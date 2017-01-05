Гвардиола - Капелло: «Я хочу стать президентом „Барселоны“? Для этой должности есть Пике»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова бывшего наставника сборной России Фабио Капелло, который предположил, что первый планирует в будущем отойти от тренерской деятельности, чтобы побороться за президентское кресло «Барселоны»:

«Мне повезло поиграть под руководством Фабио Капелло, но хочу сказать ему, что я никогда не буду президентом „Барселоны“. Для этой должности есть Жерар Пике».