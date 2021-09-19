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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити
Тоттенхэм - Челси

Протокол матча Вест Хэм против Манчестер Юнайтед

Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 1:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1 : 2
завершен
19 сентября 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 263 - 522
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.5
Средний возраст: 27.5 - 27.1
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 5 тур
Стадион Лондон Стэдиум, зрителей: 60000
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.613.861.83
Фонбет 4.50 3.70 1.80
BetBoom 4.37 3.87 1.83
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    30' (1:0) Бенрахма Мохамед (22) (Боуэн Джаррод (20))
     
    68' Влашич Никола (11) уходит с поля, Ярмоленко Андрей (7) вышел на поле
     
    88' Бенрахма Мохамед (22) уходит с поля, Лансини Мануэль (10) вышел на поле
     
    2
    90+4' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Нобл Марк (16) вышел на поле
    90+5' (1:2) Нереализованный пенальти Нобл Марк (16)
     
    35' (1:1) Роналду Криштиану (7)
     
    2
    73' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Санчо Джейдон (25) вышел на поле
    73' Погба Поль (6) уходит с поля, Лингард Джесси (14) вышел на поле
     
    88' Фред (17) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
     
    89' (1:2) Лингард Джесси (14) (Матич Неманья (31))
    Голы
    Бенрахма Мохамед
    ассистент Боуэн Джаррод     		1:0 30’
    35’ 1:1 Роналду Криштиану
    89’ 1:2 Лингард Джесси
    ассистент Матич Неманья
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ярмоленко Андрей Влашич Никола 68’
    73’ Санчо Джейдон Гринвуд Мэйсон
    73’ Лингард Джесси Погба Поль
    Лансини Мануэль Бенрахма Мохамед 88’
    88’ Матич Неманья Фред
    Нобл Марк Боуэн Джаррод 90+4’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 10
    		5 Фолы 8
    		2 Угловые 11
    		2 Офсайды 0
    		39% Владение мячом 61%
    		8 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    Beekeeper
    Beekeeper ответ RamonCSKA (раскрыть)
    20 сентября в 10:36
    он форму потерял еще в прошлом году, точнее не форму а мотивацию. Ему теперь трудно будет ее набрать. Мотивация теперь есть, но он не готов от слова совсем, а я говорил что такой поступок дорого ему будет стоить.
    Томас Сойер
    Томас Сойер ответ RamonCSKA (раскрыть)
    19 сентября в 21:46
    Должен набрать форму. Любой футболист потеряет свою форму играя в РПЛ.
    League1
    League1
    19 сентября в 20:54
    Кристиано Роналдо! Не так давно кричали испанские комментаторы. Интересно, как сейчас кричат английские. Я не помню, как это было раньше, когда молодой Роналду наводил шороху в английской премьер лиге.
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват ответ proеzd2 (раскрыть)
    19 сентября в 20:08
    Привет, Назбек!
    Дела, в целом, неплохо. Спасибо! Ты как поживаешь?
    Да. Криштиану с самого первого матча после своего возвращения заявил о себе голами. МЮ в АПЛ пока радует, чего не скажешь, к сожалению, о Спартаке в РПЛ(
    proеzd2
    proеzd2 ответ SpartakАдекват (раскрыть)
    19 сентября в 19:33
    Прива Алексей 🤝
    Как жизня Браток !?
    Криш красаучег шо вернулся ,просто отжигает АПЛ.
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    19 сентября в 18:53
    Такими темпами Николя сядет на лавку и на долго, интересно что папа скажет
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 сентября в 18:52
    Роналду без гола не уходит с поля!!!
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    19 сентября в 18:51
    Привет! Спасибо!
    Удачи сегодня в матче с Миланом! Пора побеждать!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Spellman (раскрыть)
    19 сентября в 18:42
    Последний согласен там колено в колено! Но это такой судья, если раз симулируешь, потом на крик волки, волки никого не позовёт)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    19 сентября в 18:41
    С тяжелой и заслуженной победой! Роналду по классике забивает в каждом матче, Лингард отчасти реабилитировался за косяк с Янг Бойз, и героем стал Де Хеа, наконец-то отбивший пенальти, удар был слабый, Мойес видимо у Саутгейта подсмотрел.
