Гид по знаменитым автоголам: Крол, Эксобар и Рамос

Рамос помог «Севилье», чьи фанаты его жестоко освистывали: поразил ворота «Реала», обрушил рекордную беспроигрышную серию. «Соккер.ру» разыскал не менее эпичные автоголы.

Руд Крол (Нидерланды)

23 июня 1974 года. Чемпионат мира, первый групповой турнир

Нидерланды – Болгария – 4:1 (автогол на 78-й минуте)

Иногда за автогол даже можно получить премию. Перед Мундиалем-1974 один амстердамский банк решил сделать себе хороший пиар, пообещав платить каждому футболисту сборной Нидерландов 5000 гульденов (около 1000 долларов) за забитый мяч. В шести матчах двух групповых этапов «оранжевые» наколотили 14 мячей, а пропустили лишь однажды: в разгромно выигранном у Болгарии матче Крол поразил собственные ворота. Спонсоры не ожидали такой дерзости, но товарищи Руда потребовали, чтобы его гол тоже был оплачен. После бесплодных возмущений и призывов к здравому смыслу банкиры сдались под общественным давлением и выдали премию защитнику, но изменили размытую доселе формулировку: согласны платить только за голы в чужие ворота.

Автогол Крола с 1:51

Андрес Эскобар (Колумбия)

22 июня 1994 года. Чемпионат мира, групповой турнир

США – Колумбия – 2:1 (автогол на 34-й минуте)

Это трагическая история. В первом для себя матче чемпионата мира колумбийцы проиграли Румынии, и, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, нужно было брать очки в поединке с США. «Кофейщики» проиграли, а счет в матче открыл защитник Эскобар, для которого этот автогол стал роковым. Колумбийцы вернулись на родину, где Андрес был застрелен еще до окончания чемпионата мира. Убийца Умберто Муньос разрядил в Эскобара шестизарядный револьвер, сопровождая каждый выстрел выкриком: «Гол!»

Стан ван ден Бюйс (Бельгия)

Сезон 1995-1996. Чемпионат Бельгии

«Жерминаль Экерен» – «Андерлехт» – 2:3 (все три гола «Андерлехта» на счету защитника «Экерена» ван ден Бюйса)

Это был последний сезон 38-летнего ван ден Бюйса в большом футболе, и, надо же, на старости лет с ним приключился такой конфуз. В важном матче против действующего чемпиона «Андерлехта» футболисты «Экерена» вынуждены были соревноваться в скорострельности с собственным товарищем, который оформил хет-трик из автоголов и принес победу соперникам.

Каха Каладзе (Грузия)

5 сентября 2009 года. Чемпионат мира 2010, отборочный турнир

Грузия – Италия – 0:2 (автоголы на 57-й и 67-й минутах)

Каха Каладзе больше десяти лет отыграл в итальянских клубах, по иронии судьбы самый неприятный для него матч на международном уровне пришелся на игру против «Скуадра Адзурры». Блестящий грузинский защитник дважды с интервалом в десять минут поразил ворота своей команды – сначала головой, а потом ногой, причем эти взятия ворот так и остались единственными в поединке. Что любопытно, за всю карьеру в сборной Грузии Каха отметился только одним голом в чужие ворота.

Андреа Масьелло (Италия)

15 мая 2011 года. Серия A, 37 тур

«Бари» – «Лечче» – 0:2 (автогол на 80-й минуте)

Автогол с длинной «бородой». Концовка сезона 2010-2011, Дерби Апулии. «Бари» досрочно вылетел в Серию B, но за тур до конца сезона «петушки» получили шанс извиниться перед тифози: могли утащить за собой в трясину принципиального противника «Лечче». «Бари» проиграл, лишившись шансов на положительный результат в концовке встречи, когда Масьелло поразил свои ворота. Как выяснилось позднее, автогол Андреа был проплачен и принес защитнику бонус в размере 240 тысяч долларов. Это не единственный грешок Масьелло, который сумел спасти свою карьеру только благодаря сотрудничеству со следствием и чистосердечным признаниям, поэтому и дисквалификацию получил достаточно мягкую с учетом всех обстоятельств – 2 года и 2 месяца.

Михаэль Баллак (Германия)

20 мая 2000 года. Бундеслига, 34 тур

«Унтерхахинг» – «Байер» – 2:0 (автогол на 21-й минуте)

Михаэль делал «Баварию» чемпионом до того, как перешел в мюнхенский клуб. Не специально, конечно. На самом деле, это личная трагедия Баллака и матч, который он считает худшим в своей карьере. Перед заключительным туром сезона «Байер» опережал «Баварию» на три очка, «аспириновым» достаточно было сыграть вничью с середняком «Унтерхахингом», чтобы завоевать Серебряную Салатницу. Но все пошло не так после автогола Баллака в середине первого тайма. В итоге, «Байер» проиграл, а «Бавария» выиграла, сравнялась по очкам с «Неверкузеном» и стала чемпионом благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Марсело (Бразилия)

12 июня 2014 года. Чемпионат мира

Бразилия – Хорватия – 3:1 (автогол на 11-й минуте)

Каждые двадцать лет на чемпионатах мира случается особенный автогол. К счастью, неудача Марсело не повлекла за собой никаких последствий, просто защитник «Реала» забил первый в истории сборной Бразилии автогол на Мундиалях, а также стал автором самого раннего (имеется в виду для всего турнира, а не для конкретного матча) автогола чемпионатов мира. Шла всего лишь 11-я минута матча-открытия.

Кристоф Крамер (Германия)

9 ноября 2014 года. Бундеслига, 11 тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 1:0 (автогол на 58-й минуте)

Не каждый день чемпионы мира забивают автоголы, а особенно такими ударами. Этюд Крамера, принесший победу не той «Боруссии», цвета которой он защищал, определенно запомнился. Впрочем, и прошло всего лишь 2 года.

Серхио Рамос (Испания)

15 января 2017 года. Ла Лига, 18 тур

«Севилья» – «Реал» – 2:1 (автогол на 84-й минуте)

А вот и виновник торжества автоголов, тоже чемпион мира, между прочим. Столько всего сошлось в этой неудаче Рамоса! Серхио – воспитанник «Севильи», который впал в немилость к андалусийским фанатам и подвергался жестокой обструкции на протяжении всей встречи. Конфронтация усилилась после кубковой встречи на «Рамон Санчес Писхуан», которая состоялась за три дня до календарной игры чемпионата. В том матче «Реал» бурно провел концовку: проигрывал 1:3 до 83-й минуты, когда Рамос исполнил паненку с пенальти. А в компенсированное время счет сравнял Бензема, что позволило «Мадриду» установить национальный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. В матче Примеры события развивались зеркальным образом, и автогол Серхио минут за десять до конца стал важной вехой «Севильи» на пути к волевой победе. А еще одним следствием досадного несчастья капитана стало первое за девять месяцев поражение «Реала». Кстати, у Рамоса есть еще один примечательный автогол: в 2013 году Серхио поразил свои ворота в матче с МЮ на «Олд Траффорд», и тот гол стал 6000-м в истории Лиги чемпионов.