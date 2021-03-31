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1 : 2
завершен
31 марта 2021, 21:45
среда
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Стадион Шауинсланд-Райзен Арена (Дуйсбург)
|45+2’
|0:1
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Пандев Горан
ассистент Барди Энис
|Гюндоган Илкай
|1:1(П)
|63’
|85’
|1:2
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Элмас Эльхиф
ассистент Адеми Ариян
|5’
|Велкоски Дарко
|Госенс Робин
|28’
|Рюдигер Антонио
|37’
|Сане Лерой
|46’
|67’
|Элмас Эльхиф
|77’
|Пандев Горан
|80’
|Тренеру Ангеловски Игор
|Мусиала Джамал
|89’
|Джан Эмре
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Вернер Тимо
|Хаверц Кай
|56’
|Юнес Амин
|Госенс Робин
|56’
|59’
|Бейтулай Эгжон
|Николов Бобан
|72’
|Спировски Стефан
|Трайковски Александар
|Мусиала Джамал
|Гинтер Маттиас
|89’
|90’
|Ристевски Кире
|Алиоски Эзган
|90’
|Стояновски Влатко
|Пандев Горан
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|11
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|1
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|3
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Им не до фени, у них есть проблемы в игре, и это очевидно.
Им не до фени, у них есть проблемы в игре, и это очевидно.
Уважающие себя сборные не позволят громить с таким неприличным счётом. Простить можно только товарищеские матчи, где много молодняка, но когда основа на поле проводит официальную игру - это уже совсем другая история.
Просто стоить признать, что это трагедия для них, как и 1:7 для бразильцев на ЧМ. Между топовыми клубами, сборными иногда бывают такие исходы.
Но некоторые будут пытаться себя обмануть, что это всё отношение к турниру такое.
Уважающие себя сборные не позволят громить с таким неприличным счётом. Простить можно только товарищеские матчи, где много молодняка, но когда основа на поле проводит официальную игру - это уже совсем другая история.
Просто стоить признать, что это трагедия для них, как и 1:7 для бразильцев на ЧМ. Между топовыми клубами, сборными иногда бывают такие исходы.
Но некоторые будут пытаться себя обмануть, что это всё отношение к турниру такое.
От Македонии пропустили 2 гола, а не 6. И пересмотри как дали забить защитники. Нойер в таких ситуациях тоже не особо выручает. Так уж заведено, что основной вратарь сборной должен быть кипер Баварии.
От Македонии пропустили 2 гола, а не 6. И пересмотри как дали забить защитники. Нойер в таких ситуациях тоже не особо выручает. Так уж заведено, что основной вратарь сборной должен быть кипер Баварии.
PS сама германия проиграла......... а то мы российских ногомячистов все ругаем...... и 0-6 от испанцев залетало)))))
PS сама германия проиграла......... а то мы российских ногомячистов все ругаем...... и 0-6 от испанцев залетало)))))
Что скажут на это сторонники теории, что таким сборным забивать легко??
Целые вице-чемпионы мира не смогли их обыграть!
Молодцы македонцы!
Что скажут на это сторонники теории, что таким сборным забивать легко??
Целые вице-чемпионы мира не смогли их обыграть!
Молодцы македонцы!