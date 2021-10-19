В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 57

З 2 Уокер Кайл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 10 Грилиш Джек Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 65

П 16 Родри Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 71

П 20 Силва Бернарду Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 57

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 64

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 33

П 8 Гюндоган Илкай Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 33

П 11 Зинченко Александр

П 80 Палмер Коул Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 25

П 25 Фернандиньо Голевые передачи: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 19

Н 9 Жезус Габриэл

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 26

Пропускают