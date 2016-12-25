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Ловчев: «Широков ещё может вернуться в сборную»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Широков Роман, Ловчев Евгений
Сегодня, 16:27 | Источник: Sovsport.ru | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что Роману Широкову непременно нужно возобновлять карьеру. У бывшего капитана сборной России на руках есть предложение от «Урала».

«Когда Широков только ушел из ЦСКА, я встретился с ним в одной передаче. У нас хорошие отношения, поэтому немного пообщались тогда. „Ром, надо идти и играть“, – сказал я ему.

По себе знаю, что, чем дольше ты играешь, тем больше зарабатываешь и имеешь возможность содержать семью. За тебя этого делать никто не будет. Поэтому играть нужно до тех пор, пока тренер сам от тебя не откажется. Но есть и другой важный момент: психологическая усталость. Последние сезоны ему в „Спартаке“ не давали играть, потом – в ЦСКА, в сборной. Думаю, поэтому он мне тогда ответил следующее: „Не хочу куда-то далеко ехать и мучиться там“.

Но, возможно, игра в ЛФЛ заставила его соскучиться по футболу. Поэтому они с агентом и объявили, что открыты для предложений. Понятно, что важным вопросом будет финансовый. Все-таки играть лучше, чем он играл раньше, Широков не будет. Но, с другой стороны, Роман – не бегающий, а думающий игрок. За счет футбольного интеллекта он может еще поиграть на хорошем уровне. Возможен вариант и в сборной – на его позиции в команде, наверное, один Ерохин. И все. А Тарханов – человек хороший. Думаю, если Широков согласится пойти в „Урал“, то они поймут друг друга».

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