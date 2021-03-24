Португалия

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1 : 0
завершен
24 марта 2021, 22:45
среда
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 22:35
|Медведев Максим
|1:0(А)
|36’
|52’
|Мадатов Махир
|Фернандеш Бруну
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фернандеш Бруну
|Моутинью Жоау
|46’
|46’
|Нуриев Анатолий
|Гусейнов Аббас
|46’
|Ибрахимли Исмаил
|Мустафаев Вугар
|Силва Рафа
|Нету Педру
|63’
|Фелиш Жоау
|Силва Андре
|75’
|84’
|Исаев Алексей
|Махмудов Эмин
|84’
|Аласгаров Намик
|Мадатов Махир
|85’
|Шейдаев Рамиль
|Горбани Али
|Оливейра Сержиу
|Силва Бернарду
|88’
|Палинья
|Невеш Рубен
|88’
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|29
|Удары по воротам
|4
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|14
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|11
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|10
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|2
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|0
|Cэйвы
|14
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|1
|Предупреждения
|1
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Гном скоро по пенкам перегонит португальца.
Гном скоро по пенкам перегонит португальца.
Месси забил 637 голов без учета пенальти, у Роналду 635 голов с игры.
Месси забил 97 пенальти в карьере, Роналду - 135 голов с пенальти.
Всего у Месси 734 голов в карьере, У Роналду - 770 голов
Месси забил 637 голов без учета пенальти, у Роналду 635 голов с игры.
Месси забил 97 пенальти в карьере, Роналду - 135 голов с пенальти.
Всего у Месси 734 голов в карьере, У Роналду - 770 голов
А иначе не объяснить, что за матч выдал вратарь Азербайджана родом из Махачкалы.
А иначе не объяснить, что за матч выдал вратарь Азербайджана родом из Махачкалы.