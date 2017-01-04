«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» 150 млн евро за Обамеянга

Китайские клубы продолжают взрывать трансферный рынок своими предложениями.

Сообщается, что «Шанхай СИПГ» предложил дортмундской «Боруссии» рекордные для мирового футбола 150 млн евро за нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Самому габонцу клуб из Поднебесной готов платить 41 млн евро в год. Для сравнения: по нынешнему контракту со «шмелями» 27-летний футболист получает 4 млн евро в год.

Напомним, что сам Обамеянг не скрывает своего желания играть в «Реале».