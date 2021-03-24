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Латвия - Черногория
Кипр - Словакия
Мальта - Россия
Словения - Хорватия

Текстовая онлайн трансляция матча Португалия против Азербайджан

Португалия Логотип футбольный клуб Португалия 1:0 Логотип футбольный клуб Азербайджан Азербайджан
Португалия
Азербайджан
1 : 0
завершен
24 марта 2021, 22:45
среда
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 1 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 22:35
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.08 12.00 35.00
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 1.03 15.00 41.00
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    46' Моутинью Жоау (8) уходит с поля, Фернандеш Бруну (11) вышел на поле
     
    63' Нету Педру (19) уходит с поля, Силва Рафа (15) вышел на поле
     
    75' Силва Андре (9) уходит с поля, Фелиш Жоау (23) вышел на поле
     
    82' Фернандеш Бруну (11)
     
    2
    88' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Оливейра Сержиу (14) вышел на поле
    88' Невеш Рубен (18) уходит с поля, Палинья (13) вышел на поле
     
    36' (1:0) Автогол Медведев Максим (5)
     
    2
    46' Гусейнов Аббас (13) уходит с поля, Нуриев Анатолий (7) вышел на поле
    46' Мустафаев Вугар (6) уходит с поля, Ибрахимли Исмаил (20) вышел на поле
     
    52' Мадатов Махир (10)
     
    2
    84' Махмудов Эмин (8) уходит с поля, Исаев Алексей (16) вышел на поле
    84' Мадатов Махир (10) уходит с поля, Аласгаров Намик (21) вышел на поле
     
    85' Горбани Али (9) уходит с поля, Шейдаев Рамиль (11) вышел на поле
    Голы
    Медведев Максим 1:0(А) 36’
    Наказания
    52’ Мадатов Махир
    Фернандеш Бруну 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фернандеш Бруну Моутинью Жоау 46’
    46’ Нуриев Анатолий Гусейнов Аббас
    46’ Ибрахимли Исмаил Мустафаев Вугар
    Силва Рафа Нету Педру 63’
    Фелиш Жоау Силва Андре 75’
    84’ Исаев Алексей Махмудов Эмин
    84’ Аласгаров Намик Мадатов Махир
    85’ Шейдаев Рамиль Горбани Али
    Оливейра Сержиу Силва Бернарду 88’
    Палинья Невеш Рубен 88’
    Статистика
    		 29 Удары по воротам 4
    		14 Удары в створ 0
    		9 Фолы 11
    		10 Угловые 0
    		1 Офсайды 2
    		66% Владение мячом 34%
    		0 Cэйвы 14
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Ozabot
    Ozabot
    26 марта в 00:32
    14 ударов в створ и ни одного гола. Кто там в воротах у азербайджанцев? Можно брать в любой клуб топ-чемпионата Европы.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    25 марта в 22:15
    Медведев внукам расскажет как за Поптугалию забивал
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    25 марта в 12:50
    УЖЕ можно привыкнуть, что Португалия начинает всегда отборы очень пофигистично :(
    feris1
    feris1
    25 марта в 10:23
    А вот по голам за сборную и в ЛЧ гному до Рона как до луны.
    feris1
    feris1 ответ ilyafrom (раскрыть)
    25 марта в 10:21, ред.
    И что?
    Гном скоро по пенкам перегонит португальца.
    feris1
    feris1
    25 марта в 10:20
    Рон ещё своё наверстает!
    DXTK
    DXTK
    25 марта в 09:42
    Медведев оказался полезнее Пеналды на поле гол хоть забил.......... вот так на отскоках сборная Португалия и на евро 16 выиграла......
    ilyafrom
    ilyafrom
    25 марта в 08:43
    Месси обогнал Роналду по количеству голов без учета пенальти

    Месси забил 637 голов без учета пенальти, у Роналду 635 голов с игры.

    Месси забил 97 пенальти в карьере, Роналду - 135 голов с пенальти.

    Всего у Месси 734 голов в карьере, У Роналду - 770 голов
    Scarlet Witch
    Scarlet Witch
    25 марта в 06:02
    Марокканец даже своим клиентам забивать перестал.
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ Per4ick (раскрыть)
    25 марта в 01:23
    не знаю. для меня люксембург все равно где-то на уровне полупрофессионалов
    ОПС
    ОПС
    25 марта в 01:09
    Плохо это все.
    RR117
    RR117
    25 марта в 01:08
    По-ходу для Роналду, даже стадион Ювентуса стал проклятым.

    А иначе не объяснить, что за матч выдал вратарь Азербайджана родом из Махачкалы.
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A .
    25 марта в 00:58, ред.
      Y. N. W . A .
      Y. N. W . A .
      25 марта в 00:57
      Обороняться научились, осталось научиться атаковать и будет счастье)
      Per4ick
      Per4ick ответ Иван Сергеев 1 (раскрыть)
      25 марта в 00:56
      зря вы так на Люксембург наговариваете , в футбол они прибавили и в отличии от азеров они отнимали очки у Портов. мальчики для битья в европе только сан марино да гибралтар ну или андорра, все остальные научились играть в футбол
      allemz
      allemz
      25 марта в 00:49
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        25 марта в 00:48, ред.
        30 ударов - 1 гол, реализация катастрофическая, и это не удивляет, португалец совсем скатился, уже даже любимым слабейшим сборным не может забить)
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        25 марта в 00:48
        Три очка есть и черт с ним.
        Иван Сергеев 1
        Иван Сергеев 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
        24 марта в 23:45
        с люксембургом в двух матчах и оторвется как раз
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Ronaldo_ CR7 (раскрыть)
        24 марта в 23:34
        Всё возможно, но лучше с Люксембургом или Андоррой.
        Gahi
        Gahi
        24 марта в 22:13
        Тотал Больше = 2,5.
        RBA
        RBA
        24 марта в 22:01
        Португалия П1
        1bear
        1bear
        24 марта в 21:03
        гости без шансов
        Cat01
        Cat01
        24 марта в 19:16
        П1
        Ronaldo_ CR7
        Ronaldo_ CR7 ответ swed27 (раскрыть)
        24 марта в 08:12
        Хотелось бы Хет трик
        ДАША Д
        ДАША Д
        22 марта в 16:07
        Иногда и Португалия спотыкается на ровном месте.
        swed27
        swed27
        22 марта в 05:40
        Дубль Криша
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