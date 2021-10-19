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Брюгге - Манчестер Сити
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Протокол матча Брюгге против Манчестер Сити

Брюгге Логотип футбольный клуб Брюгге 1:5 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Брюгге
1 : 5
завершен
вчера, 19:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 116.5 - 715
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.1
Средний возраст: 25.7 - 26.9
Средний рост: 184.9 - 181.4
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-4-1-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 1
Манчестер Сити
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Ян Брейдель (Брюгге)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Брюгге Логотип футбольный клуб Брюгге 1:5 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
94:20
Брюгге
Манчестер Сити
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.326.131.27
Фонбет 9.70 6.10 1.28
Мелбет 9.25 6.17 1.31
1XBET 11.50 6.45 1.29
BetBoom 9.50 6.23 1.29
    Еще
     
    24' Мата Клинтон (77)
     
    45' Нсоки Стэнли (4)
     
    2
    56' Ритс Матс (26) уходит с поля, Вормер Рууд (25) вышел на поле
    56' Сова Камаль (19) уходит с поля, Бремпт Игнас (28) вышел на поле
     
    65' Баланта Эдер (3)
     
    68' Баланта Эдер (3) уходит с поля, Мбамба Ноа (72) вышел на поле
     
    2
    79' Нсоки Стэнли (4) уходит с поля, Мехеле Брандон (44) вышел на поле
    79' Де Кетелар Шарль (90) уходит с поля, Дост Бас (29) вышел на поле
     
    81' (1:4) Ванакен Ханс (20) (Вормер Рууд (25))
     
    30' (0:1) Канселу Жоау (27) (Фоден Фил (47))
     
    32' Ляпорт Эмерик (14)
     
    43' (0:2) Марез Рияд (26)
     
    53' (0:3) Уокер Кайл (2) (Де Брюйне Кевин (17))
     
    2
    57' Ляпорт Эмерик (14) уходит с поля, Аке Натан (6) вышел на поле
    57' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
     
    64' Фоден Фил (47) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    65' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Палмер Коул (80) вышел на поле
     
    67' (0:4) Палмер Коул (80) (Стерлинг Рахим (7))
     
