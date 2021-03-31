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Германия - Северная Македония
Армения - Румыния
Греция - Грузия
Испания - Косово
Литва - Италия
Северная Ирландия - Болгария
Босния и Герцеговина - Франция
Украина - Казахстан
Австрия - Дания
Молдавия - Израиль
Шотландия - Фарерские острова
Андорра - Венгрия
Англия - Польша
Сан-Марино - Албания
Лихтенштейн - Исландия

Текстовая онлайн трансляция матча Германия против Северная Македония

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.13 9.00 21.00
Фонбет Live! 48.00 5.30 1.19
Мелбет 1.11 11.30 24.00
    Еще
     
    28' Госенс Робин (7)
     
    37' Рюдигер Антонио (16)
     
    46' Сане Лерой (19)
     
    2
    56' Хаверц Кай (10) уходит с поля, Вернер Тимо (9) вышел на поле
    56' Госенс Робин (7) уходит с поля, Юнес Амин (11) вышел на поле
     
    63' (1:1) Гюндоган Илкай (21)
     
    2
    89' Мусиала Джамал (8)
    89' Гинтер Маттиас (4) уходит с поля, Мусиала Джамал (8) вышел на поле
     
    90+3' Джан Эмре (23)
     
    5' Велкоски Дарко (14)
     
    45+2' (0:1) Пандев Горан (10) (Барди Энис (17))
     
    59' Николов Бобан (16) уходит с поля, Бейтулай Эгжон (2) вышел на поле
     
    67' Элмас Эльхиф (21)
     
    72' Трайковски Александар (9) уходит с поля, Спировски Стефан (20) вышел на поле
     
    77' Пандев Горан (10)
     
    80' Тренеру Ангеловски Игор
     
    85' (1:2) Элмас Эльхиф (21) (Адеми Ариян (5))
     
