«Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера
Вчера, 22:53 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Суонси» отправил в отставку главного тренера команды Боба Брэдли. 58-летний специалист, сравнивавший себя с Юргеном Клоппом и Карло Анчелотти, продержался на своем посту менее трех месяцев и провел с командой лишь 11 матчей в АПЛ.
Имя нового рулевого «лебеди» сообщат позднее. «Суонси» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.
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Передаю превед америкосовским владельцам уволившим Гвидолина и взявшим своего родного янки - чуваки успешно выводят лебедей в шип.
Хотя кто его знает.
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Похоже, он все же глуп.
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Находиться на уровне и тренировать на уровне - не одно и то же.