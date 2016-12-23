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Галлиани предложил проводить некоторые матчи Серии А за границей

Матч: ЮвентусЮвентус-:-МиланМилан
Начало матча: Сегодня, 19:30
Соккер.Ру // Заграница: мнение, Галлиани Адриано
Сегодня, 09:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани накануне матча за Суперкубок Италии против «Ювентуса», который состоится в Дохе (Катар), выразил мнение, что некоторые матчи Серии А также имеет смысл проводить за пределами Италии:

«Хотя итальянский футбол сейчас и не является ведущим в мире, но это одно из выдающихся качеств нашей страны.

Люди должны знать нас. Нам нужно проводить некоторые матчи лиги за границей. По такому принципу проводятся некоторые игры НБА».

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