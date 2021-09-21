Норвич Сити

В 62 Келлехер Куимхин Выносы: 1 Спасений: 5 Пенальти отражено: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 12 Гомес Джо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 5 Конате Ибрахима Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 21 Цимикас Константинос Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 66

З 84 Брэдли Конор Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 17 Джонс Кертис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 87

П 8 Кейта Наби Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 49 Гордон Кайд Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 18 Минамино Такуми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Н 27 Ориги Дивок Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 26 Робертсон Эндрю Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 24

З 47 Филлипс Натаниэль

П 80 Мортон Тайлер Фолов совершено: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

П 14 Хендерсон Джордан Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 3

Н 85 Балагизи Джеймс