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Фулхэм - Лидс
Брентфорд - Олдхэм
Уотфорд - Сток Сити
Уиган Атлетик - Сандерленд
Бернли - Рочдейл
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Сити - Уикомб Уондерерс

Протокол матча Норвич Сити против Ливерпуль

Норвич Сити Логотип футбольный клуб Норвич Сити 0:3 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Норвич Сити
0 : 3
завершен
21 сентября 2021, 21:45
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 2.6
Средний возраст: 23.9 - 23
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-1-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
Ливерпуль
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Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022, 3 раунд
Стадион Карроу Роуд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.724.061.63
1XBET 4.52 3.86 1.77
BetBoom 4.15 3.85 1.82
 
42' (0:1) Нереализованный пенальти Цолис Христос (18)
 
2
69' Цолис Христос (18) уходит с поля, Пукки Теему (22) вышел на поле
69' Мумба Бали (26) уходит с поля, Рашица Милот (17) вышел на поле
 
71' Лис-Мелу Пьер (20)
 
77' Лис-Мелу Пьер (20) уходит с поля, Доуэлл Киран (10) вышел на поле
 
90' Рупп Лукас (7)
 
4' (0:1) Минамино Такуми (18) (Ориги Дивок (27))
 
46' Кейта Наби (8) уходит с поля, Мортон Тайлер (80) вышел на поле
 
50' (0:2) Ориги Дивок (27) (Цимикас Константинос (21))
 
66' Цимикас Константинос (21) уходит с поля, Робертсон Эндрю (26) вышел на поле
 
80' (0:3) Минамино Такуми (18)
 
87' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Хендерсон Джордан (14) вышел на поле
Голы
4’ 0:1 Минамино Такуми
ассистент Ориги Дивок
50’ 0:2 Ориги Дивок
ассистент Цимикас Константинос
80’ 0:3 Минамино Такуми
Наказания
Лис-Мелу Пьер 71’
Рупп Лукас 90’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Мортон Тайлер Кейта Наби
66’ Робертсон Эндрю Цимикас Константинос
Пукки Теему Цолис Христос 69’
Рашица Милот Мумба Бали 69’
Доуэлл Киран Лис-Мелу Пьер 77’
87’ Хендерсон Джордан Джонс Кертис
Статистика
 12 Удары по воротам 17
5 Удары в створ 3
8 Фолы 15
1 Угловые 8
3 Офсайды 2
47% Владение мячом 53%
0 Cэйвы 5
2 Предупреждения 0
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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 сентября в 00:46
три удара в створ - три гола! с победой, молодцы!
в четырёх последних матчах по три мяча забивают - отличный результат, так держать!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
21 сентября в 23:56
Молодцы. Рад за Дивока и Такуми
dzvinka
dzvinka
21 сентября в 23:39
отличная тренировка, раж за ребят, имели возможность проявить себя. Минамино можно бы пускать играть, не кучерявыми едиными же.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
21 сентября в 23:27
Пора Минамино ставить в основу хорош самурай
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
21 сентября в 22:34
Отлично пока ведем Келлехер топ вратарь растет
dzvinka
dzvinka
21 сентября в 22:30
малой впорол конечно)) клешней махнул рандомно... на пенку))) ахаха
ну это опыт.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
21 сентября в 21:58, ред.
Не пойму почему самурая не выпускают в играх чемпа? Он не чем не хуже Окса, Джонса, Кейта.... Да и периодически, по ситуации его надо выпускать в нападение, вполне сможет подменять и Мане и Жоту Надо ему давать игровое время
IKER-RAUL
IKER-RAUL
21 сентября в 21:54
Красавчик Минамино, давай ещё парочку!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
21 сентября в 19:41
Победы красным!
Foxes
Foxes
21 сентября в 19:05
Посмотрим, обязательно!
Ironigor
Ironigor Точный счет 0:3
21 сентября в 14:43
Для Ливерпуля это будет лёгкая прогулка, в этом противостоянии более чем явным фаворитом является команда Ливерпуль. Норвич очень плохо выглядит на старте сезона, а Ливерпуль нашёл свою игру и показывает отличный футбол ⚽. Думаю в этом матче Клопп если даже выставит молодёжь он одержат победу.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
21 сентября в 14:26
Тут скорее молодняк сыграет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт победа гостей
21 сентября в 13:26
Почему такой прогноз? Норвичу сейчас не до кубка - ни одного очка в стартовых турах АПЛ, при откровенно слабой игре. Ливерпуль, напротив, в чемпионате имеет результат близкий к 100-%ному. Лишь раз сыграли вничью с Челси. Кстати, начинали сезон команды матчем друг с другом на этом же стадионе. Тогда было 0:3.
ДАША Д
ДАША Д победа гостей
21 сентября в 08:41
У Норвич Сити сплошные поражения в чемпионате, дела не идут, разница мячей ужасающая. В Кубке смысла напрягаться нету, из Премьер-Лиги бы не вылететь, что важнее. Ливерпуль выпустит запасных игроков, и даже в таком составе обыграет Норвич Сити.
RUPRICHT
RUPRICHT Тотал больше гостей (2.5)
21 сентября в 01:05
Глядя на результаты "Норвича" в АПЛ, задаешься вопросом, а зачем возвращались? После пяти туров у "канареек" ноль очков и всего два забитых гола.

Единственная радость "Норвича" за последний месяц – победа 6:0 над "Борнмутом" в Кубке Лиги. Повторить подобное на этот раз уж точно не получится, ведь в соперниках один из лучших клубов Англии на данный момент.
И хозяев даже не спасет, если Юрген Клопп решит задействовать в матче ряд игроков академии, о чем писали в ThisIsAnfield – авторитетном источнике новостей о "Ливерпуле".

Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне и ничего тот матч хорошего "Норвичу" не принес. Не принесет и на этот раз, уж слишком беспомощными выглядят "канарейки" на фоне мощного "Ливерпуля".
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