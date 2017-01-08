Ферреро: «У лайнсмена рука с флажком что ли сломана была?»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил недовольство судейством после матча чемпионата Италии с «Наполи» (1:2), в котором его команда осталась в меньшинстве из-за спорного удаления Матиаса Сильвестре.

«Судьбу матча решил судья. Это нечестно. Мы играли в свой футбол, играли хорошо. И я был шокирован. Удаление Сильвестре сломало матч. Судья должен взять на себя ответственность. Сильвестре в эпизоде с якобы фолом даже не коснулся Рейны. И что там делал помощник арбитра? Еще рефери добавил пять минут, и на пятой нам забили. Можно было нам просто сказать, чтобы мы оставались дома. Судьи не заметили еще восемь офсайдов. У лайнсмена рука с флажком что ли сломана? Он его не поднимал вообще. Этих арбитров нужно отправить домой. Ошибки случаются, но не постоянно в одну и ту же сторону».