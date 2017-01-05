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Гвардиола: «Я сказал, что не буду тренировать до 60 лет, но, ребята, мне только 45»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 17:48 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поспешил успокоить тех, кто слишком буквально воспринял его слова о том, что он уже подходит «к концу своей тренерской карьеры»:

«В том интервью я сказал, что не буду тренировать до 60 лет. Но, ребята, мне только 45.

Поэтому я не собираюсь уходить на пенсию через 2 или 3 года. Я люблю свою работу и нахожусь в идеальном месте для ее выполнения.

Просто я хочу позаниматься еще чем-нибудь в жизни. Я начал играть в футбол молодым парнем, поэтому хочу попробовать что-нибудь еще. Поэтому я сказал, что не буду тренировать до 60 лет».

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