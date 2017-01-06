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Марез – лучший игрок Африки 2016 года

Соккер.Ру // Заграница: события, Лестер Сити, Марез Рияд, Ихеаначо Келечи
Сегодня, 02:21 | Источник: cafonline.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Лестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт Африканской конфедерации футбола.

Марез с 361 голосами опередил форварда «Боруссии» Д и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга (313) и сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане (186).

Лучшим молодым африканским футболистом назван 20-летний нигериец Келечи Ихеаначо – форвард «Манчестер Сити».

Напомним, Марез стал лучшим игроком Африки-2016 и по версии BBC.

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