«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» 150 млн евро за Обамеянга
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Шанхай СИПГ, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 15:30 | Источник: gazzetta.it | Фото: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Антон Белюсь
Китайские клубы продолжают взрывать трансферный рынок своими предложениями.
Сообщается, что «Шанхай СИПГ» предложил дортмундской «Боруссии» рекордные для мирового футбола 150 млн евро за нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Самому габонцу клуб из Поднебесной готов платить 41 млн евро в год. Для сравнения: по нынешнему контракту со «шмелями» 27-летний футболист получает 4 млн евро в год.
Напомним, что сам Обамеянг не скрывает своего желания играть в «Реале».
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