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Цаллагов перешёл в «Зенит» 35

Цаллагов: «В „Зените“ для меня открываются новые возможности»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 14:24 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов пообщался с пресс-службой «сине-бело-голубых».

«Несмотря на то что „Зенит“ — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В „Крылья Советов“ я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело.

Хочу поблагодарить „Крылья Советов“, и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде».

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