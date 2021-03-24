Португалия

В 12 Лопеш Антони Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 4 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 3 Дуарте Домингуш Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 20 Канселу Жоау Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Пасы: 104 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 5 Мендеш Нуно Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 8 Моутинью Жоау Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 45

П 18 Невеш Рубен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 88

П 10 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 88

Н 19 Нету Педру Ударов всего: 1 Всего навесов: 15 Точные навесы: 7 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 63

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 9 Силва Андре Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 1 Са Жозе

В 22 Силва Руй

З 2 Нету

З 21 Соареш Седрик

З 6 Фонте Жозе

П 14 Оливейра Сержиу Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 2

П 13 Палинья Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 2

П 16 Санчеш Ренату

П 15 Силва Рафа Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 27

П 11 Фернандеш Бруну Ударов всего: 5 Ударов в створ: 5 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 45

Н 17 Жота Диого