​Чемпионат Англии завершен?

Чемпионская интрига приказала долго жить – «Челси» солидно переиграл в дерби конкурента, и «Соккер.ру» предлагает поздравить заслуженного лидера.

Как оценивать отрыв «Челси»?

Двенадцать очков перевеса над «Арсеналом» и гарантированные девять пунктов над «шпорами» - или больше, если будут осечки, это много или мало? Давайте вспомним факты. В прошлом году после двадцать четвертого тура «Лестер» опережал ближайших соперников на три и пять пунктов, «Арсенал» отставал тоже на пять, отрыв не был отыгран. Сам «Челси» лидировал на семь пунктов после двадцать четвертого тура в 2015-м – Моуриньо не отдал титул.

И только «Арсенал», лидируя на два очка в 2014-м, умудрился не стать чемпионом, а так и «Манчестер Юнайтед», и «Манчестер Сити», лидируя после аналогичного отрезка, первенство не отдавали. У «Челси» скучноватый, силовой и прагматичный подход, такие команды могут устать, но они не привыкли проигрывать. Даже если у Конте будет весной серия из мировых, то отсутствие еврокубков поможет качественно подготовится и выполнить задачу. Благодаря пассивности «Арсенала», фанаты АПЛ о чемпионской интриге могут не мечтать.

«Челси» против «Арсенала». О чем говорит статистика?

Удары (в створ): 13:9 (6:5)

Цифры в футболе надо уметь интерпретировать, исходя из увиденного на поле, поэтому в данном случае перевес «Челси» в один удар отсылает нас лишь к разговору перед матчем – «Арсенал» вправду хорош статистически. И он, проигрывая в два мяча, пытался зацепиться за гол престижа. Причем, как видите, у «Челси» реализация 50% - сумасшедший показатель, а у «Арсенала» пять ударов по воротам Куртуа и лишь один гол джокера Жиру. Нанося удар раз в десять минут, сложно обыграть уверенного лидера АПЛ.

Владение мячом: 41.5% - 58.5%

И здесь ставка перед матчем сыграла – «Арсенал» пытался играть первым номером, а «Челси» им не особо мешал. Как и предполагали, игра получилась скорее позиционной, чем темповой, поэтому решение Конте отдать мяч «канонирам» и смотреть, как Канте удачно перехватывает круглого в центре поля – логичное, оправданное ходом игры и счетом. Тут важнее, что у «Челси» было полное преимущество и они контролировали «Арсенал», разбив его структуру игры. Гол Азара – иллюстрация того, что один проход важнее десяти минут возни с мячом, если не следует грамотный выход на удар.

Передачи (точность): 408 (80%) – 566 (84%)

Еще один показательный параметр, причем если вы не будете смотреть на количество, а оцените качество пасов, то увидите – «Челси», довольно часто теряя мяч, в итоге сконцентрировался на манере игры, которая им удобна. «Арсеналу» позволили играть с мячом, атаковать, готовить атаки, все было под контролем, а соперник оказался настолько деморализованным после второго мяча, что игра потеряла смысл. Хорошо, хоть гол Азар забил красивый.

Рейтинг зрелищности. 5.75

Суммируем показатели, о которых подробно рассказано и показано на примерах вот здесь по ссылке, и получаем коэффициент 5.75 для данной игры. То есть один из самых зрелищных топ-матчей АПЛ в сезоне, только перестрелка «Арсенала» и «Ливерпуля» (3:4) получила больше вместе с игрой «Манчестер Сити» - «Челси» (1:3). Счет последней игры повторили, выдали третий событийный топ-матч АПЛ в сезоне, но при этом не покидает чувство, что это вечер, где уже после первого гола «Челси» был уверен в победе, а «Арсенал» сдался. После второго капитуляцию подписали окончательно.

Красота поединка. Гол Азара и празднование Конте

Чтобы пройти такое количество деревянных солдат Венгера, Эдену понадобилась сила, ловкость, скорость, техника. Чех сегодня не в форме, поэтому ожидаемо пропустил и первый гол – а ведь мог занять верную позицию, и второй – не спас, хотя Азар устал и не мог пробить сильно, и третий – тут уже Петр полностью виноват. Но гол Азара, даже если учитывать ошибки «Арсенала», очень красив, и тягаться с ним может только празднование Конте – Антонио бросился к фанатам, будет у людей впечатление на всю жизнь.

Герои матча. Команда «Челси» - 9 из 10

Это была чемпионская игра против конкурента. Куртуа спас в нужный момент, защитники грубо не ошибались, Алонсо пригодился. Когда Конте убедил «Челси», что ему нужен испанец за 23 миллиона евро, то были скептики. Но универсал из «Фиорентины» доказал свою полезность. Человек впечатан в бровку, что отлично видно благодаря «тепловой карте» его перемещений по полю, но уже не первый раз в парня вселяется дух нападающего. Чутье есть, он им пользуется, не забывая о прямых обязанностях.

Уже неактуальны споры о фоле в момент гола – хотя бы потому, что «Арсенал» сыграл слабо, а у «Челси» не только Алонсо, Азар или Канте отработали здорово. Мозес четко закрыл правый фланг, Санчеса не было видно. Пожалуй, только к Диего Косте претензии – думал о далеких краях, норовил оказаться в офсайде. В остальном же увидели «Челси», который хочет видеть Конте. Команду, позволяющую нырять в толпу фанатов, словно на рок-концерте. Подобревший на лондонских харчах Абрамович доволен – его команда вправду играет в этом сезоне прекрасно.

Ваша оценка. Венгеру пора в отставку?

Очень интересно узнать, какое ощущение у вас оставила игра «Арсенала»? Ведь мы увидели, вероятно, конец эпохи. И знаем «время смерти». Сорок четыре минуты и десять секунд с начала дерби. Именно столько было на официальном хронометре АПЛ, когда Венгер поднялся со своего места на трибуне и ушел в раздевалку. То есть ему даже не интересно, забьет его команда в добавленное время или нет? Или француз настолько не верит в «Арсенал», что не допускал гол? Тренер дисквалифицирован, команду морально, тактически и физически к мясорубке на сумасшедших скоростях не подготовил. «Челси» играл ровно так, как хотел, «Арсенал» его ничем не удивил, даже скоростей не было. Венгер говорит, что решение о продлении контракта примет, исходя из внутренних ощущений?

И это со стороны француза высокомерно, невзирая на легендарный статус. Надо оценивать с помощью игры в футбол. А по игре «Арсенал», который в прошлом году весной и осенью имел многое из арсенала кандидата в чемпионы, бездарно проиграл в дерби лидеру. И Арсен столько раз видел эту езду «канониров» по кругу, что пора ему не на свои желания ориентироваться, а на потребности «Арсенала». Нет у тренера ключевых чемпионских аргументов. Нет драйва, который Конте привез после Евро-2016. «Челси» потеряет чемпионство лишь в случае вторжения инопланетян. Морально и по игровым параметрам, пожалуй, только молодой «Тоттенхэм» готов драться до конца. И то, одна осечка «шпор» – «Челси» получит те же двенадцать очков преимущества. Чемпионской интриги нет, формально победный проход Азара ее похоронил.