    71' Родри (16) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
     
    84' (1:5) Марез Рияд (26) (Фернандиньо (25))
    Голы
    30’ 0:1 Канселу Жоау
    ассистент Фоден Фил
    43’ 0:2(П) Марез Рияд
    53’ 0:3 Уокер Кайл
    ассистент Де Брюйне Кевин
    67’ 0:4 Палмер Коул
    ассистент Стерлинг Рахим
    Ванакен Ханс
    ассистент Вормер Рууд     		1:4 81’
    84’ 1:5 Марез Рияд
    ассистент Фернандиньо
    Наказания
    Мата Клинтон 24’
    32’ Ляпорт Эмерик
    Нсоки Стэнли 45’
    Баланта Эдер 65’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Вормер Рууд Ритс Матс 56’
    Бремпт Игнас Сова Камаль 56’
    57’ Аке Натан Ляпорт Эмерик
    57’ Гюндоган Илкай Силва Бернарду
    64’ Стерлинг Рахим Фоден Фил
    65’ Палмер Коул Де Брюйне Кевин
    Мбамба Ноа Баланта Эдер 68’
    71’ Фернандиньо Родри
    Мехеле Брандон Нсоки Стэнли 79’
    Дост Бас Де Кетелар Шарль 79’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 22
    		2 Удары в створ 9
    		10 Фолы 8
    		4 Угловые 4
    		4 Офсайды 4
    		37% Владение мячом 63%
    		4 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Ми Ша
    Ми Ша ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 08:06
    Привет и тебя с победой)).
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 23:40
    ПСЖ такая же участь ожидает, повторного отскока не будет, хоть и Пепу больше эта игра понравилась, но мне по душе как ни странно проигранный матч с ПСЖ, чуть ли не лучшая игра в сезоне, но видите ли не наш день был, да и фортуна очень сильно постаралась, хорошенько так. Привет и с победой тебя)
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 23:01
    Удивительно легкая победа МС...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:26, ред.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 21:51
      он и даром никому не нужен. А за него хотят 80 лямов.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 21:43
      Удивительно каким образом брюгге отобрал очки у псж и обыграл лейпциг на выезде? Сегодня бельгийцы были мальчиками для битья, мс играючи забил 5 мячей, а могли и все 10 закинуть. Легкая победа сити!)
      6p7pzajfgg38
      6p7pzajfgg38
      вчера в 21:35
      Ожидаемо
      Elliada
      Elliada
      вчера в 21:32
      Что творит Стерлинг? Продайте его
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ RUPRICHT (раскрыть)
      вчера в 21:32
      Очень легко Сити разорвал Брюгге, даже не напреглся)
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс
      вчера в 21:31
      Похоже что вратарь горожан по итогу сезона забьёт больше, чем Грилиш. Аха-ха)
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:30, ред.
      Да уж Брюгге...это вам не мелочь у Зенита тырить)...
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 21:00
      Чет брюгге ваще не о чем
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 20:44
      С первых минут матча по робким телодвижениям футболистов "Брюгге" было видно, что они не верят в победу над мощным соперником.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 20:42, ред.
      тут то все понятно,
      а вот там в соседнем матче, Спортинг подал 3 угла за тайм, с 2 забил , с третьего заработал пенальти. Жесть стандарты, дядя Юра завидует молча, и я вместе с ним.
      David Young
      David Young
      вчера в 19:37
      В данном противостоянии я за Брюгге, но думаю что Манчестер Сити победит с разницей в два-три мяча.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 19:23
      С каких пор "пошуметь в Европе", значит обыграть Зенит?
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 19:03
      Да нет, Грилиш не затащит)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен победа гостей
      вчера в 18:35
      Брюгге удалось пошуметь в прошлом сезоне. Команда выиграла решающий матч у Зенита и заняла третье место.
      Но сегодня у них соперник гораздо серьёзнее и по составу и по финансовым вложениям. Гости...
      Горожане
      Горожане
      вчера в 18:15
      Надо разгромить бельгийцев!
      Elliada
      Elliada
      вчера в 18:08
      Победа Сити 2:0 вторым составом
      RUPRICHT
      RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.25
      вчера в 17:36
      команды ранее ни когда не пересекались, Брюгге тоже крепкая команда, в которой очень хорошо развивают хороших молодых футболистов, которые на своем поле могут и дать хороший бой! Сити буде тяжело ох как тяжело играть с такой командой! Но Сити тоже мы все знаем, что команда имеет большой класс, и опыт, и идет здесь фаворитом, Сити обычно ни когда не допускает двух ошибок подряд, за проигрыш с ПСЖ надо себя оправдывать, считаю мертвой ставкой тут обе забьют, но и не будет разгромов тут это уж точно, отыграют в красивый футбол с голевыми моментами порадуют нас, но как считаю второй раз Сити не допустит проигрыша, победа за Сити в один гол и все! счет 1-2 мое мнение такое.
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      вчера в 17:31
      В трех из последних четырех игр "Сити" и в двух последних победах было забито меньше 2,5 голов. В последних трех домашних матчах "Брюгге" было забито меньше 2,5 голов, включая ничью 1:1 с "ПСЖ". Кевин де Брюйне забивал в каждой из своих последних двух игр за "Манчестер Сити".
      "Манчестер Сити" необходимо вернуть свою ставку в Лигу чемпионов после неудачного поражения от "Пари Сен-Жермен" в прошлый раз, и они будут мечтать о своих шансах получить все три очка в "Брюгге".
      "Брюгге" уверенно начал свою европейскую кампанию, набрав четыре очка в двух играх, и в настоящее время они опережают "Сити" на одно очко, занимая второе место в таблице группы А.
      В матче вторника "Сити" снова останется без форварда Феррана Торреса, так как ему грозит около трех месяцев вне игры с переломом ноги. У хозяев есть несколько проблем с травмами: защитник Матей Митрович выбыл из игры, а Рубен Провиденс, подписавший контракт на летнюю аренду, все еще ждет своего дебюта, поскольку он продолжает восстанавливаться после проблемы с лодыжкой.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3 победа хозяев или ничья
      вчера в 14:40
      Сегодня я рискую и ставлю по сотне на самые невороятные исходы прикола ради, в этой игре я буду делать ставку на то что Брюгге не проиграет. Надеюсь они смогут хорошо отыграть в защите! 😜
      shlomo2
      shlomo2 победа гостей
      вчера в 13:15
      Забавно, но факт - на данный момент ”Брюгге” занимает вторую строчку, опережая “Сити” на один балл. Все из-за неудачи банды Пепа в Париже - 0:2 от ПСЖ. Что ж, бельгийцам и при прочих вводных было бы сложно, а тут еще и задето самолюбие “Сити”. Гости приедут не выигрывать - уничтожать!
      УЕСКА
      УЕСКА Гости выиграют оба тайма - да
      18 октября в 20:29
      После поражения от ПСЖ Ман Сити просто обязан выиграть этот матч и он захочет сделать это уверенно взявшись за дело с первых же минут. Вполне вероятно что для Брюгге все закончится разгромом.
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