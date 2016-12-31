Почеттино: «Алли - один из лучших игроков Европы, не только Англии»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино согласен с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джейми Реднаппом, который заявил, что хавбек «шпор» Деле Алли стоит 50 млн фунтов:

«Да, Алли стоит 50 млн фунтов, почему нет? Сегодня Деле демонстрирует качества и талант, которые сложно найти у 20-летних игроков в Европе.

Нет сомнений в том, что он является и будет являться одним из лучших игроков Англии в следующие 10-12 лет. А также Европы, ведь Англия входит в состав Европы, а, возможно, и мира.

Премьер-Лига - самый сложный и лучший чемпионат в мировом футболе, потому, являясь одним из лучших игроков в Англии, вы являетесь одним из лучших игроков в Европе».