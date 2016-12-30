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Ибрагимович: «Месси - единственный в своем роде»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ман Юнайтед, Месси Лионель, Ибрагимович Златан
Сегодня, 14:44 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Думаю, Месси - единственный в своем роде. Не знаю, увидим ли мы еще когда-либо такого игрока, сомневаюсь, что это возможно. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде и видеть каждый день его футбол. Я уже говорил, что это похоже на PlayStation, когда вы отдаете пас одному игроку и он обводит всю команду.

Мы с Лео совершенно разные игроки. Я завоевывал разные страны, а он всю карьеру играет в одном клубе и делает это блестяще. Если он может показывать такой футбол в „Барселоне“, то сможет везде. Месси очень любит футбол, поэтому у него не будет никаких проблем в другом месте.

Думаю, в Аргентине должны ценить, что у них есть такой игрок, как Месси, потому что он невероятен».

Накануне швед высказался и на тему Криштиану Роналду.

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