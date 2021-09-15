Манчестер Сити

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А Гвардиолу все равно на выход))
Обратно в Барселону
А Гвардиолу все равно на выход))
Обратно в Барселону
А еще в матче «Спортинг-Аякс» зафиксирован первый покер Лиги чемпионов 2021/22.
А еще в матче «Спортинг-Аякс» зафиксирован первый покер Лиги чемпионов 2021/22.
Почему неизвестен? Он по выступлениям за шпор известен был
Почему неизвестен? Он по выступлениям за шпор известен был
А Барселона вынуждена играть с Бретуэйтом.
А Барселона вынуждена играть с Бретуэйтом.