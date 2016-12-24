ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд

Технический директор по развитию ФИФА Марко ван Бастен заявил, что организация намерена запретить футболистам общаться с арбитрами во время матчей, оставив подобное право лишь за капитанами команд:

«Сейчас многие игроки жалуются судье во время игры.

Уверен, что игроки могут вести себя лучше. ФИФА думает о том, чтобы направить поведение футболистов в правильное русло.

Мы хотим помочь судьям. Мы хотим, чтобы игра была хорошим продуктом - динамичным, захватывающим, а также честным».