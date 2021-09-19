В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 96

З 29 Ван-Биссака Аарон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

З 19 Варан Рафаэль Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 90 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 96

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Блоки: 2 Выносы: 5 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 96

З 23 Шоу Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 16 Точные навесы: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 96

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 73

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 96

П 17 Фред Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 88

П 11 Гринвуд Мэйсон Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 73

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 6 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 22 Хитон Том

З 3 Байи Эрик

З 20 Далот Диогу

П 34 ван де Бек Донни

П 14 Лингард Джесси Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 23

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья Голевые передачи: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 8

Н 9 Марсьяль Антони

Н 25 Санчо Джейдон Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 23

Пропускают