    2
    90' Алиоски Эзган (8) уходит с поля, Ристевски Кире (4) вышел на поле
    90' Пандев Горан (10) уходит с поля, Стояновски Влатко (18) вышел на поле
    Голы
    45+2’ 0:1 Пандев Горан
    ассистент Барди Энис
    Гюндоган Илкай 1:1(П) 63’
    85’ 1:2 Элмас Эльхиф
    ассистент Адеми Ариян
    Наказания
    5’ Велкоски Дарко
    Госенс Робин 28’
    Рюдигер Антонио 37’
    Сане Лерой 46’
    67’ Элмас Эльхиф
    77’ Пандев Горан
    80’ Тренеру Ангеловски Игор
    Мусиала Джамал 89’
    Джан Эмре 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Вернер Тимо Хаверц Кай 56’
    Юнес Амин Госенс Робин 56’
    59’ Бейтулай Эгжон Николов Бобан
    72’ Спировски Стефан Трайковски Александар
    Мусиала Джамал Гинтер Маттиас 89’
    90’ Ристевски Кире Алиоски Эзган
    90’ Стояновски Влатко Пандев Горан
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 6
    		2 Удары в створ 3
    		14 Фолы 14
    		2 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		69% Владение мячом 31%
    		1 Cэйвы 1
    		5 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Vasilich-74 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля в 21:04
    Я-то смирился с их позором - 6:0, но вот кто-то не может))
    Им не до фени, у них есть проблемы в игре, и это очевидно.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    01 апреля в 20:37
    Это как?!!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Vasilich-74 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля в 19:42
    Об этом помнит история, а не только Я. Как бы не пытался красиво отмазать немчуру, но факты не сотрёшь.
    Уважающие себя сборные не позволят громить с таким неприличным счётом. Простить можно только товарищеские матчи, где много молодняка, но когда основа на поле проводит официальную игру - это уже совсем другая история.
    Просто стоить признать, что это трагедия для них, как и 1:7 для бразильцев на ЧМ. Между топовыми клубами, сборными иногда бывают такие исходы.
    Но некоторые будут пытаться себя обмануть, что это всё отношение к турниру такое.
    SAFqwer
    SAFqwer
    01 апреля в 17:40
    Лёв себя изжил в сборной...
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Vasilich-74 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля в 15:00
    Теперь и официальные матчи начинаем делить на важные и не очень? Составы выставили вполне основные.
    От Македонии пропустили 2 гола, а не 6. И пересмотри как дали забить защитники. Нойер в таких ситуациях тоже не особо выручает. Так уж заведено, что основной вратарь сборной должен быть кипер Баварии.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    01 апреля в 14:54
    Типо получал, но Нойер тоже получает стабильно, как только игроки сдают позиции, вот о чём речь.
    альсато
    альсато
    01 апреля в 13:09
    ..да плевать на немчару!
    salleeh
    salleeh ответ Per4ick (раскрыть)
    01 апреля в 12:58
    В данном матче вина всей команды, за исключением нескольких игроков!
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    01 апреля в 12:43
    типа тер штеген не получал 3-4 гола в ЛЧ? да последние 5 лет он только стабильно авоську получает, не говоря про 8 мячей от Баварии, еще можно вспомнить как от португальцев на молодежном ЧЕ пустил пятерку мячей
    salleeh
    salleeh
    01 апреля в 12:36
    Одни турки играли в футбол, а немцы стояли. Такое ощущение, что игроки сборной Германии, этим вечером, впервые видят друг друга... Что-то не чисто тут...🤔
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
    01 апреля в 12:20
    Ты хочешь сказать, что нарцисс не набивает стату на карликах?)) но если речь пойдёт про Месси, то ты скажешь, что набивает 😀
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ DXTK (раскрыть)
    01 апреля в 12:17
    Ну так и 6 мячей от испанцев пропускал Нойер. Его уровень показали испанцы. И в Баварии в ЛЧ по 3-4 пропускал.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Vasilich-74 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля в 12:15
    Чего не было при Нойере? 6 мячей от испанцев кто пропустил? 😂
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    01 апреля в 12:09
    Все научились играть в футбол...Кроме России
    sanek5700
    sanek5700
    01 апреля в 10:36
    С 1 апреля, на самом деле Германия выиграла))
    jobss
    jobss ответ Beekeeper (раскрыть)
    01 апреля в 10:24
    .
    Beekeeper
    Beekeeper
    01 апреля в 10:21
    сборная россии переодевайтесь, мы вас узнали )))
    DXTK
    DXTK
    01 апреля в 08:46, ред.
    дыр штреген лучший вратарь......... он лучше нойера....... ну да макендонцы показали его уровень

    PS сама германия проиграла......... а то мы российских ногомячистов все ругаем...... и 0-6 от испанцев залетало)))))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    01 апреля в 08:34
    Вон пандев ровестник жиркова и в чемпионате забивает и таким сборным как Германия, хорош
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    01 апреля в 08:24
    Ну да профессор и эксперт мирового футбола.Пардон чуть добавлю.Сенсация века.
    112910415
    112910415
    01 апреля в 07:01
    а вот расслабляться не надо !
    Аксинья
    Аксинья
    01 апреля в 06:48
    Как сбирал свои вещи Македонский Сашок погонять неразумных вандалов...
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    01 апреля в 06:40
    В этом матче победили букмекерские конторы, столько экспрессов уехало под откос.
    Эдмон
    Эдмон
    01 апреля в 06:15
    Это фантастика,что творится в футболе.Армения после трех туров на первом месте))с 9 очками
    Arman A.
    Arman A.
    01 апреля в 06:09
    Нюхач бестолковый
    RR117
    RR117
    01 апреля в 06:06
    Вот вам и футбольные карлики!

    Что скажут на это сторонники теории, что таким сборным забивать легко??
    Целые вице-чемпионы мира не смогли их обыграть!

    Молодцы македонцы!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    01 апреля в 05:28
    Честно говоря до сих пор не верю.
    амурец
    амурец
    01 апреля в 05:14
    да уж, неожиданно
    Dauletbek
    Dauletbek
    01 апреля в 02:44
    Мазохизм по Rammstein что ли было
    Dauletbek
    Dauletbek
    01 апреля в 02:43
    Тер Штеген, эх Штеген
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