Билич: «Судья убил „Вест Хэм“»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич остался недоволен работой судей в поединке 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2). «Молотки» уже на 15-й минуте остались вдесятером после удаления Софиана Фегули.

«Я доволен игрой своей команды, мы боролись и отдали все силы. Если будем играть так всегда, то поднимемся в таблице. Против МЮ очень трудно играть вдесятером, но у нас были свои шансы, которые нужно было реализовывать. Я разочарован результатом, но горжусь игроками.

В моменте с Фегули не было никакого удаления. Это был игровой момент, и судья, удалив Софиана, убил нас. Он поставил игру в другую плоскость, а это решение было абсолютно несправедливым».