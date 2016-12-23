Галлиани предложил проводить некоторые матчи Серии А за границей

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани накануне матча за Суперкубок Италии против «Ювентуса», который состоится в Дохе (Катар), выразил мнение, что некоторые матчи Серии А также имеет смысл проводить за пределами Италии:

«Хотя итальянский футбол сейчас и не является ведущим в мире, но это одно из выдающихся качеств нашей страны.

Люди должны знать нас. Нам нужно проводить некоторые матчи лиги за границей. По такому принципу проводятся некоторые игры НБА».