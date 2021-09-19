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Фред и Магуайр главные разочарования. Ну и в атаке у МЮ непонятные пока что расстоновки. Ну из трех моментов с Роналлу в штрафной - третий можно было назначать пенальти
Фред и Магуайр главные разочарования. Ну и в атаке у МЮ непонятные пока что расстоновки. Ну из трех моментов с Роналлу в штрафной - третий можно было назначать пенальти