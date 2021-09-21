Норвич Сити

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в четырёх последних матчах по три мяча забивают - отличный результат, так держать!
ну это опыт.
ну это опыт.
Единственная радость "Норвича" за последний месяц – победа 6:0 над "Борнмутом" в Кубке Лиги. Повторить подобное на этот раз уж точно не получится, ведь в соперниках один из лучших клубов Англии на данный момент.
И хозяев даже не спасет, если Юрген Клопп решит задействовать в матче ряд игроков академии, о чем писали в ThisIsAnfield – авторитетном источнике новостей о "Ливерпуле".
Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне и ничего тот матч хорошего "Норвичу" не принес. Не принесет и на этот раз, уж слишком беспомощными выглядят "канарейки" на фоне мощного "Ливерпуля".
Единственная радость "Норвича" за последний месяц – победа 6:0 над "Борнмутом" в Кубке Лиги. Повторить подобное на этот раз уж точно не получится, ведь в соперниках один из лучших клубов Англии на данный момент.
И хозяев даже не спасет, если Юрген Клопп решит задействовать в матче ряд игроков академии, о чем писали в ThisIsAnfield – авторитетном источнике новостей о "Ливерпуле".
Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне и ничего тот матч хорошего "Норвичу" не принес. Не принесет и на этот раз, уж слишком беспомощными выглядят "канарейки" на фоне мощного "Ливерпуля".