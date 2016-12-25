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Цаллагов: «Я перехожу в „Зенит“? Не знаю, о чем вы говорите»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 16:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал слухи о том, что он в ближайшее время может подписать контракт с «Зенитом».

«Не знаю, о чем вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу. Мне никто не звонил и не говорил об этом.

Готов ли к конкуренции в „Зените“? Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о „Зените“ доходят. Но это все слухи, а комментировать их правильным не считаю».

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