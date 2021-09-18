Манчестер Сити

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Как ни крути, с Пепом Сити ежегодно претендует на все трофеи сразу, а не как некоторые с надеждой на один кубок или еще лучше "зато у нас строится КОМАНДА НА ПЕРСПЕКТИВУ"
Как ни крути, с Пепом Сити ежегодно претендует на все трофеи сразу, а не как некоторые с надеждой на один кубок или еще лучше "зато у нас строится КОМАНДА НА ПЕРСПЕКТИВУ"