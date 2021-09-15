Манчестер Сити

В 31 Эдерсон Голов пропущено: 3 Фолов заработано: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 95

З 6 Аке Натан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 68 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 95

З 3 Диаш Рубен Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 95

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

Н 10 Грилиш Джек Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 81

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 71

З 11 Зинченко Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 16 Родри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 59

П 20 Силва Бернарду Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 59

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 84 Сликер Киран

З 2 Уокер Кайл

П 8 Гюндоган Илкай Голевые передачи: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 36

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 36

П 47 Фоден Фил Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 24

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

Н 7 Стерлинг Рахим Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23