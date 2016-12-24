Рейтинг@Mail.ru

Врач ЦСКА: «Фернандес провёл 7 матчей с переломом лопатки»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Фернандес Марио
Сегодня, 17:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник «армейцев» Марио Фернандес выходил на поле в последних семи официальных матчах с переломом шейки лопатки:

«Марио - футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с „Монако“, в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько сильным было его желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал.

При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:50
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:43
ответ пользователю димон 37 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:43
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:43
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:37
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:14
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:13
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:12
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:10
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:02
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:59
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:57
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:47
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:46
ответ пользователю димон 37 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:45
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:44
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:43
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:42
ответ пользователю димон 37 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:41
ответ пользователю димон 37 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:40
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:40
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:39
ответ пользователю Живанильда (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:37
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:20 Газизов: «Если „Уфе“ поступит интересное предложение по Игбуну, мы над ним подумаем» 2
16:15 Кирьяков: «Опыт игрока поможет Семшову на тренерском поприще» 7
15:26 Червиченко: «У „Зенита“ с точки зрения трансферов все самотеком течет» 51
14:46 Атаманенко: «Не согласен, что на „Открытие Арене“ отвратительный фастфуд» 59
14:14 Карпин: «В 2002 году мог перейти в „Барселону“, но не сложилось» 48
13:39 Балашов: «Трансферный бюджет тульского „Арсенала“ - ноль рублей» 14
13:29 Терентьев: «В Лиге чемпионов „Ростов“ сделал всё, что мог» 17
11:32 Президент «Томи»: «Как смотреть в глаза учителям, если футболисты получают 2 млн в месяц?» 137
10:31 Орлов: «28 декабря „Уфа“ должна объявить о назначении Семака» 28
09:29 Орлов: «Пусть „Спартак“ укрепляется, „Зенит“ и так их победит» 401
все материалы по этой теме
Турниры