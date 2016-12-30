Мутко: «Хотим показать болельщикам, что в России есть футбол»
Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги уходящего года и рассказал о задачах на год грядущий.
«Футбольный год прошёл под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ — в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тыс. детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.
В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения — это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру — и всё это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.
Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идёт под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьёвку Кубка конфедераций, начали набор волонтёров.
В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций — в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьёвку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.
Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведёт три-четыре игры, после — ещё шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня».
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Но, я думаю, придет время, когда наши футболисты поймут, что можно бесплатно идти в западные клубы и строить там карьеру, а не ломиться в Зениты и Уралы.
Ведь столько работы переделал!
ай синк зэт ю а импьюдент лайе
ёр вордс донт релэйт то зе реалити сингс зэт а хэппенинг райт нау
вилл би гуд бой ин зе нью йеа мистер мутко
рисентли йорс,
китти фром соккер.ру
Веселый ты малый. очень плохие методички тебе дали. А если это твое, то завязывай с пропагандой, не твое это)))
Поборы начинаются с детских лет, в команды мастеров берут за взятки, любой Месси у нас не пройдет отбор даже в клуб второй лиги, если не заплатит минимум миллион руководству...
Откуда же возмуться нормальные игроки , если рулит жулик и вор Мутко.
https://www.youtube.com/watch?v=NAFeubG7Fl0