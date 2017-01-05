Гвардиола - Капелло: «Я хочу стать президентом „Барселоны“? Для этой должности есть Пике»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп , Пике Жерар, Капелло Фабио
Сегодня, 19:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова бывшего наставника сборной России Фабио Капелло, который предположил, что первый планирует в будущем отойти от тренерской деятельности, чтобы побороться за президентское кресло «Барселоны»:
«Мне повезло поиграть под руководством Фабио Капелло, но хочу сказать ему, что я никогда не буду президентом „Барселоны“. Для этой должности есть Жерар Пике».
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