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Команда Брюгге перед выходом на поле !!!)
Команда Брюгге перед выходом на поле !!!)
а вот там в соседнем матче, Спортинг подал 3 угла за тайм, с 2 забил , с третьего заработал пенальти. Жесть стандарты, дядя Юра завидует молча, и я вместе с ним.
а вот там в соседнем матче, Спортинг подал 3 угла за тайм, с 2 забил , с третьего заработал пенальти. Жесть стандарты, дядя Юра завидует молча, и я вместе с ним.
Но сегодня у них соперник гораздо серьёзнее и по составу и по финансовым вложениям. Гости...
Но сегодня у них соперник гораздо серьёзнее и по составу и по финансовым вложениям. Гости...
"Манчестер Сити" необходимо вернуть свою ставку в Лигу чемпионов после неудачного поражения от "Пари Сен-Жермен" в прошлый раз, и они будут мечтать о своих шансах получить все три очка в "Брюгге".
"Брюгге" уверенно начал свою европейскую кампанию, набрав четыре очка в двух играх, и в настоящее время они опережают "Сити" на одно очко, занимая второе место в таблице группы А.
В матче вторника "Сити" снова останется без форварда Феррана Торреса, так как ему грозит около трех месяцев вне игры с переломом ноги. У хозяев есть несколько проблем с травмами: защитник Матей Митрович выбыл из игры, а Рубен Провиденс, подписавший контракт на летнюю аренду, все еще ждет своего дебюта, поскольку он продолжает восстанавливаться после проблемы с лодыжкой.
"Манчестер Сити" необходимо вернуть свою ставку в Лигу чемпионов после неудачного поражения от "Пари Сен-Жермен" в прошлый раз, и они будут мечтать о своих шансах получить все три очка в "Брюгге".
"Брюгге" уверенно начал свою европейскую кампанию, набрав четыре очка в двух играх, и в настоящее время они опережают "Сити" на одно очко, занимая второе место в таблице группы А.
В матче вторника "Сити" снова останется без форварда Феррана Торреса, так как ему грозит около трех месяцев вне игры с переломом ноги. У хозяев есть несколько проблем с травмами: защитник Матей Митрович выбыл из игры, а Рубен Провиденс, подписавший контракт на летнюю аренду, все еще ждет своего дебюта, поскольку он продолжает восстанавливаться после проблемы с лодыжкой.