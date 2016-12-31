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Почеттино: «Алли - один из лучших игроков Европы, не только Англии»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио , Алли Деле
Сегодня, 12:05 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино согласен с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джейми Реднаппом, который заявил, что хавбек «шпор» Деле Алли стоит 50 млн фунтов:

«Да, Алли стоит 50 млн фунтов, почему нет? Сегодня Деле демонстрирует качества и талант, которые сложно найти у 20-летних игроков в Европе.

Нет сомнений в том, что он является и будет являться одним из лучших игроков Англии в следующие 10-12 лет. А также Европы, ведь Англия входит в состав Европы, а, возможно, и мира.

Премьер-Лига - самый сложный и лучший чемпионат в мировом футболе, потому, являясь одним из лучших игроков в Англии, вы являетесь одним из лучших игроков в Европе».

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