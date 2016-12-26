«Гуанчжоу Эвергранд» интересуется Тураном

«Гуанчжоу Эвергранд» предпримет попытку подписать полузащитника «Барселоны» Арду Турана.

Сообщается, что китайский клуб готов предложить турку трехлетний контракт, который сделает игрока богаче на 50 млн евро.

Напомним, что летом Турану уже поступало предложение из Поднебесной, однако тогда он предпочел остаться в «Барселоне».