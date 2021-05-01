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5 : 0
завершен
01 мая 2021, 21:30
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.9
Средний возраст: 26.7 - 25.9
Легионеров: 8 - 1
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 21:25
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Рейна Джованни
ассистент Санчо Джейдон
|1:0
|16’
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Рейна Джованни
ассистент Геррейру Рафаэль
|2:0
|23’
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Ройс Марко
ассистент Джан Эмре
|3:0
|26’
|Азар Торган
|4:0
|32’
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Беллингхэм Джуд
ассистент Санчо Джейдон
|5:0
|42’
|37’
|Хауптманн Никлас
|87’
|Лоренц Симон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|30’
|Арслан Ахмет
|Серра Янни
|Брандт Юлиан
|Рейна Джованни
|46’
|46’
|Нойманн Фил
|Дэм Яник
|46’
|Порат Финн
|Ризе Фабиан
|Дилейни Томас
|Джан Эмре
|62’
|Рейньер
|Ройс Марко
|62’
|Морей Матеу
|Пищек Лукаш
|62’
|68’
|Меес Джошуа
|Бартельс Фин
|Менье Тома
|Морей Матеу
|74’
|76’
|Гирт Бенджамин
|Ли Дже-Сон
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|15
|Удары по воротам
|7
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|8
|Удары в створ
|4
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|5
|Фолы
|2
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|4
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|3
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|4
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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