    Spellman
    Spellman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    19 сентября в 18:39
    По первым эпизодам понятно, там нырки 100%, но последний был очень спорный, Зума играл чисто по ногам Роналду, даже мяча не коснулся. Мог посмотреть по ВАРу.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    19 сентября в 18:34
    Влашич каким уходил с ЦСКА, таким и остался, странно у нас он в основу даже не всегда проходил в последнее время, а тут в старте, просто имитирует борьбу, тяжеловато двигается, слава богу вовремя продали
    Роналду просто голевая машина
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    19 сентября в 18:21
    Всех с победой Красные Дьяволы! GGMU!!!
    eleven LC
    eleven LC
    19 сентября в 18:20
    Роналду забивает в каждом матче за МЮ
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
    19 сентября в 18:19
    Вот такой должен быть бы фильм ГОЛ 3, а не то что вышло!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    19 сентября в 18:17
    У МЮ ни скоростей, ни комбинаций. Игра только на классе и Рон конечно молодчик. Хоть и пару раз нырнул, но один пенальти точно заработал и благодаря ему выиграли. Есть Футбольный бог на свете. Не дали пенальти, но не позволили забить с пенальти. Де Хеа их берёт крайне редко.
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
    19 сентября в 18:16
    Победа им. Де Хеа! Да и Лингард исправился за свою недавнюю ошибку в ЛЧ!
    С победой болельщиков МЮ!
    lobsterdam
    lobsterdam
    19 сентября в 18:15
    матч получился настоящий футбольный по интриге до последней секунды! Джессик реабилитировался (почти), но странно, что ОГС его вообще поставил против ВХЮ. В МЮ, видимо, решили, что все голы теперь за Роном и пешеходили весь матч, похоже было на тренировку с наигрыванием схем атаки. Ну а Физрук Физрукович был как всегда в своем автобусном репертуаре, но - не помогло! ДДХ поразил, т.к. он не спец по пеналям, а тут - вытащил! Браво, Давид! Трудные три очка!
    Oktavian
    Oktavian
    19 сентября в 18:15
    Хотя бы один пенальти в пользу МЮ должен был быть! Гол Лингарда шикарный! Де Хеа топ! С трудной победой Манкунианцы!))
    протон
    протон
    19 сентября в 18:10
    Лингард ответил за пас сопернику в прошлом матче ))
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 сентября в 18:07
    По приведённой статистике исход представляется справедливым,а не случайным.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Томас Сойер (раскрыть)
    19 сентября в 18:07
    Именно в МЮ он научился нырять, вот и по возвращению в Англию по старой привычке ныряет видимо.
    протон
    протон
    19 сентября в 18:07
    Прям финал фильма драматичного. Бывший игрок Лингард вышел и воткнул мяч в девятку, который отыграл несколько дней назад ужасный матч в ЛЧ. Легенда ВХЮ выходит на замену забивать пенальти на последней минуте и шикарный сейв Де Хеа. Просто класс.
    Фред и Магуайр главные разочарования. Ну и в атаке у МЮ непонятные пока что расстоновки. Ну из трех моментов с Роналлу в штрафной - третий можно было назначать пенальти
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    19 сентября в 18:06
    Португальский симулянтишка прям себя превзошёл.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Spellman (раскрыть)
    19 сентября в 18:06
    Норм отсудил, рука была была, нырки были были, давал бороться, я как болела победивших оворю, проиграй команда может писал про судью, хотя на мелкие фолы не обращал внимание
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 сентября в 18:06
    А Роналду молодец
    протон
    протон
    19 сентября в 18:06
    Огненная концовка выдалась! В целом матч порадовал, смотрелся на одном дыхании
    adrianes
    adrianes
    19 сентября в 18:05
    гол лингарда больше помог
    feris1
    feris1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    19 сентября в 18:05
      Абдурахман Джантемиров
      Абдурахман Джантемиров
      19 сентября в 18:05
      Есть вопросы к Аткинсону, в третьем моменте с Роналду был чисты пенальти, но судья не указал на точку. Думаю нужно разбирательство и хороший втык этому судьишке. С победой МЮ!
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