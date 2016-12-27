«Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера

«Суонси» отправил в отставку главного тренера команды Боба Брэдли. 58-летний специалист, сравнивавший себя с Юргеном Клоппом и Карло Анчелотти, продержался на своем посту менее трех месяцев и провел с командой лишь 11 матчей в АПЛ.

Имя нового рулевого «лебеди» сообщат позднее. «Суонси» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.