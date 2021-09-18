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Манчестер Сити - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Брентфорд
Бернли - Арсенал
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Норвич Сити - Уотфорд
Астон Вилла - Эвертон

Протокол матча Манчестер Сити против Саутгемптон

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
0 : 0
завершен
18 сентября 2021, 17:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 567 - 162
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 0.8
Средний возраст: 27.7 - 25.8
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 4 - 0
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 5 тур
Стадион Этихад Стэдиум, зрителей: 52698
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.168.6820.23
Фонбет 1.17 8.50 16.00
Мелбет 1.17 8.81 17.20
1XBET 1.17 8.90 20.00
BetBoom 1.19 7.72 14.86
 
65' Фернандиньо (25) уходит с поля, Де Брюйне Кевин (17) вышел на поле
 
67' Жезус Габриэл (9) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
 
72' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
 
37' Стефенс Джек (5) уходит с поля, Салису Мохамед (22) вышел на поле
 
52' Уокер-Питерс Кайл (2)
 
68' Че Адамс (10) уходит с поля, Бройя Армандо (18) вышел на поле
 
84' Ливраменто Валентино (21)
 
86' Ливраменто Валентино (21) уходит с поля, Перро Ромен (15) вышел на поле
Наказания
52’ Уокер-Питерс Кайл
84’ Ливраменто Валентино
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
37’ Салису Мохамед Стефенс Джек
Де Брюйне Кевин Фернандиньо 65’
Марез Рияд Жезус Габриэл 67’
68’ Бройя Армандо Че Адамс
Фоден Фил Силва Бернарду 72’
86’ Перро Ромен Ливраменто Валентино
Статистика
 16 Удары по воротам 10
1 Удары в створ 2
5 Фолы 12
8 Угловые 5
4 Офсайды 0
64% Владение мячом 36%
2 Cэйвы 1
0 Предупреждения 2
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Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября в 06:54
Это точно))
112910415
112910415
18 сентября в 22:08
не совсем то, на что рассчитывали
протон
протон
18 сентября в 22:05
Зачем Стерлинга на право ставить? Ради Грилиша? В чёрный список этих чудиков.
VeniaminS
VeniaminS
18 сентября в 20:02
Что то слабенько для Манчестер Сити.
протон
протон
18 сентября в 19:46
В каком-то смысле Пеп Гвардиола - отец нынешнего сити. Поэтому поздравляю вас с заслуженной ничьей, болельщики Пепа, отца Сити!
Патрик Депайе
Патрик Депайе ответ Imrebellion (раскрыть)
18 сентября в 19:32
Претендует, но не выигрывает....
Патрик Депайе
Патрик Депайе
18 сентября в 19:28
Неплохо так Саут подтвердил гениальность каталонского специалиста)
Патрик Депайе
Патрик Депайе ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 сентября в 19:26
Первый удар в створ в сезоне нанёс???
88_DEIVID
88_DEIVID
18 сентября в 19:26
Что, даже стомиллионный Грилиш не помог??? Во дела!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 19:20
«Ман Сити» впервые за 4 года нанес всего 1 удар в створ за матч – с «Саутгемптоном»...)))
Imrebellion
Imrebellion ответ Beka_byaka (раскрыть)
18 сентября в 19:19, ред.
МС в полном поряде. Чисто за счет результатов нескольких лет могут немного отдохнуть даже. То что Челси часто меняет тренеров - это не от хорошей жизни и не всем подходит. Не будь победы в ЛЧ с Тухелем, как против Лестера в КА и фартовое четвертое место АПЛ в концовке, убрали бы и его. Вон сколько знатоков всё время бубнят "дали бы столько денег и игроков НАСТОЯЩИМ тренерам!", и видим результаты Почетино в ПСЖ, "блестящую" игру МЮ, который тратит не меньше и т.д.
Как ни крути, с Пепом Сити ежегодно претендует на все трофеи сразу, а не как некоторые с надеждой на один кубок или еще лучше "зато у нас строится КОМАНДА НА ПЕРСПЕКТИВУ"
pele1981
pele1981 ответ Igo0rek (раскрыть)
18 сентября в 19:17
Наоборот - одно приобрели)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 19:10
Сейчас он(Гвардиола) будет начинать нарочно играть 0:0 дома, и разгромно побеждать на выездных играх, чтобы болельщики им поддержали на выездных играх. Мышеловка)))!
dimagas2
dimagas2
18 сентября в 19:09, ред.
Игроки Сити хоть раз по воротам били?
Igo0rek
Igo0rek
18 сентября в 19:05
На ровном месте очки потеряли...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Imrebellion (раскрыть)
18 сентября в 19:03
Глупость?? Челси, ТТХ не побоялись эту глупость. А результат на лицо. МС уже не гроза середняков. Они уже на ровне играют сними.
протон
протон
18 сентября в 19:01
Гвардиола,извини,на этот позор,я и дома могу посмотреть.Отправь дельфина в Реал,может будет лучше.На стадион нет смысла ходить)))
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 18:58
Здорова, как дела?? Да согласен. Пик формы Де Брюне был два года назад. Этот сезон совсем серьезный. Вернулся Ливерпуль, Челси зажигает, МЮ готов метать, ТТХ с новым тренером тоже пошикотят нервишки.

Ох как не легко будет МС. Середняки уже не боятся, перестреливают, закрываются качественно, двигаются шустро, настрой боевой... Любое очко потерянное в начале, может решить вопрос чемпионство в конце.
Elliada
Elliada
18 сентября в 18:53
Стерлинг все запорол. Фоден сам добил бы. Продайте его уже
Imrebellion
Imrebellion
18 сентября в 18:47
Что за глупости про "пора менять тренера", "нужен свежий воздух"?) Где и кто там бродит с гениальными мыслями готовый брать такой клуб и не только держать уровень такой конкуренции, но и улучшить результаты??
Beka_byaka
Beka_byaka
18 сентября в 18:44
Раньше стерлинг такие пасы от рыжего превращал в суперголы...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Igo0rek (раскрыть)
18 сентября в 18:42, ред.
Приветствую. Думаю пора уже менять Гвардиолу. Нужно новое дыхание на тренерском помосте Сити.
Igo0rek
Igo0rek
18 сентября в 18:27
Пора бы уже забить.
lobsterdam
lobsterdam
18 сентября в 18:13
Рахим готовится к прыжку во 2 тайме, как на ЧЕ.
shlomo
shlomo 3:1
18 сентября в 13:20
У “Сити“ фантастическая атака – здесь собраны настоящие мастера своего дела. Все они быстрые, резкие и очень техничные. Против таких оппонентов нынешней обороне “Саутгемптона“ будет невероятно сложно обойтись без фола. Тем более что в какой-то момент защитники команды Хазенхюттля сильно устанут и вероятность ошибки заметно возрастет. Поэтому любители нестандартных ставок могут обратить внимание на пари в пользу пенальти.
shlomo2
shlomo2 победа хозяев
18 сентября в 12:59
Хозяева – безоговорочные фавориты. Им не удалось подписать Кейна минувшим летом, да и вообще Гвардиола так и остался без нового центрфорварда. Впрочем, у “горожан“ настолько яркий подбор исполнителей, что зачастую “чистый“ нападающий им просто не нужен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт Тотал больше хозяев 1.5
18 сентября в 07:09
Почему такой прогноз? Манчестер Сити прямо сейчас являются одной из лучших команд в мире. При этом горожане на своём поле забивают помногу. Поставлю, что хозяева забьют не менее двух голов.
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