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ЦСКА расторг контракт с Цауней

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, ЦСКА, Цауня Александр
Сегодня, 11:07 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА объявил о расторжении контракта с латвийским полузащитником Александром Цауней. Действие соглашения, которое было рассчитано до лета 2019 года, прекращено по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне 28-летний Цауня не провел ни одного матча в РФПЛ из-за постоянных травм.

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