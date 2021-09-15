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Манчестер Сити - РБ Лейпциг
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Атлетико - Порту
Ливерпуль - Милан
Спортинг - Аякс
Интер - Реал

Протокол матча Манчестер Сити против РБ Лейпциг

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 6:3 Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Манчестер Сити
6 : 3
завершен
15 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 637 - 320
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 0.8
Средний возраст: 26.2 - 25.2
Средний рост: 181.3 - 181.5
Легионеров: 10 - 9
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 0
РБ Лейпциг
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Этихад Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.7110.26
Фонбет 1.30 5.50 10.00
Мелбет 1.30 5.94 10.40
1XBET 1.32 5.90 11.00
BetBoom 1.30 5.79 10.10
 
12' Зинченко Александр (11)
 
16' (1:0) Аке Натан (6) (Грилиш Джек (10))
 
45+2' (3:1) Марез Рияд (26)
 
56' (4:2) Грилиш Джек (10)
 
2
59' Родри (16) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
59' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
 
2
71' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
71' Торрес Ферран (21) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
 
75' (5:3) Канселу Жоау (27) (Гюндоган Илкай (8))
 
81' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
 
85' (6:3) Жезус Габриэл (9)
 
28' (2:0) Автогол Мукиеле Норди (22)
 
42' (2:1) Нкунку Кристофер (18) (Мукиеле Норди (22))
 
45+1' Клостерманн Лукас (16)
 
49' Адамс Тайлер (14)
 
51' (3:2) Нкунку Кристофер (18) (Ольмо Даниэль (25))
 
58' Анхелиньо (3)
 
3
60' Лаймер Конрад (27) уходит с поля, Айдара Амаду (8) вышел на поле
60' Силва Андре (33) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
60' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Собослои Доминик (17) вышел на поле
 
72' Ольмо Даниэль (25) уходит с поля, Бробби Брайан (21) вышел на поле
 
73' (4:3) Нкунку Кристофер (18) (Поульсен Юссуф (9))
 
79' Анхелиньо (3)
 
