Манчестер Сити

В 31 Эдерсон Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 8 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 96

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 78

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 47

З 2 Уокер Кайл Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 96

Н 10 Грилиш Джек Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 78

П 17 Де Брюйне Кевин Всего навесов: 9 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 59

П 16 Родри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 96

П 20 Силва Бернарду Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 96

Н 47 Фоден Фил Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 5 Стоунз Джон Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 37

П 8 Гюндоган Илкай

П 11 Зинченко Александр

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 18

Н 7 Стерлинг Рахим Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 18

Пропускают