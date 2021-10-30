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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Лестер Сити - Арсенал
Бернли - Брентфорд
Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед - Челси
Уотфорд - Саутгемптон
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Протокол матча Манчестер Сити против Кристал Пэлас

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
Манчестер Сити
0 : 2
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 733 - 151.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1
Средний возраст: 26.4 - 27.4
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Этихад Стэдиум
Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
90:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.149.0722.57
Фонбет 1.14 8.50 18.00
BetBoom 1.15 8.60 19.78
    Еще
     
    3
    45+2' Ляпорт Эмерик (14)
    45+5' Силва Бернарду (20)
    45+6' Эдерсон (31)
     
    59' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Стоунз Джон (5) вышел на поле
     
    2
    78' Канселу Жоау (27) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
    78' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    6' (0:1) Заха Вилфрид (11) (Галлахер Конор (23))
     
    27' Айю Жордан (9)
     
    2
    65' Галлахер Конор (23)
    65' Айю Жордан (9) уходит с поля, Бентеке Кристиан (20) вышел на поле
     
    73' Эдуар Одсонн (22) уходит с поля, Шлупп Джеффри (15) вышел на поле
     
    85' Куяте Шейху (8) уходит с поля, Олисе Майкл (7) вышел на поле
     
    86' Гуаита Висенте (13)
     
    88' (0:2) Галлахер Конор (23) (Олисе Майкл (7))
    Голы
    6’ 0:1 Заха Вилфрид
    ассистент Галлахер Конор
    88’ 0:2 Галлахер Конор
    ассистент Олисе Майкл
    Наказания
    27’ Айю Жордан
    Ляпорт Эмерик 45+2’
    Силва Бернарду 45+5’
    Эдерсон 45+6’
    65’ Галлахер Конор
    86’ Гуаита Висенте
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Стоунз Джон Де Брюйне Кевин 59’
    65’ Бентеке Кристиан Айю Жордан
    73’ Шлупп Джеффри Эдуар Одсонн
    Марез Рияд Канселу Жоау 78’
    Стерлинг Рахим Грилиш Джек 78’
    85’ Олисе Майкл Куяте Шейху
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 3
    		11 Фолы 11
    		7 Угловые 1
    		2 Офсайды 5
    		68% Владение мячом 32%
    		1 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:01
    Лихо обули типа лучшего тренера
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:58
    Очень рад за Патрика Виейра!!! Раскатал каталонца по полной программе!!!
    Lexx1k
    Lexx1k ответ Lexx1k (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    хотя мангаля и менди в начале признаки надежды подавали, а с этим всё стало ясно. ооочень ограничен в своих функциональных навыках на поле.
    Lexx1k
    Lexx1k
    сегодня в 00:53
    к ноябрю уже всё стало ясно с Грилишем... смещение слева в центр и пас назад... и это стоит 100 миллионов фунтов? да в мире сотни игроков в разы меньше стоят и могут делать то же самое... просто деньги на ветер. позорище какое то... успешно вошёл в топ 3 самых провальных трансфера... в след за Мангаля и Менди...
    протон
    протон
    вчера в 23:27
      протон
      протон
      вчера в 23:26
      Заха мужик всегда тащит
      Несдающийся Князь
      Несдающийся Князь
      вчера в 23:03
      Вот так вот, поход в парикмахерскую Грилиша стоит больше, чем вся структура КП, а результат на лицо. Что заслужили, то и получили. Аха-ха)
      Несдающийся Князь
      Несдающийся Князь ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      вчера в 23:02
      Ну Грилиш мерсисайдцам нагрузил знатно, играя за Астон Виллу. Вот МС и купился. Результат Галлахера намного скромнее.
      Bensurr
      Bensurr
      вчера в 21:55
      Срочно несите чемоданчик на приобретение Грилишей
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      вчера в 21:32
      Думаю, через год другой, Галлахера Сити минимум за 100 млн. фунтов возьмут.
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      вчера в 21:30
      Дайте Пепу миллиард на 10 англичан типа Деклана Райса. За каждого ведь минимум по сотке придётся платить.
      антон михайловский
      антон михайловский
      вчера в 20:56
      хорошая новость
      Mi6
      Mi6
      вчера в 20:41
      Если бы не Гинер, то Фёдор Чалов тоже бы отметился голешником))
      протон
      протон
      вчера в 20:35
      жду на Чемпе статью о кризисе в Сити и у Пепа в частности!!
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 20:27
      Значит перепутал)
      протон
      протон
      вчера в 20:07
      Доколе болелам Сити еще терпеть этого испанского физрука !!! Слил все што можно. Команда стремительно деградирует при нём. Его спасает, что арабские шейхи ничегошеньки в футболе не понимают . Вот в Германии в Баварии быстро поняли настоящий тренерский уровень Пепки и дали пендаля.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 19:42
      Да ничего еще много матчей впереди .Сити ещё покажет свою игру
      Zloi iron
      Zloi iron
      вчера в 19:39
      Дайте Пепу ярд ,на усиление состава!!!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 19:37
      долго ждать не приходится,уже Зебр на 2-0 подсадили и ещё не вечер. Ждём дежавю МЮ-Ливерпуль.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ h8you (раскрыть)
      вчера в 19:36
        DEIVID_777
        DEIVID_777
        вчера в 19:35
        Грилиш опять больше самолюбованием занимался, чем играл.
        aNOOBis
        aNOOBis
        вчера в 19:30
        Виерра всё-таки что-то могЁт.
        Стекольщики взбодрились
        FERIS
        FERIS
        вчера в 19:21
        Хорошая новость!
        Бубнин
        Бубнин
        вчера в 19:15
        Ну и хорошо..
        Вихлюн
        Вихлюн
        вчера в 19:14
        Класс!!! С победой орлы!
        Ми Ша
        Ми Ша ответ allemz (раскрыть)
        вчера в 19:12
        Бывает, ещё не все потеряно ✊
        allemz
        allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 19:11, ред.
        Ошибочка, в последних двух матчах на Этихаде: ничья и победа МС.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 19:09
        Это же 3 победа подряд КС на домашнем стадионе Сити?
        Неудобный соперник для горожан)
        allemz
        allemz ответ Тео Джонс (раскрыть)
        вчера в 19:09
        Ничего) Он же любит Барсу, разве нет?) Пеп же ниразу не лицемер, ахаха
        112910415
        112910415
        вчера в 19:08
        что это вообще было ?
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