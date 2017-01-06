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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ - один из самых титулованных клубов за последние 5-6 лет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:37 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил свои слова относительно того, что у «Сити» нет титулов «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» или «Манчестер Юнайтед».

«Когда я сравнивал нас с МЮ, „Барселоной“, „Реалом“ или „Ливерпулем“, то хотел сказать, что в плане титулов мы действительно отстаем. Если кто-то не понимает этого, мне жаль.

Конечно, если смотреть на титулы „Манчестер Юнайтед“ за последние 20 лет, то это одно. Но „Сити“ - один из самых титулованных клубов мира, если брать последние 5-6 сезонов».

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в 2012 и 2014 годах, стал обладателем Кубка Англии-2011, победил в Кубке Лиги в 2014 и 2016 годах и выиграл Суперкубок Англии-2012.

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