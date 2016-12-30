Цаллагов: «В „Зените“ для меня открываются новые возможности»

Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов пообщался с пресс-службой «сине-бело-голубых».

«Несмотря на то что „Зенит“ — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В „Крылья Советов“ я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело.

Хочу поблагодарить „Крылья Советов“, и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде».