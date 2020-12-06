В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 93

П 2 Джастин Джеймс Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 93

З 3 Фофана Уэсли Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 93

З 28 Фукс Кристиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 93

З 6 Эванс Джонни Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 8 Пасы: 90 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 93

П 24 Менди Нампалис Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 69

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 93

П 11 Олбрайтон Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 93

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 93

П 17 Перес Айосе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 5 Морган Уэс

П 15 Барнс Харви

П 25 Ндиди Вилфрид Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 24

П 26 Прат Деннис

П 19 Юндер Дженгиз