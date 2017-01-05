Гвардиола: «Я сказал, что не буду тренировать до 60 лет, но, ребята, мне только 45»
Сегодня, 17:48 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поспешил успокоить тех, кто слишком буквально воспринял его слова о том, что он уже подходит «к концу своей тренерской карьеры»:
«В том интервью я сказал, что не буду тренировать до 60 лет. Но, ребята, мне только 45.
Поэтому я не собираюсь уходить на пенсию через 2 или 3 года. Я люблю свою работу и нахожусь в идеальном месте для ее выполнения.
Просто я хочу позаниматься еще чем-нибудь в жизни. Я начал играть в футбол молодым парнем, поэтому хочу попробовать что-нибудь еще. Поэтому я сказал, что не буду тренировать до 60 лет».
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