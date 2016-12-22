Фирмино: «Планирую играть в Англии ещё много лет»
Сегодня, 13:24 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что в ближайшем будущем не намерен покидать Туманный Альбион:
«Честно говоря, мне нравится в Англии и я планирую играть здесь еще много лет, ведь в Премьер-Лиге очень высокая конкуренция, вы тут постоянно проверяете свои силы.
Думаю, мне пришлось изменить свою игру, ведь футбол здесь отличается от того, в который играют в Бундеслиге. Легко заметить, что в Премьер-Лиге гораздо более высокий темп, но мне это нравится».
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