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Ибрагимович: «Роналду не является природным талантом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Ибрагимович Златан, Роналду Криштиану, Роналдо, Роналдиньо
Сегодня, 00:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил свое мнение о Криштиану Роналду и его сравнении с Роналдо и Роналдиньо.

«Думаю, что бразильский Роналдо был лучшим. Он был для меня примером всего в футболе. Поражало все, что он делал: как вел мяч, как бежал. Роналдо был естественным, он был рожден таким. Это уникальный человек, родившийся таким. Роналдиньо был увлеченным, играл азартно, его волосы заплетались, он устраивал невероятный дриблинг, заставляя других смотреть за ним, они были как дети вокруг него. С Роналду я не играл. Но его отличие в том, что он сделал себя в тренировках. Это не натуральный талант, не природный».

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