воротам
|12
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|1
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|5
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|5
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|4
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|2
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|3
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