ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд
Сегодня, 17:55 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Технический директор по развитию ФИФА Марко ван Бастен заявил, что организация намерена запретить футболистам общаться с арбитрами во время матчей, оставив подобное право лишь за капитанами команд:
«Сейчас многие игроки жалуются судье во время игры.
Уверен, что игроки могут вести себя лучше. ФИФА думает о том, чтобы направить поведение футболистов в правильное русло.
Мы хотим помочь судьям. Мы хотим, чтобы игра была хорошим продуктом - динамичным, захватывающим, а также честным».
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Но с другой стороны, и футбол будет лучше, спокойнее чтоли!
Но хуже когда поднимает руку игрок против своей команды, когда забил партнер по команде.
Сложнореализуемый законопроект.