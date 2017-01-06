Марез – лучший игрок Африки 2016 года

Полузащитник «Лестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт Африканской конфедерации футбола.

Марез с 361 голосами опередил форварда «Боруссии» Д и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга (313) и сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане (186).

Лучшим молодым африканским футболистом назван 20-летний нигериец Келечи Ихеаначо – форвард «Манчестер Сити».

Напомним, Марез стал лучшим игроком Африки-2016 и по версии BBC.