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«Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Суонси Сити, Брэдли Боб
Вчера, 22:53 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Суонси» отправил в отставку главного тренера команды Боба Брэдли. 58-летний специалист, сравнивавший себя с Юргеном Клоппом и Карло Анчелотти, продержался на своем посту менее трех месяцев и провел с командой лишь 11 матчей в АПЛ.

Имя нового рулевого «лебеди» сообщат позднее. «Суонси» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.

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