ЦСКА расторг контракт с Цауней
Сегодня, 11:07 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА объявил о расторжении контракта с латвийским полузащитником Александром Цауней. Действие соглашения, которое было рассчитано до лета 2019 года, прекращено по обоюдному согласию сторон.
В этом сезоне 28-летний Цауня не провел ни одного матча в РФПЛ из-за постоянных травм.
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Это не бедный Ромуло которому паспорт не отдают. Бедный хочет сбежать, контракт подписал с любимом клубом, а алчный Федун не хочет от оков освободить бедного игрока(
Гинер видно совсем в плачевном состоянии