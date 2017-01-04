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«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» 150 млн евро за Обамеянга

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Шанхай СИПГ, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 15:30 | Источник: gazzetta.it | Фото: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Антон Белюсь

Китайские клубы продолжают взрывать трансферный рынок своими предложениями.

Сообщается, что «Шанхай СИПГ» предложил дортмундской «Боруссии» рекордные для мирового футбола 150 млн евро за нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга

Самому габонцу клуб из Поднебесной готов платить 41 млн евро в год. Для сравнения: по нынешнему контракту со «шмелями» 27-летний футболист получает 4 млн евро в год.

Напомним, что сам Обамеянг не скрывает своего желания играть в «Реале».

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