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ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд

Соккер.Ру // Заграница: мнение, ван Бастен Марко
Сегодня, 17:55 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Технический директор по развитию ФИФА Марко ван Бастен заявил, что организация намерена запретить футболистам общаться с арбитрами во время матчей, оставив подобное право лишь за капитанами команд: 

«Сейчас многие игроки жалуются судье во время игры.

Уверен, что игроки могут вести себя лучше. ФИФА думает о том, чтобы направить поведение футболистов в правильное русло.

Мы хотим помочь судьям. Мы хотим, чтобы игра была хорошим продуктом - динамичным, захватывающим, а также честным».

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