81' Нкунку Кристофер (18) уходит с поля, Гвардиол Ешко (32) вышел на поле
Голы
Аке Натан
ассистент Грилиш Джек 		1:0 16’
Мукиеле Норди 2:0(А) 28’
42’ 2:1 Нкунку Кристофер
ассистент Мукиеле Норди
Марез Рияд 3:1(П) 45+2’
51’ 3:2 Нкунку Кристофер
ассистент Ольмо Даниэль
Грилиш Джек 4:2 56’
73’ 4:3 Нкунку Кристофер
ассистент Поульсен Юссуф
Канселу Жоау
ассистент Гюндоган Илкай 		5:3 75’
Жезус Габриэл 6:3 85’
Наказания
Зинченко Александр 12’
45+1’ Клостерманн Лукас
49’ Адамс Тайлер
58’ Анхелиньо
79’ Анхелиньо
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Фернандиньо Родри 59’
Гюндоган Илкай Силва Бернарду 59’
60’ Айдара Амаду Лаймер Конрад
60’ Поульсен Юссуф Силва Андре
60’ Собослои Доминик Форсберг Эмиль
Фоден Фил Де Брюйне Кевин 71’
Стерлинг Рахим Торрес Ферран 71’
72’ Бробби Брайан Ольмо Даниэль
Жезус Габриэл Грилиш Джек 81’
81’ Гвардиол Ешко Нкунку Кристофер
Статистика
 17 Удары по воротам 9
8 Удары в створ 3
9 Фолы 17
6 Угловые 3
6 Офсайды 3
50% Владение мячом 50%
0 Cэйвы 3
1 Предупреждения 4
0 Удаления 1
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Lexx1k (раскрыть)
16 сентября в 12:55
Это я писал ещё до пропущенных мячей, на тот момент аке забил гол и к нему претензий и быть не могло. А в целом согласен с тобой
Lexx1k
Lexx1k ответ sihafazatron (раскрыть)
16 сентября в 12:36
чем Аке приятно удивляет? тем что постоянно выбрасывается вперёд, теряет позицию и опекаемого игрока? 3 гола пропущено и во всех трёх он не доиграл.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 07:53
Забито 9 мячей прямо скажем счёт не лигочемпионский, Кристофер красавчик.
Legend 6
Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
16 сентября в 07:09
    pele1981
    pele1981
    16 сентября в 04:36
    Они в хоккей, что ли, играли?
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777 ответ allemz (раскрыть)
    16 сентября в 00:40
    Тогда точно заберут.
    allemz
    allemz ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    16 сентября в 00:31
    Прикол в том, что он как раз воспитанник ПСЖ, причем не полностью свой, а покупной из Фонтебло
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    16 сентября в 00:25
    Не показывайте этот матч Шейхам из Парижа а то заберут и Нкунку что бы выносить Брюгге
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    16 сентября в 00:21
    Лейпцигу не хватило ещё одного Нкунку, чтобы сравнять счёт)
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 сентября в 00:18
    Вот ребята порезвились,хоккейный счет.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    16 сентября в 00:07
    Болельщиков Сити с победой!)
    А Гвардиолу все равно на выход))
    Обратно в Барселону
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    16 сентября в 00:04
    Хакер Нкунку сломал защиту Манчестер Сити. Какой матч!
    А еще в матче «Спортинг-Аякс» зафиксирован первый покер Лиги чемпионов 2021/22.
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    16 сентября в 00:04
    Похоже у обеих команд в обороне играли Арнольды.
    протон
    протон
    16 сентября в 00:04
    вот тут перестрелку устроили!!!!
    протон
    протон
    16 сентября в 00:03
    Не тот футбол Матч ТВ показали(
    Brooklyn888
    Brooklyn888 ответ sihafazatron (раскрыть)
    15 сентября в 23:59
    😂😂
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Brooklyn888 (раскрыть)
    15 сентября в 23:58
    или теннисный)
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    15 сентября в 23:57
    Счёт хоккейный))
    sihafazatron
    sihafazatron
    15 сентября в 23:57
    Было весело!)) В этом матче было все: 9 забитых мячей, удаление, пенальти, отмененный гол, хет-трик. Круто начали!)) МС с победой!!
    allemz
    allemz
    15 сентября в 23:56
    С победой!) Джек порадовал, давно в МС на индивидуалке в ЛЧ голы не забивались) Не знаю, что с парижской тусовкой сотворят быки, без слез наверн не обойтись)
    allemz
    allemz ответ Agamaga........ (раскрыть)
    15 сентября в 23:50
    Речь об известности, на замену часто выходил, не был незаметен, болельщики АПЛ точно вспомнят про него, если спросить у них. Играл он да, средне
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ allemz (раскрыть)
    15 сентября в 23:48
    За шпор?) так играл, что отпустили?
    Пепс
    Пепс
    15 сентября в 23:47
    Гурманский голевой матч 👍👍👍👍👍
    allemz
    allemz ответ Agamaga........ (раскрыть)
    15 сентября в 23:46
    Ага, вертит..
    Почему неизвестен? Он по выступлениям за шпор известен был
    Agamaga........
    Agamaga........
    15 сентября в 23:45
      allemz
      allemz
      15 сентября в 23:44
      Анхелиньо удалился, но Пеп из вежливости решился уравнять составы и выпустил Стерлинга. Благородно, что еще сказать..
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ David Young (раскрыть)
      15 сентября в 23:41
      Результаты последних игр говорят о том что ТОПЫ сбили свой прицел. И в игровом плане и в кадровом. Что не скажешь об аутсайдерах. Очень сильно подтянулись и не дают просто разгуляться.
      True Story
      True Story
      15 сентября в 23:39
      Хера се сколько голов, веселая игра!
      David Young
      David Young ответ Beka_byaka (раскрыть)
      15 сентября в 23:37
      Не сказать что они малоизвестные футболисты. Но их сегодняшние выступления действительно великолепны. За игру не скажу, но столько забить в таких матча, особенно это касается Кристофера Нкунку, это дорогого стоит.
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      15 сентября в 23:35, ред.
      В Аяксе какой-то Аллер феерит, тут какой-то Нкунку.... Откуда только берутся??

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