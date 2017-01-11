ЦСКА расторг контракт с Цауней

ЦСКА объявил о расторжении контракта с латвийским полузащитником Александром Цауней. Действие соглашения, которое было рассчитано до лета 2019 года, прекращено по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне 28-летний Цауня не провел ни одного матча в РФПЛ из-за постоянных травм.